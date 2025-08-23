তালডাংরা (বাঁকুড়া), 23 অগস্ট: 2021 বিধানসভা নির্বাচনের আগে মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন জঙ্গলমহলের নেতা জয়ন্ত মিত্র ৷ 2026 বিধানসভার আগে ফের একবার তৃণমূলের ফিরলেন তিনি ৷ এবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ৷ আর এখানেই জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে নয়া জল্পনা ৷
প্রশ্ন উঠছে, তবে কি জঙ্গলমহলে বিজেপির বিরুদ্ধে শক্তিতে পেরে উঠছে না শাসকদল ? আর তাই কি জয়ন্ত মিত্রকে দলে ফিরিয়ে বড় সংখ্যক ভোটকে নিজেদের দিকে টানার কৌশল নিয়েছে তৃণমূল ৷ যদিও, জয়ন্ত মিত্রের তৃণমূলে ফেরাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বাঁকুড়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ সুভাষ সরকারের বক্তব্য, এতে বিজেপির কোনও লোকসান হবে না ৷
একসময় জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে শেষ কথা ছিলেন তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মিত্র ৷ একের পর এক নির্বাচনে তাঁর হাত ধরেই জঙ্গলমহলে সফল হয়েছিল শাসকদল ৷ এক নামেই তাঁকে চেনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল আসে ৷ মেদিনীপুরে অমিত শাহের সভা থেকে ঘোষণা হয়, জয়ন্ত মিত্র বিজেপিতে যোগদান করেছেন ৷
সেদিন এক ধাক্কায় তৃণমূলের বড় সংখ্যক ভোট বিজেপিতে চলে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, একুশের নির্বাচনের পরে আর জয়ন্ত মিত্রকে সেভাবে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু, শুক্রবার তৃণমূলের বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেই তিনি নির্দেশ দেন জয়ন্ত মিত্রকে ফের তৃণমূলে ফেরাতে হবে ৷
তারপরেই এ দিন বাঁকুড়ার তালডাংরার তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা সভাপতি এবং চেয়ারপার্সনের হাত ধরে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন জয়ন্ত মিত্র ৷ তৃণমূলে ফিরে তাঁর প্রতিক্রিয়া, "আমি বিজেপিতে গিয়ে ভুল করেছিলাম ৷ তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আবার তৃণমূলের ফিরলাম ৷ বিজেপিতে যোগদানের পরপরই অনুশোচনা হয়েছিল ৷ তাই মাঝে অনেকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ৷ তাঁরা অবশেষে অনুমতি দিলেন ৷ এবার শুভেন্দু অধিকারীর বাঙালি বিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করব ৷"
কিন্তু, নবীনে বিশ্বাসী অভিষেক হঠাৎ করে কেন প্রবীণ জয়ন্ত মিত্রকে ফেরাতে উদ্যোগী হলেন ? তবে, কী জঙ্গলমহলের লড়াইয়ে বিজেপির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না তৃণমূলের দু’নম্বর ? তাই কি ভোট ব্যাংককে শক্তিশালী করতে প্রবীণ জয়ন্তের শরণাপন্ন হতে হল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে ! এমন নানা প্রশ্ন উঠছে ৷
তবে, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল সাংগঠনিক বৈঠকে আমাদের নির্দেশ দেন জয়ন্ত মিত্রকে দলে ফেরাতে ৷ তারপরেই আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং আজ তিনি তৃণমূলের পতাকা ফের একবার হাতে তুলে নিলেন ৷"
তবে, জয়ন্ত মিত্রের তৃণমূলে ফেরাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার ৷ তিনি বলেন, "জয়ন্ত মিত্র বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন নামেই ৷ ভোটের পর তিনি ফের তৃণমূলের হয়েই কাজ করেছিলেন ৷ কোনোদিনই বিজেপির সঙ্গে ছিলেন না ৷ তাই তাঁর তৃণমূলের ফেরা না-ফেরা সমান ৷ এতে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না ৷"
উল্লেখ্য, জয়ন্ত মিত্র তৃণমূলে ফিরলেও, মাঠে নেমে কতটা সাংগঠনিক কাজ করতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় থাকছেই ৷ বয়সের ভারে তিনি কাবু ৷ একা-একা চলাফেরাও করতে পারেন না ৷ তৃণমূলের কার্যালয় থেকেও বেরোলেন জেলা সভাপতির কাঁধে ভর দিয়ে ৷ এমন একজন নেতা কতটা তৃণমূলের ভোট ব্যাংককে জঙ্গলমহলে শক্তিশালী করতে পারবেন, তা সময়ই বলবে ৷