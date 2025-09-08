মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল তৃণমূল, বিস্ফোরক দাবি নওশাদ সিদ্দিকীর

মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দিয়েছিল তৃণমূল, বিস্ফোরক দাবি নওশাদ সিদ্দিকীর
সোমবার ব্যাংকশাল আদালতে তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলার আবেদন করেন নওশাদ সিদ্দিকী৷ সেখানেই তিনি এই দাবি করেন৷
Published : September 8, 2025 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: আদালতে এসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে৷ সেই মামলা দায়ের করে বেরিয়ে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়েই বিস্ফোরক দাবি করলেন ভাঙড়ের বিধায়ক আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মন্ত্রিত্বের অফারও তিনি পেয়েছিলেন৷ কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করে দিয়েছেন৷
উল্লেখ্য, নওশাদ ও শওকত, দু’জনেই দক্ষিণ 24 পরগনার বিধায়ক৷ শওকতের বিধানসভা কেন্দ্র ক্যানিং পূর্ব এবং নওশাদ ভাঙড়ের বিধায়ক৷ অভিযোগ, শওকত মোল্লা দাবি করেছেন যে বিজেপির থেকে টাকা নিয়েছেন নওশাদ৷ সেই অভিযোগ খারিজ করতে গিয়েই সোমবার তৃণমূলের তরফে তাঁকে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন নওশাদ সিদ্দিকী৷
নওশাদকে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব!
সোমবার ব্যাংকশাল আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন ভাঙড়ের বিধায়ক৷ তিনি বলেন, ‘‘আমার কাছে মন্ত্রিত্বের অফার আছে, সেটাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি৷’’ এর পর নওশাদ বলেন, ‘‘আমাকে সবসময়ই তৃণমূল থেকে বলা হচ্ছে যে চলে আসুন৷ এখন নতুন একটা ট্রেন্ড শুরু করেছে, আপনার আসনটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে৷ আপনি দিদির সঙ্গে একটু যোগাযোগ করুন৷’’
আইএসএফ বিধায়ক জানান, দ্বিতীয়বার ভোটের ময়দানে নেমে যে আবার জিততেই হবে, সেই লোভ তাঁর নেই৷ তাই সেই কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে৷ তার পরও তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া থামছে না বলেই এই বিধায়ক জানিয়েছেন৷ তাঁর দাবি, ‘‘যেদিন আমাকে গ্রেফতার করা হয়, সেদিন আমি বিধানসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলাম৷ সেই সময় আমাকে শাসক দলের এক বিধায়ক প্রস্তাব দিয়েছেন৷’’ তবে কে তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই নামটা প্রকাশ করতে রাজি হননি নওশাদ সিদ্দিকী৷
শওকতের বিরুদ্ধে মামলা নওশাদের
সোমবার ব্যাংকশাল আদালতে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার আবেদন জানিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকী। কারণ, তাঁর অভিযোগ, বিজেপির থেকে 30 কোটি টাকা তিনি নিয়েছেন বলে যে কথা শওকত মোল্লা বলছেন, তা মিথ্যাচার৷ ভাঙড়ের বিধায়ক বলেন, ‘‘শওকত মোল্লা যে অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগ শওকত মোল্লাকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে।’’
নওশাদ আরও বলেন, ‘‘তিনি (শওকত) যেভাবে আমাকে আক্রমণ করেন সেই পদ্ধতিতে আমি এক আক্রমণ করতে পারি না। কারণ, পথের পুকুর যদি আপনাকে কামড়ায় আপনি তো তাকে কামড়াতে পারেন না। আপনাকে চিকিৎসা করাতে হবে। সেই চিকিৎসা করানোর পথেই আমি এগোচ্ছি।"
এদিন নওশাদ সিদ্দিকী জানান, তিনি তৃণমূলের কাছে মাথানত করবেন না৷ তিনি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যখন রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতে পারছেন না, তখন তাঁকে সামাজিক ভাবে অপদস্ত করার চক্রান্ত করছেন৷ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তাঁকে নানারকম ভাবে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে৷ যখন প্রলোভনে কাজে আসছে না, তখন তার নামে মিথ্যা মামলা করে নানান রকম চাপে ফেলা হয়েছে৷
তৃণমূলকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "কথার খাতিরে যদি বলি যে, বিক্রি হলে সাড়ে 3 হাজার কোটি টাকা নেব। 30 কোটি টাকা কেন নিতে যাব? ফুরফুরা শরিফে 1 কোটি টাকা বছরে আগুন জ্বালাতেই লাগে। ফুরফুরায় যে ভক্তগণ আসেন, তাঁদের খাবার রান্নার জন্য এই কোটি টাকা খরচ হয়। এই এক কোটি টাকা প্রয়োজন নেই তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপির থেকে।"