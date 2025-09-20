পিতৃপক্ষে পুজো উদ্বোধনের সমালোচনা, শুভেন্দুকে তাল-জ্ঞানহীন বললেন কুণাল
কুণাল ঘোষের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী পুজো নয়, মণ্ডপের উদ্বোধন করছেন৷
Published : September 20, 2025 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: পিতৃপক্ষেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তা নিয়েই কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারীকে 'তাল-জ্ঞানহীন' বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণালের সাফাই, "মুখ্যমন্ত্রী পুজোর উদ্বোধন করছেন না, তিনি মণ্ডপের উদ্বোধন করছেন, তিনি উৎসবের উদ্বোধন করছেন।’’
কলকাতায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, পিতৃপক্ষে কখনও দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হয় না। কারণ, এখনও দেবীপক্ষ পড়েনি।
শুভেন্দুর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুণাল ঘোষকে প্রশ্ন করা হয়৷ উত্তরে কুনাল ঘোষ বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী একটি তালজ্ঞানহীন মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যে উদ্বোধন শুরু করেছেন কিংবা তিনি মহালয়ার আগের দিন যে উদ্বোধন করেন, সেখানে তিনি মন্ডপ উদ্বোধন করেন, উৎসব উদ্বোধন করেন। তিনি পুজো উদ্বোধন কেন করবেন? পুজোটা তিনি উদ্বোধন করেন না, পুজো তো ষষ্ঠীর দিন বোধন হবে, পঞ্চমী পর্যন্ত সেখানে পুজো উদ্বোধন কারোরই হতে পারে না।"
যদিও পিতৃপক্ষেই মাতৃ আরাধনার বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তিনি শুভেন্দু অধিকারকে কটাক্ষ করেছেন। কুণাল ঘোষ বলেন, "মহালয়ার ভোরবেলায় রেডিওতে যে ঐতিহ্যশালী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচারিত হয়। তখনও পিতৃপক্ষ থাকে। কারণ, তখনও মহালয়ায় পিতৃপক্ষের তর্পণ হয়।"
একদিকে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘ষষ্ঠীর আগে পুজো শুরু হয় না৷’’ আবার তার পাশাপাশি তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘অনেক মতে পঞ্জিকা মতে, 16 দিন ধরে দুর্গাপুজো হয়।’’ তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘পুরুলিয়ার রাজবাড়ীতে 16 দিন ধরে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেখানে পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে।’’
শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু। ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। কিন্তু তিনি সমস্ত ধর্মকে সম্মান করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কালীপুজো হয়। নিজের সন্তোষী মায়ের পুজো করেন। বগলামুখীর মন্ত্র তো তাঁর ঠোটস্থ। তাই দয়া করে ধর্ম নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন না।"