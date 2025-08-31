মালদা, 30 অগস্ট: ওয়াকফ সম্পত্তির বেআইনি দখল নিয়ে শুক্রবারই সরব হয়েছিলেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ পাঁচবারের এই বিধায়ক দাবি করেছেন, জমি মাফিয়ারাই ওয়াকফের সম্পত্তি দখল করেছে এবং করেই চলেছে ৷ তাঁর বক্তব্য, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, এই মাফিয়ারা সেই দলে ভিড়ে যায় ৷ অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, বর্তমানে এই মাফিয়ারা তৃণমূল শিবিরে রয়েছে ৷
কিন্তু, এদের পিছনে কে বা কারা ? সেটা জানতে 82 বছর বয়সী এই বিধায়ক সংবাদমাধ্যমের শরণাপন্ন হয়েছেন ৷ যখন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন দ্রুত এগিয়ে আসছে, তখন সমরবাবুর এহেন মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে ৷ একাংশের বক্তব্য, শুধু সমর মুখোপাধ্যায় নন, দিন যত গড়াবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে কোনও না-কোনও স্থানীয় ইস্যু নিয়ে, এভাবেই তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা সরব হবেন ৷ পিছনে রয়েছে ভোটের টিকিট ৷
বিধায়ক সমর রতুয়ারই বাসিন্দা ৷ বাড়ি মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলায় ৷ যে মহানন্দটোলা এখন গঙ্গা ভাঙনে বিপন্ন ৷ প্রতি বছর ভাঙনের সময় গঙ্গাপাড়ে গিয়েছেন ৷ সেখানকার মানুষজনকে আশ্বস্ত করেছেন ৷ সেটা স্বীকার করেন বিপন্ন মানুষজনও ৷ শ্রীকান্তটোলা গ্রামের দিবাকর মণ্ডলের কথায়, "বন্যা কিংবা ভাঙনের সময় বিধায়ককে দু’একবার এলাকায় দেখা যায় ৷ কংগ্রেসের বিধায়ক থাকাকালীন আশ্বাস দিতেন, কেন্দ্র থেকে টাকা এনে ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবেন ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার (তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার) সেই কাজে বাধা দিচ্ছে ৷ এখন বলেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না ৷ তাই গঙ্গার ভাঙন আটকানো যাচ্ছে না ৷"
দিবাকর মণ্ডলের বলেন, "উনি বলেন, 'ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ করা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়' ৷ শুধু তাই নয়, দুর্গত মানুষ কোনও প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলে, তিনি দুর্ব্যবহার করেন ৷ তাই এখন গঙ্গার রোষে সব হারানো মানুষও তাঁর কাছে যায় না ৷ অবশ্য ভোট এলে তিনি এলাকায় আসেন বেশ কয়েকবার, গলবস্ত্র হয়ে ৷ এবার ভাঙন আর ভোট আগেপিছে ৷ এ’বছর সেই কারণেই তাঁকে দু’বার এলাকায় দেখা গিয়েছে ৷ তবে, তিনি নিজের কৃতকর্মের সাজাও পেয়েছেন ৷ গত লোকসভা ভোটে কাটাহা দিয়ারার অধিকাংশ মানুষ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ৷"
রাজনৈতিক মহল আবার অন্য কথা বলছে ৷ তাদের বক্তব্য, রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সমর মুখোপাধ্যায় অনেক শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন ৷ সেসব শত্রুরা যেমন বাইরে রয়েছে, তেমন রয়েছে তাঁর দলেও ৷ ঘরের শত্রুরাই সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বিরোধিতা করে আসছে ৷ তাঁর বয়স হয়েছে ৷ সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে দলের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
রতুয়ার রাজনৈতিক মহলের অনুমান, যেহেতু এবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরি হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, তাই সমর মুখোপাধ্যায়ের কপাল পোড়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ তাছাড়া এই কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের টিকিটের অনেক দাবিদার ৷ তাঁদের মধ্যে যেমন মালতিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সির ছেলে রয়েছেন, তেমন রয়েছেন স্থানীয় ফজলুল হক, লালটু চৌধুরী, অজয় সিনহা, মানব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷
এছাড়াও প্রার্থীপদের দাবিদার হিসাবে নাম শোনা যাচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও ৷ ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর আশিস কুণ্ডুর নামও ভাসছে প্রার্থীপদের দাবিদার হিসাবে ৷ রাজনৈতিক মহলের অনুমান, সমর মুখোপাধ্যায়ের মতো পোড় খাওয়া নেতা কিছুতেই বিনা যুদ্ধে মাটি ছাড়বেন না ৷ সেক্ষেত্রে তিনি এই আসনে প্রার্থী হিসাবে প্রজেক্ট করতে পারেন তাঁর পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়কে ৷
রতুয়ার বাসিন্দা তথা বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়ার মতে, "সমরবাবু নিজেও বুঝে ফেলেছেন, এবার তাঁকে প্রার্থী করবে না তৃণমূল ৷ এই কেন্দ্রের মানুষকে তিনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছেন ৷ গায়ের জোরে মাছের জলকর দখল করেছেন ৷ ফুলহরের বালি পাচারের অভিযোগেও তাঁর নাম জড়িয়েছে ৷ সবকিছুর পিছনে রয়েছে কাটমানির লোভ ৷ তিনি পুলিশ কিংবা প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেন না ৷ রতুয়া এলাকায় তিনি একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এলাকার মানুষ যে তাঁর সঙ্গে আর নেই, সেটা বোঝা গিয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ই ৷ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে তাঁর দলের উপরের সারির নেতাদের নজরে রয়েছে ৷ তবে, এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল যাকেই প্রার্থী করুক না-কেন, তাঁর হার নিশ্চিত ৷"
অন্যদিকে রতুয়ার সিপিআইএম নেতা দেবাশিস সাহার বক্তব্য, "ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল এই কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করবে, সেটা তাদের বিষয় ৷ কিন্তু, সমর মুখোপাধ্যায় রতুয়ায় জনসমর্থন হারিয়েছেন ৷ শুধু সংখ্যাগুরু নয়, এলাকার সংখ্যালঘু মানুষজনেরও বিরাগভজন তিনি ৷ একসময় তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াকফের সম্পত্তি হরফের অভিযোগ উঠেছিল ৷ তিনিই এখন ওই সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে গলা ফাটাচ্ছেন ৷ এসবের কারণ সহজেই বোঝা যায় ৷"
এনিয়ে প্রতিক্রিয়া পেতে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিকে। কিন্তু ফোন তোলেননি তিনি । বিতর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি দলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুও।