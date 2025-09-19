ETV Bharat / politics

দুর্গাপুজোর সময় কীভাবে সেন্ট্রাল আইবি-র পরীক্ষা, অমিত শাহকে নিশানা কুণাল ঘোষের

কুণাল ঘোষের দাবি, আগামী 29 (সপ্তমী) ও 30 (অষ্টমী) সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল আইবি-র নিয়োগের পরীক্ষার দিন নির্ধারিত হয়েছে৷

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 9:27 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: যে সময় ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে হেনস্তার অভিযোগ তুলে রাজ্য জুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে তৃণমূল, সেই সময় শুক্রবার সেন্ট্রাল আইবি-র পরীক্ষা নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন রাজ্যের শাসকদলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷

তিনি বলেন, “বাংলা এবং বাঙালির পুজোকে উপেক্ষা আর অবজ্ঞা করছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ তার বড় প্রমাণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনে থাকা সেন্ট্রাল আইবির সিকিউরিটি অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগের পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে দুর্গাপুজোর সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন৷ আর সেই অমিত শাহ ঘটা করে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে বাংলায় আসতে চলেছেন৷”

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার কি দিওয়ালির দিন কোনও পরীক্ষা রাখতে পারত? অথচ বাঙালির আবেগ, দুর্গাপুজোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সেন্ট্রাল আইবির সিকিউরিটি অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগ পরীক্ষার দিন ফেলেছে৷ এই পদে মোট শূন্যপদ রয়েছে 4987টি৷ 29 আর 30 সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়েছে৷ বেছে বেছে পুজোর সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন এই পরীক্ষার আয়োজন করে সেই অমিত শাহ কলকাতায় আসছেন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের নাটক করতে৷’’

তৃণমূলের এই নেতা আরও বলেন, ‘‘যাঁরা এই নিয়োগ পরীক্ষায় বসছেন, তাঁদের পুজোর মধ্যেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে৷ এটাই কি বাংলার পুজোর প্রতি বিজেপির সম্মান? আপনাদের রাজ্যে যে দিনগুলিতে ধর্মীয় আচার পালিত হয়, সেই দিনগুলিতে আপনারা কি পরীক্ষার দিন দিতে পারতেন? দিওয়ালি কিংবা ছটপুজোর দিন পরীক্ষা নিতে পারবেন? নাকি মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজোর দিন পরীক্ষা নিতে পারতেন? অমিত শাহ কোন অধিকারে পুজোর দিন বাংলায় পা রাখবেন? আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি৷ ওই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করা উচিত৷”

রাজ্যে সদ্য শেষ হওয়া শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে বিরোধী দলগুলি, বিশেষত বিজেপি অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে৷ সেই প্রসঙ্গে কুণালের প্রতিক্রিয়া, “সবাই দেখেছে এবার কতটা মসৃণভাবে পরীক্ষা হয়েছে৷ বিরোধীরা এনিয়ে একটা অস্থিরতা তৈরি করতে চায়৷ সবাই দেখেছেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার-সহ ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলি থেকে পরীক্ষার্থীরা এসে পরীক্ষা দিয়েছেন৷ তাঁদের রাজ্যে এসব হয় না৷ সেসব রাজ্যে পরীক্ষা হয় না৷ কোনও সিস্টেম নেই৷ চাকরি হয় না৷ যেটুকু আশার আলো, তা এই বাংলাতেই৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘যাঁরা অনিয়মের কথা বলছেন, পরীক্ষা শেষের পর তো এসব কথা বলেননি? কোনও প্রমাণ তো দেননি? এখন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারকে বদনাম করার জন্য এবং সিস্টেমটাকে ফের ড্যামেজ করার জন্য এসব কথা বলছেন৷ তাঁদের একাংশ নাকি আবার নতুন করে মামলা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকানোর চেষ্টা করছেন বলে খবর আসছে৷ এসব হচ্ছেটা কী? পুজোর মধ্যে এসএসসি অভিযানের ডাক দেওয়ার কোনও মানে আছে? একটা চক্র পরিকল্পিতভাবে এই জিনিসগুলো চালাচ্ছে৷”

