ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না মমতা! দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শুভেন্দু-সুকান্তর

ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না মমতা! দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শুভেন্দু-সুকান্তর
শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য৷ অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, প্রাণহানির দায় সরকারকেই নিতে হবে৷
Published : September 23, 2025 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা৷ এই পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বিজেপি৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।
শুভেন্দুর দাবি, আবহাওয়া দফতর আগাম সতর্কবার্তা দিলেও সরকারের গাফিলতির জন্য়ই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে৷ অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদার এদিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন৷ তাঁর দাবি, এতগুলো প্রাণহানির দায় শুধু সিইএসসি-র উপর চাপাতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী৷
মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বিরোধী দলনেতার
মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় দু’টি ছবি পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যবাসীকে আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক ব্যর্থতার খেসারত দিতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ বৃষ্টিকে ‘আকস্মিক’ ও ‘অপ্রত্যাশিত’ বলে চালাতে চাইছেন, অথচ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) আগেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছিল। কলকাতা ও আশেপাশের এলাকা জলমগ্ন হওয়ার অনেক আগেই রাজ্য সরকার এই সতর্কবার্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল৷ কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, প্রশাসনিক অবহেলার কারণেই আজ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন, তাঁদের নিথর দেহ ভেসে যাচ্ছে জলমগ্ন রাস্তায়, অথচ সরকার হাত গুটিয়ে বসেছিল। তিনি সরাসরি অভিযোগ আনেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে৷ শুভেন্দুর দাবি, মমতা-ফিরহাদ-অরূপরা সতর্কতা পেয়েও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেননি।
তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যকেও মিথ্যাচার বলে দাবি করেছেন। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ড থেকে জল আসায়, ডিভিসির জল ছাড়ায় এবং ফরাক্কায় ড্রেজিং না-হওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ফরাক্কার ড্রেজিংয়ের সঙ্গে কলকাতায় জল জমার কোনও যোগ নেই। সবটাই দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা।
শুভেন্দু তাঁর পোস্টে প্রশ্ন তোলেন, কেন আইএমডি-র কমলা সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করা হল? কেন আগাম পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও দুর্যোগ মোকাবিলায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না? তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ আজ জবাব চাইছে। কোনও অজুহাত নয়, কোনও মিথ্যাচার নয়। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ এবং বারবার রাজ্যের মানুষকে উপেক্ষিত করে চলেছে।
মমতার বিরুদ্ধে তোপ সুকান্তর
সোমবার রাতের প্রবল বৃষ্টির জেরে যে প্রবল জল জমে, সেই পরিস্থিতির মধ্যে কলকাতা শহরে বেশ কয়েকজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন৷ এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তিনি সিইএসসি এবং সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে এই বিষয় কথা বলেছেন৷ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা নিজে যাতে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন, সেই আবেদনও জানিয়েছেন।
এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার৷ তাঁর কথায়, ‘‘পুজোর আগে এতগুলো পরিবার তাদের প্রিয়জনদের হারাল। এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত দায়ভার সিইএসসি এবং সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ওপরে ছেড়ে দিতে চাইছেন, সেটা ঠিক নয়। কারণ, কারও ওপরে দায়ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি এভাবে দায়িত্ব ছেড়ে পালাতে পারেন না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘দেশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরগুলিয়ে বিদ্যুতের তার ঝুলে থাকে না, যেভাবে কলকাতায় ঝুলে থাকে। কারণ, বন্যা বা এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে যে জল জমবে সেটা খুব স্বাভাবিক। সব শহরেই জমে। তার জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না। বেঙ্গালুরু এবং সম্প্রতি হায়দরাবাদে জল জমে ছিল৷ কিন্তু কোথাও তো বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে মানুষের মৃত্যু হয়নি। এমনটা কলকাতাতেই কেন বারবার হয়?’’
তাঁর প্রশ্ন, ‘‘দু'বছর আগে এভাবেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দু’টি শিশুর প্রাণ গিয়েছিল। কলকাতা জুড়ে এই যে অব্যবস্থা, এর জন্য দায়ী কে?’’ সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, ‘‘সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে কারা সম্পর্কে আছে? ভোটের সময় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার থেকে কে টাকা নেয়? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিতে পারবেন না৷ তিনি পালাবেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ভার নিতে শিখতে হবে৷ সব সময় লোকের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দেবেন না। এটা চলবে না।’’