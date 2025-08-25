কলকাতা, 25 অগস্ট: দুর্গাপুজোর কমিটিগুলির জন্য গত কয়েক বছরের মতো এবারও অনুদানের ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার অনুদানের অংক কিছুটা বাড়িয়েও দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, জনগণের করের টাকায় তিনি এভাবে দান খয়রাতি করতে পারেন কি না !
তাঁর এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকজন আইনজীবী আদালতে মামলাও করেছেন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলনেত্রীর এই দান খয়রাতি পর্বকে প্রচারের হাতিয়ার করতে পারে বিরোধীরা ৷ সম্ভবত সেই অনুমান করেই সোমবার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ এই ইস্যুতে তিনি বিরোধীদের খোঁচা দিতেও ছাড়েননি ৷
কুণাল এদিন বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজোর কমিটিগুলিকে এবারও অনুদান দিয়েছেন ৷ এই অনুদান ঠেকাতে সিপিআইএম, বিজেপি, কংগ্রেসের কিছু আইনজীবী সঙ্গে সঙ্গে আদালতে দৌড়োন ৷ এখানে একটি কথা মাথায় রাখতে হবে ৷ পুজো উৎসবকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতি যাতে আরও বৃহৎ বৃত্তে ছড়িয়ে যেতে পারে, সেটা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী মূলত এই অনুদান দিয়ে থাকেন ৷ এবার বাংলার পুজো অর্থনীতি প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যাবে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘করোনাকালে অনেক কমিটি পুজো করার মতো অবস্থায় ছিল না ৷ কিন্তু পুজো বন্ধ কিংবা ছোট হলে পুজোর উপর নির্ভর করে থাকা মৃৎশিল্পী থেকে ফুলচাষি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন ৷ যেসব মানুষ সারা বছরের আয়ের 80 শতাংশ পুজোর সময় আয় করেন, তাঁরা বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়ে যান ৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন করোনার সময় অনুদান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷ তিনি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, অসংগঠিত শ্রমিক-সহ সবার স্বার্থে পুজো অর্থনীতি চালু রাখতেই এই অনুদান দিয়ে থাকেন ৷”
কুণালের আরও বক্তব্য, “মুখ্যমন্ত্রীর পুজো অনুদানের বিরুদ্ধে যারা আদালতে গিয়েছে, তারা পুজো অর্থনীতির ক্ষতি চায় ৷ গরিব মানুষের হাতে বেশি টাকা যাক, তারা তা চায় না ৷ শোনা যাচ্ছে, কলকাতা হাইকোর্ট আজ এই মামলার শুনানিতে এই অনুদানের উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি ৷ সিপিআইএম-বিজেপি অনুদান ঠেকাতে পারেনি ৷ এরা সনাতনি হয়ে টাকা বন্ধ করতে আদালতে গিয়েছে ৷ এদের পুজোমণ্ডপ কিংবা পাড়ায় ঢুকতে দেবেন কি না, ভেবে দেখবেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আদালত বলেছে, এই মামলার আবার শুনানি হবে ৷ সেটাকে এখন বিরোধীরা কুৎসামূলকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে ৷ তারা জানতে চাইছে, সরকারের দেওয়া টাকার হিসাব পুজো কমিটিগুলি দিয়েছে কি না ৷ আমি সবাইকে বলব, কোনও অপপ্রচার কিংবা বিভ্রান্তিতে কান দেবেন না ৷ সরকার পুজো কমিটিগুলিকে যে অনুদান দেয়, তার হিসাব নেওয়ার পুরো পদ্ধতিও সরকার পালন করে ৷”