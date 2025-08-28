কলকাতা, 28 অগস্ট: সাতদিন ৷ আপাতত স্কুল সার্ভিস কমিশনকে এই সময়সীমা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ তার মধ্যে চিহ্নিত অযোগ্য়দের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসি-কে ৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷
বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চের এই নির্দেশ ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ বিরোধীরা শাসক দল তৃণমূলে কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হয়েছে ৷ রোজ বিভিন্ন ইস্যুতে যিনি বিরোধীদের তুলোধনা করেন, সেই কুণাল ঘোষও এই নিয়ে চূড়ান্ত সাবধানী ৷
এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, “এটা সর্বোচ্চ আদালতের বক্তব্য এবং বিষয়টি প্রশাসনিক ৷ তাই এনিয়ে দলের তরফে কোনও মন্তব্য করব না ৷ বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তা ও আইনজীবীরা দেখছেন ৷ এই মুহূর্তে এই বিষয়ে কোনও কথা বলব না ৷”
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছে এসএসসি-র 2016 সালের প্যানেল ৷ চাকরি হারিয়েছেন যোগ্য ও অযোগ্যরা সকলেই ৷ অযোগ্যদের নাম প্রকাশের দাবি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবার তা প্রকাশ্যে আসতে চলেছে ৷ এদিকে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা আদালতের নির্দেশে পুরোপুরি খুশি নয় ৷ কারণ, তারা এবারের এসএসসি-র নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিল ৷ যদিও এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে পরীক্ষা নির্ধারিত দিন অর্থাৎ আগামী 7 সেপ্টেম্বরই হবে ৷
অন্যদিকে এসএসসি ইস্যুতে মুখ না খুললেও কুণাল এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি ৷ বিজেপির ঘোষিত মোদি কাপ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, “খেলায় দেশটার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, আর প্রধানমন্ত্রীর নামে একটা স্টেডিয়াম করে বসে আছে ৷ বাংলায় এসব করে কিছু হবে না ৷ অরূপ বিশ্বাস ঘোষণা করে দিয়েছেন, বাংলায় বিবেকানন্দ কাপ হবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার যেভাবে বাংলার ফুটবল-সহ সমস্ত খেলা সহ ক্রীড়াবিদ ও ক্লাবগুলিকে যেভাবে একটা স্পষ্ট নীতি নিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, সেখানে ভোট আসছে বলে বিজেপির ফুটবল বিলি করা এক জিনিস নয় ৷ বিজেপি ভারতীয় ফুটবলকে প্রায় ফিফার ফাঁসিকাঠে তুলে দিয়েছে ৷ তাই এখানে ফুটবল বিলি করে কিছু হবে না ৷”
কুণালের দাবি, “বাংলায় এই পরিস্থিতিতে এখনই যদি ভোট হয় তবে আড়াইশোর বেশি আসন পেয়ে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখানে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন হবে না ৷ কিন্তু বিধানসভায় একটা গঠনগত পরিবর্তন হবে ৷ সেটা হল যে ক’জন বিধায়ক থাকলে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় সেই সংখ্যক বিধায়ক বিজেপি পাবে না ৷”