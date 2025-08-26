কলকাতা, 26 অগস্ট: দিল্লির জমজমাট নৈশভোজে এক ফ্রেমে ধরা পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ছবিই ক’দিন আগে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল । কিন্তু মাত্র দু’সপ্তাহ যেতে না-যেতেই ছবিটা যেন পালটে গেল । আগামী 1 সেপ্টেম্বর, পাটনায় রাহুলের 'ভোট অধিকার যাত্রা'র মহাসমাপ্তি অনুষ্ঠানে যখন অখিলেশ যাদব, এমকে স্তালিনের মতো 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বড় নেতারা উপস্থিত থাকবেন, তখন অনুপস্থিত থাকতে পারেন তৃণমূলের দুই শীর্ষ মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা । তৃণমূলের সরকারি ব্যাখ্যা, বাংলায় ইতিমধ্যেই 'ছাব্বিশের সেমিফাইনাল' শুরু হয়ে গিয়েছে । ফলে সংগঠন সামলাতে অভিষেকের রাজ্যে থাকাটা জরুরি । অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি পরিচয়কে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে বিধানসভা ভোটে লড়াইয়ের সুর বেঁধে দিয়েছেন । তাই তাঁদের কারও পক্ষে এই মুহূর্তে বিহারে যাওয়া সম্ভব নয় ।
কিন্তু দলের প্রতিনিধি হিসেবে কাকে পাঠানো হবে ? এই প্রশ্নেই রাজনৈতিক কৌতূহল চরমে । সূত্রের খবর, তালিকার শীর্ষে রয়েছেন 'বিহারী বাবু', যিনি দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় রাজনীতির পরিচিত মুখ । বিহার থেকে উঠে আসা শত্রুঘ্ন সিনহা বর্তমানে আসানসোলের সাংসদ ৷
তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, "এই মুহূর্তে বিহারে দলের প্রতিনিধি হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহার নামই সবচেয়ে আলোচনায় । তিনি যেমন সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিচিত, তেমনই বিহারের মাটিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে । ফলে তাঁকে পাঠানো হলে অনুষ্ঠানে তৃণমূলের উপস্থিতি যথেষ্ট ওজনদার হবে । তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রীই ৷"
তবে শুধু শত্রুঘ্ন সিনহাই নন, শোনা যাচ্ছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষকেও প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হতে পারে । যদিও দলের ভেতরে অনেকেই মনে করছেন, শেষমেশ সিনহার দিকেই ঝুঁকবে ঘাসফুল শিবির । কারণ, একদিকে তিনি বিহারী পরিচয়ের জন্য সহজাতভাবে গ্রহণযোগ্য, অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও তৃণমূলকে সুবিধে দেবে ।
তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে অবশ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ভিন্ন মত পোষণ করছেন । তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত নিছক সাংগঠনিক দায়ের কারণে নয় । বরং বাংলার রাজনীতির সমীকরণই আসল কারণ ।
রাজ্যসভার এক সাংসদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, "তৃণমূল খুব সচেতনভাবেই কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছে । কারণ, 2021 সালের বিধানসভা থেকে শুরু করে 2024 লোকসভায় বাংলার মাটিতে একাই ঘাসফুল ফুটিয়েছে তারা । কংগ্রেস-বামেদের সঙ্গে জোটের কোনও প্রয়োজন নেই বলে মনে করে তৃণমূল । আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে ।"
প্রসঙ্গত, বাংলায় কংগ্রেস ও বামেদের সঙ্গে বরাবরই তেতো সম্পর্ক তৃণমূল কংগ্রেসের । গত বছর রাহুল গান্ধির সফরে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভে পড়তে হয়েছিল তাঁকে । ওই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল জোটের ভিতরে আস্থার সংকট রয়েছে । এবার বিহারের সভায় মমতা-অভিষেকের অনুপস্থিতি সেই সংকটকে ফের সামনে আনতে চলেছে ।
তবে তৃণমূল নেতাদের দাবি, এ সব জল্পনা অমূলক । বাংলায় বিজেপিকে প্রতিরোধ করাই এখন দলের প্রথম লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যেই মমতা-অভিষেকের রাজ্যে থাকা জরুরি । কিন্তু রাজনৈতিক মহল এই যুক্তি মানতে নারাজ । তাঁদের মতে, 'ইন্ডিয়া' জোটের ঐক্যের ছবিতে বড় ফাঁক থেকে যাবে তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতে ।
ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, 'ইন্ডিয়া' ব্লকের আসন্ন মহাসভায় তৃণমূলের কণ্ঠস্বর কে তুলে ধরবেন ? নাম ঘোরাফেরা করছে শত্রুঘ্ন সিনহার, যাঁর বিহারী পরিচয় একদিকে যেমন অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করতে পারে, অন্যদিকে তৃণমূলের জাতীয় উপস্থিতিকেও তিনি শক্তিশালী করবেন । কিন্তু মমতা-অভিষেকের অনুপস্থিতি জাতীয় রাজনীতিতে অন্য বার্তা দিতে পারে বলে জোর চর্চা চলছে ৷