বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা: শশী পাঁজা

প্রয়াণ দিবসের দু’দিন আগে বিপ্লবী বাঘাযতীনের 110 তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন তৃণমূলের ৷ প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে কেন্দ্র তথা বিজেপিকে নিশানা শাসকদলের ৷

BENGALI LANGUAGE CONTROVERSY
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা মন্ত্রী শশী পাঁজার ৷ (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

September 9, 2025

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হেনস্তার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যের শাসকদল ৷ ধর্মতলার প্রতিবাদ মঞ্চ সেনাবাহিনী খুলে দেওয়ার পর, নতুন জায়গায় সেই আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ সেই আবহে মঙ্গলবার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 110তম প্রয়াণ দিবসের দু’দিন আগে, তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে এদিন তাঁর মন্তব্য, বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা ৷

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে মন্ত্রী বলেন, "বাঘাযতীনের মৃত্যুবার্ষিকী 11 সেপ্টেম্বর হলেও, আজ একটা ঐতিহাসিক দিন ৷ রাজ্য সরকারের তরফে সারা বছর ধরে বাংলার মনীষীদের, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়েছেন, দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই ৷ এটাই বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ৷ বাঙালি এবং যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের এই সময় উৎপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে ৷ যাঁরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বলছেন, বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাংলাদেশি তকমা দিচ্ছেন, তাঁরা এই বাঘাযতীনকেও অপমান করছেন ৷"

বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা: শশী পাঁজা (ইটিভি ভারত)

শশী পাঁজার বক্তব্য, "যাঁরা বিধানসভায় বাংলা ভাষা রক্ষার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তাঁরা আদপে বাংলার মানুষের বিরোধিতা করলেন ৷ এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেছে বাংলার মানুষ ৷ ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করারই কথা ছিল ৷ সেখানে বিজেপির মতো পার্টি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল ৷ তাহলে কি তাঁরা বাংলা ভাষার উপর আক্রমণকেই সমর্থন করলেন ? নাকি বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের উপর আক্রমণকে তাঁরা সমর্থন করলেন ?"

Bengali Language Controversy
বাংলা ভাষা ও বাঙালির অপমানের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ ৷ (নিজস্ব ছবি)

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথা বাঘাযতীনকে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "আজ বাঘাযতীনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা তাঁদের খুঁজে পাব না ৷ তাঁরা অবশ্য সেই জায়গাটাও হারিয়েছেন ৷ আমাদের একটাই কথা, যারা এই অরাজকতা তৈরি করেছে, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসকদলের এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ৷ কিন্তু, এটা চলতে পারে না ৷ চলতে দেওয়া যায় না ৷"

শশী পাঁজা আরও বলেন, "বিজেপি নেতারা যদি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থাকতেন, তবে তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি তকমা দিতেন না ৷ ক্ষমতায় থাকার জন্য এখন তাঁরা বাংলা ভাষাকে টার্গেট করেছেন ৷"

বাংলা ভাষার অসম্মান BENGALI LANGUAGE CONTROVERSY

