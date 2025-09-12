যাদবপুরে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে নাম না-করে বাম ছাত্র সংগঠনকে কটাক্ষ কুণালের
বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরে এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু হয়৷ সেই ঘটনা নিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷
Published : September 12, 2025 at 9:28 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু নিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কার্যত নাম না করেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিকেই এই ঘটনায় কটাক্ষ করেছেন তিনি। কুণাল ঘোষের মন্তব্য, "যারা সিসিটিভি লাগানো নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। তারাই কৈফিয়ত দিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল?"
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল ড্রামা ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্যাম্পাস চত্বরেই ঝিলের পাশে এক পড়ুয়ার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম অনামিকা মণ্ডল। তিনি ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী।
কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। এরই মাঝে ঘটনা প্রসঙ্গে যাদবপুরের বাম ছাত্র সংগঠনগুলিকেই নাম না করে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এই নেতা বলেন, "খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে পুলিশ তার তদন্ত করছে। যে বা যাঁরা অন্য জায়গার অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করেন, তাঁরা এখন বলুন। তখন তো সিসিটিভি নিয়ে আপত্তি করেছিলেন তাঁরা। পৃথিবীর সব জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, অথচ কোনও কোনও জায়গায় সিসিটিভি নিয়ে আলোচনা হলেই বিপ্লবীদের গায়ে লেগে যায়।"
কুণাল বারবারই বলেন, "এই মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কারণ, তার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে পুলিশ ও প্রশাসন দেখবে। কিন্তু যাঁরা অন্য কোনও মৃত্যুতে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যাঁরা অন্য দলের পতাকা পোড়ান, তাঁদের ওখানে এই ধরনের মৃত্যু হয় কেন?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর আগেও তো ওখানে রহস্যমৃত্যু হয়েছে। একটি ছেলের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল। তার বেলা রাত জাগা হবে না? যাঁরা সিসি ক্যামেরা বসতে দেব না বলে লাফালাফি করেন, আর অন্যের পাড়ায় গিয়ে হুজ্জতি করতে যান, তাঁদের কৈফিয়ত দেওয়া উচিত।"
কুণালের দাবি, "সিসিটিভি থাকলে অনেক জল্পনা এড়ানো যায়। রহস্যের সমাধান হয়ে যায়। যদি সরষের মধ্যে ভূত থাকে, তাহলে সবটাই কি প্রশাসনের উপরে চাপানো যায়? ওখানে অনেক মেধাবী ছাত্র আছে। আবার বেশ কিছু অসভ্য ছেলে আছে। যারা বাবুল সুপ্রিয়, ব্রাত্য বসু, ওমপ্রকাশ মিশ্রদের সঙ্গে কুৎসিত আচরণ করেছে।’’