লোকসভায় চুপ তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা ! মহুয়ার পাশে থেকে কল্যাণের টার্গেট এবার শতাব্দী

লোকসভায় বিজেপি তাঁকে আক্রমণ করলে, সেই সময় তিনি পাশে পাননি শতাব্দী রায় ও দলের অন্যান্য মহিলা সাংসদদের, আক্ষেপের সুর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ।

সংসদে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2025 at 5:14 PM IST

শ্রীরামপুর, 31 অগস্ট: তৃণমূলের দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্রের তেতো সম্পর্কের কথা রাজনৈতিক মহলে কারও অজানা নয় ৷ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের একে-অপরের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে ৷ তবে বিজেপি সাংসদ সম্প্রতি মহুয়াকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে সরব হলেন কল্যাণ ৷

এই প্রসঙ্গে মহুয়ার পাশে দাঁড়ালেও, এদিন তিনি তোপ দেগেছেন তৃণমূলের অন্যান্য মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর নিশানার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন শতাব্দী রায় ৷ কল্যাণের অভিযোগ, সংসদে বিজেপি সাংসদরা তাঁকে আক্রমণ করলেও প্রতিবাদ করেননি শতাব্দী ও দলের অন্যান্য মহিলা সাংসদরা ৷ তাঁর প্রসঙ্গে বেছে বেছে কথা মমতা ও অভিষেকের কানে তোলা হয় বলেও এদিন অভিযোগ করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷

মহুয়ার পাশে থেকে কল্যাণের টার্গেট এবার শতাব্দী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিন শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মহুয়া মৈত্রের প্রসঙ্গে আমি কিছু মন্তব্য করব না । কিন্তু এটাও ঠিক কথা, বিজেপির রমেশ বিধুরী মহুয়া মৈত্র সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন সেটা সমর্থনযোগ্য নয় । এটা গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে পড়ে না । এটা বিজেপি কী করে করছে । মহুয়া মৈত্রের ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলব না । রমেশ বিধুরী যেভাবে আক্রমণ করেছেন সেটা মানায় না ।" এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই লোকসভায় দলের নয়া উপ-নেতা শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন কল্যাণ ৷

তিনি বলেন, "একসময়ে পার্লামেন্টের চেম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজীব প্রতাপ রুডি মহুয়াকে সাপোর্ট করতে গিয়ে আমাকে থ্রেট করেছেন । সেখানে শতাব্দী রায় ডেপুটি লিডার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । সেদিনকে ডেপুটি লিডার রাজীব প্রতাপকে কিছু বলেননি । মহুয়া তো বলবেই না, ছেড়ে দিন । আমার বক্তব্য এখন রাজীব প্রতাপ রুডি কী বলছে ! আমাকে যখন অ্যাটাক করছে, তখন আমাদের মহিলা মহল চুপ করে বসে থাকে । তখন দলের সাংসদকে সাপোর্ট করেন না মহিলা সাংসদরা । দিদি ও অভিষেকের কাছে তো সব কথা যায় না । ফিল্টার হয়ে অনেক কথা কানে দেওয়া হয় । একজন ডেপুটি লিডার কী করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, রাজীব রুডি দলের সাংসদকে থ্রেট করছে । মাসেল পাওয়ার দেখাচ্ছে । আমি যখন লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ ছিলাম, বিষ্ণুপদ রায় আমাদের দলের সাংসদকে কী একটা বলতে এসেছিল । আমি বলেছিলাম জিভ টেনে ছিড়ে নেব ।"

এসএসসি তালিকায় দাগিদের তালিকা প্রসঙ্গে প্রশ্নের মুখে এদিন সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, "সুকান্ত মজুমদারকে বলুন, হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে । বাজার গরম না-করে হিম্মত থাকে উনি মামলা করুন । সুকান্ত মজুমদার লিস্ট দেখে দেখে বলে দিক, কারা কারা বিজেপির চাকরিপ্রার্থী ছিল । পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় শুভেন্দু অধিকারীর কতজন ওই লিস্টের মধ্যে রয়েছে । সেই লিস্টটাও সুকান্ত মজুমদারকে দেখতে বলুন । তৃণমূলের নেতানেত্রী শুধু না, বিজেপির নেতানেত্রীদেরও নাম আছে এই অযোগ্য প্রার্থী লিস্টে । তৃণমূল থেকে বিজেপিতে চলে গিয়েছে, তাঁদের চাকরি সব শুভেন্দু অধিকারী করিয়েছে । সকলেরই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার অধিকার আছে । যদি কেউ মনে করেন তিনি যোগ্য, তিনি সুপ্রিম কোর্টে যাবেন । রাজনৈতিক কথা বলে বাজার ফাটিয়ে লাভ নেই । হিম্মত থাকলে শিরদাঁড়া সোজা করে সুপ্রিম কোর্টে যান । এসএসসি তালিকা নিয়ে যদি কোনও সমস্যা থাকে কোর্টে গিয়ে মেটান ।"

যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সংগঠনের তরফে 1 সেপ্টেম্বর আবার এসএসসি অফিস অভিযান রয়েছে ৷ সেই অভিযানে প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, "ঘেরাও বিক্ষোভ সেটা গণতান্ত্রিক অধিকার ৷ আমরা কিছু করতে পারব না । এখনও যদি হুঁশ না-আসে, আমার তো কিছু করার নেই । বিকাশ ভট্টাচার্য ও মহম্মদ শামিম যাঁদের হয়ে মামলা করেছিলেন, তাঁদের কি একজনও চাকরি পেয়েছেন ? তাঁদের চাকরির জন্য তাঁরা মামলা করতে যাননি । তাঁরা চাকরি খাওয়ার জন্য মামলা করতে গিয়েছিলেন । অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যতদিন বিচারপতি ছিলেন সেই সময় বিকাশ ভট্টাচার্যের জুনিয়ররা যেভাবে টাকা তুলেছেন আপনারা ভাবতে পারবেন না । তার তদন্ত হওয়া উচিত । হাইকোর্টের পাশে প্যান্ডেল করিয়ে মামলা করিয়েছে ।"

KALYAN BANERJEESATABDI ROYMAHUA MOITRAকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়KALYAN SLAMS SATABDI

