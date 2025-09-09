বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা: শশী পাঁজা
প্রয়াণ দিবসের দু’দিন আগে বিপ্লবী বাঘাযতীনের 110 তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন তৃণমূলের ৷ প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে কেন্দ্র তথা বিজেপিকে নিশানা শাসকদলের ৷
Published : September 9, 2025 at 9:10 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হেনস্তার প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যের শাসকদল ৷ ধর্মতলার প্রতিবাদ মঞ্চ সেনাবাহিনী খুলে দেওয়ার পর, নতুন জায়গায় সেই আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ সেই আবহে মঙ্গলবার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 110তম প্রয়াণ দিবসের দু’দিন আগে, তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষার অপমানের প্রতিবাদে এদিন তাঁর মন্তব্য, বাংলা ভাষাকে অপমান করা মানে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অসম্মান করা ৷
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে মন্ত্রী বলেন, "বাঘাযতীনের মৃত্যুবার্ষিকী 11 সেপ্টেম্বর হলেও, আজ একটা ঐতিহাসিক দিন ৷ রাজ্য সরকারের তরফে সারা বছর ধরে বাংলার মনীষীদের, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা লড়েছেন, দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই ৷ এটাই বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ৷ বাঙালি এবং যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের এই সময় উৎপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে ৷ যাঁরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বলছেন, বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বাংলাদেশি তকমা দিচ্ছেন, তাঁরা এই বাঘাযতীনকেও অপমান করছেন ৷"
শশী পাঁজার বক্তব্য, "যাঁরা বিধানসভায় বাংলা ভাষা রক্ষার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তাঁরা আদপে বাংলার মানুষের বিরোধিতা করলেন ৷ এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেছে বাংলার মানুষ ৷ ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করারই কথা ছিল ৷ সেখানে বিজেপির মতো পার্টি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল ৷ তাহলে কি তাঁরা বাংলা ভাষার উপর আক্রমণকেই সমর্থন করলেন ? নাকি বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের উপর আক্রমণকে তাঁরা সমর্থন করলেন ?"
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথা বাঘাযতীনকে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "আজ বাঘাযতীনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা তাঁদের খুঁজে পাব না ৷ তাঁরা অবশ্য সেই জায়গাটাও হারিয়েছেন ৷ আমাদের একটাই কথা, যারা এই অরাজকতা তৈরি করেছে, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসকদলের এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ৷ কিন্তু, এটা চলতে পারে না ৷ চলতে দেওয়া যায় না ৷"
শশী পাঁজা আরও বলেন, "বিজেপি নেতারা যদি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থাকতেন, তবে তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি তকমা দিতেন না ৷ ক্ষমতায় থাকার জন্য এখন তাঁরা বাংলা ভাষাকে টার্গেট করেছেন ৷"