'সময়, এনার্জি দুটোই নষ্ট করে ভুল করেছি', মহুয়া সম্পর্কে স্বীকারোক্তি কল্যাণের - KALYAN BANERJEE ABOUT MAHUA MOITRA

'ওয়েস্টেজ অফ টাইম অ্যান্ড ওয়েস্টজ অফ এনার্জি' বলে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Kalyan Banerjee
শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 10:53 PM IST

শ্রীরামপুর, 9 অগস্ট: রাখী উৎসবের দিন বোনের কাছে রাখী পরলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে 'ওয়েস্টেজ অফ টাইম অ্যান্ড ওয়েস্টজ অফ এনার্জি' বলে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। রাখী বন্ধন উৎসবে উপলক্ষে শনিবার একাধিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ বলেন, "মহুয়া মৈত্র সম্বন্ধে বলা আমার ভুল হয়েছে। সময় নষ্ট হয়েছে। সেটাই আমার এক জুনিয়র শিখিয়ে দিল। ওই মহিলা আমার চর্চার বিষয় নয়। মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা বলেছি। দিদিকেও উল্টোপাল্টা বলেছি। খারাপ লাগছে এখন। এসব করা আমার ভুল হয়েছে। দিদির সঙ্গে ও অভিষেকের সঙ্গে কথা বলেছি।" সব ঠিক হয়ে যাবে বলে দাবিও করেন তৃণমূল সাংসদ।

লোকসভায় তাঁকে পুরনো ফর্মে পাওয়া যাবে কিনা, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের একাধিক মামলা আছে। সেই কাজগুলি করতে হবে এখন। যা করছি, দিদিরই কাজ করছি। দিদি-ভাইয়ের সম্পর্ক সমস্যা হয়, সমাধানও হয়ে যায়। 40 বছরের সম্পর্ক দিদি আর ভাইয়ের। তোমরা যতই লেখো, আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে তৃণমূলে আমাদেরও দু'চারটে আছে যারা ওস্কায়, তোমরা খবর করো। ওসব করে সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না। ভুল ভ্রান্তি তো হতেই পারে।"

নবান্ন অভিযান করতে যাওয়া বিরোধীদের 'ক্রিমিনাল' বলে কটাক্ষ করেন কল্যাণ। তিনি বলেন, "আজকে গুন্ডামি করছে। আমার কাছে একাধিক ভিডিয়ো আছে। এদের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত। যারা একুশে জুলাই সহ্য করতে পারে না। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সমালোচনা করে। আজকে যে নবান্ন অভিযান হল, তাতে সারা কলকাতা বন্ধ হয়ে গেল। এরা এত বড় ক্রিমিনাল আমার বাড়ি থেকে কোন্নগর আসতে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে গেল। হাইকোর্ট তো বলে একুশে জুলাইয়ের জন্য কলকাতা স্তব্ধ হয়ে যায়। এখন সেটা দেখুন হাইকোর্ট। সারা কলকাতা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে রাস্তায় এক হাজার ক্রিমিনাল নেমেছে বলে। কাদের অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট সেটাও দেখুক।"

নবান্ন অভিযানে অভয়ার মায়ের আহত হওয়ার প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুভেন্দু লোক দিয়েই মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তখন তো উল্লাসে সিবিআই-এর হাতে মামলা দিয়েছিল। এখন সেটা সিবিআই করতে পারছে না বলে 180 ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। ওনাদের সব নির্বাচনে দাঁড়ানোর রাস্তা তৈরি করছেন। অভয়ার এতদিন সিপিএমের হাতে ছিল, সেটা এখন বিজেপির হাতে চলে গিয়েছে।"

