রাজনীতির নামে সন্ত্রাস-জমি দখল চলবে না, তৃণমূল কর্মীদেরই বার্তা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার
মন্তেশ্বরে গিয়ে এই কথা বলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি৷ তবে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূলের স্থানীয় কর্মীরাই৷
Published : September 19, 2025 at 3:08 PM IST
মন্তেশ্বর (পূর্ব বর্ধমান), 19 সেপ্টেম্বর: রাজনীতির নামে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা যাবে না। রাজনীতির নামে জমি দখল করা যাবে না। না-হলে যে যেমন রোগী, তাঁকে সেইভাবে চিকিৎসা করা হবে। মন্তেশ্বর এলাকায় গিয়ে নাম না-করে নিজের দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এইভাবেই তোপ দাগলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। যা নিয়ে পালটা মন্ত্রীকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠীর লোকজন।
গ্রামে অশান্তি চলছে, এই কথা তুলে ধরে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বলেন, ‘‘আমরা শান্তি চাই। রাজনীতির নামে সন্ত্রাস হতে দেব না। রাজনীতির নামে জমি দখল, মারামারি সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে দেব না। মানুষের স্বাধীনতা মানুষের দলের প্রতি আস্থা আমরা ফিরিয়ে আনতে চাইছি।’’
কোন দল এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে শাসক দল নাকি বিরোধী দল? সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বলেন, ‘‘আমি জানি এই ধরনের প্রশ্ন সবাই করে থাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে একটা ওষুধ দিলেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু টাইফয়েড হলে ডোজটা আলাদা দিতে হবে৷ এখানকার যাঁরা নেতাগিরি করে তাঁরা টাইফয়েডের রোগী, নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা কিংবা ক্যানসার কী হয়েছে তাদের! তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন।’’
জমি দখলের অভিযোগ কি সত্যি? মন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি যা বলছি, একশো শতাংশ সত্যি। জমি দখল কেউ করবে না।’’ তাহলে কি জমি দখল হয়েছে? উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ‘‘হয়েছে কি হয়নি, সেটা সার্বিক। আমি বার্তা দিলাম। কেউ দালালি করবে না, মারামারি বন্ধ করতে হবে। বাইক-বাহিনী ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাবে, এইসব আর হবে না। যেভাবে কাতারে কাতারে মানুষ এখানে এসেছে, সেটা প্রমাণ করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মানুষ পথে নামছে।’’
মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর পালটা সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী৷ সাফিয়া খাতুন নামে ওই তৃণমূল কর্মী মন্তেশ্বর বিধানসভার মাঝেরগ্রাম পঞ্চায়েতের মুরুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা৷ তিনি বলেন, ‘‘মাঝেরগ্রাম পঞ্চায়েতের মুরুলিয়া গ্রামে মন্ত্রী এসেছিলেন বস্ত্রদান উৎসবে যোগ দিতে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। আমাদের কোনও পদ নেই। তাই আমাদের ওই অনুষ্ঠানে ডাকা হয়নি। অথচ যাঁরা গত বিধানসভা নির্বাচন কিংবা পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন, বিজেপির এজেন্ট হয়েছিল, তাঁরাই এই অনুষ্ঠানের মাথা হয়ে বসে আছেন। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের উনি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেননি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘উনি কি মন্ত্রী বলে যা মন করবেন। যে মহিলারা গ্রামের সংগঠন দেখেন, তাঁদের দিকে তিনি তাকিয়েই দেখলেন না। যাঁরা গ্রামের আসামি, যাঁরা অন্যের মড়াইয়ের ধান চুরি করে বিক্রি করে দেয়, মহিলাদের উপর অত্যাচারে যাঁদের নাম জড়িয়েছে, তাঁরাই আজ মন্ত্রীর কাছের মানুষ। মন্ত্রীর কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। কিন্তু আমাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি।’’
সাফিয়া খাতুন আরও বলেন, ‘‘আমরা গোটা গ্রামের মানুষ চাই না চোরের সঙ্গে ঘর করা এই মন্ত্রীকে। বাইরের ভাড়া করা লোক এই গ্রামে এনে মন্ত্রী সংগঠন দেখাতে পারবেন না। দম থাকলে গ্রামের মানুষদের নিয়ে করে দেখান।’’
উল্লেখ্য, বেশ কয়েকমাস ধরেই মন্তেশ্বরের বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরাই। এমনকী মন্ত্রীর গোষ্ঠী ও বিপক্ষ গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারিও ঘটনা ঘটে। যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়।
ফলে নিজের দলের বিরুদ্ধে নাম না-করে মন্তেশ্বরে ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েও বারবার সরব হয়েছেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সেই সব ঘরোয়া বৈঠকে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন, তিনি ধৈর্য ধরে আছেন বলেই বারবার সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। নিজেকে সংযত না-করলে নিজেদের ক্ষতি হবে। কারও হাত-পা ভাঙতে হলে মন্ত্রীর পরামর্শের দরকার নেই। দল তাদের হাত-পা ভেঙে দেবে।
কার্যত সেটাই ধরা পড়েছে মন্ত্রীর গলায়৷ তবে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য গোষ্ঠীর ক্ষোভও দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, তার প্রমাণ মিলেছে তৃণমূল কর্মী সাফিয়া খাতুনের কথায়।