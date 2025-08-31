কলকাতা, 31 অগস্ট: আগামিকাল অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর পটনায় রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রায় থাকছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আগেই মমতা ও অভিষেককে এই ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কংগ্রেস । কিন্তু তৃণমূল সূত্র থেকে জানা যায়, এই কর্মসূচিতে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন না । তবে কংগ্রেসের আমন্ত্রণ রক্ষা করে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন তাঁরা ।
আগে জানা গিয়েছিল, এই কর্মসূচিতে দলের তরফ থেকে আসানসোলের সাংসদ তথা বিহারী বাবু শত্রুঘ্ন সিনহাকে পাঠাতে পারে দল । একইসঙ্গে পটনা যাওয়ার জন্য শোনা যাচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষেরও নাম । তবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে যেটা নিশ্চিত করা হয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে যে, রাহুল গান্ধির কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দেবেন বহরমপুরের সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান । থাকবেন উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ মুখ ললিতেশ ত্রিপাঠিও ।
প্রসঙ্গত, 17 অগস্ট থেকে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা করছে কংগ্রেস । আগামিকাল অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর একটি মেগাসভার মাধ্যমে এই যাত্রা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের পাশাপাশি গোটা দেশে এসআইআর ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজা ক্রমে জোরদার হচ্ছে ৷ ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা ৷ এই পরিস্থিতিতে সোমবার একজোট হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে তৎপর বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের শরিকরা ৷ ফলে বিরোধীদের এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিত থাকাটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে ।
যদিও এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র জানিয়েছেন, কংগ্রেসের আমন্ত্রণ এলেও এই সময় অন্য কর্মসূচি রয়েছে দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে জেলা ধরে ধরে বৈঠক করছেন অভিষেক । ফলে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের পক্ষে এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । কিন্তু তৃণমূলের প্রতিনিধিরা এই কর্মসূচিতে থাকছেন ।
প্রসঙ্গত, সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে সদ্য শেষ হওয়া সংসদের অধিবেশনে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বলে জল্পনা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে ৷ তবে ওয়াকিবহাল মহল বলছে, সোমবারের মেগাসভায় প্রতিনিধি পাঠানোর কথা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বুঝিয়ে দিল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব কর্মসূচির জন্য না-থাকলেও তৃণমূল এই কর্মসূচিতে বিরোধীদের সঙ্গেই রয়েছে ।