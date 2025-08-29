মালদা, 29 অগস্ট: একজন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ৷ আরেকজনের স্ত্রী পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ৷ দু’জনেই পাশাপাশি দুই বুথের বিজেপি নেতা ৷ এলাকায় প্রভাবশালীও ৷ এমন দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়ানোর অভিযোগ ৷ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মা এবং বিজেপি নেতা সুমিত সরকারের গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার মাঝরাতে সংঘর্ষে জড়ায় ৷ যে ঘটনায় রক্তাক্ত হয়েছেন দুই নেতাই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল ব্লকের চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷
গেরুয়া শিবিরের দুই নেতার এহেন মারামারির ভিডিয়ো এখন সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে ৷ অন্যদিকে ওই সংঘর্ষের একটি ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূলের স্থানীয় এক যুব নেতা বিজেপির একজনকে পাথর তুলে মারতে উদ্যত হয়েছেন ৷ ফলে প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির দুই নেতার বিবাদে তৃণমূল যুব নেতা কী করছেন ?
তৃণমূল যুবর ওই নেতা অবশ্য ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে যুযুধান দুই বিজেপি নেতা এখনও পর্যন্ত পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি ৷ তবে, চাঁচল থানার পুলিশ সাতজনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের আশ্রমপাড়া বুথের সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মা ৷ আর সুমিত সরকারের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা হালদার সরকার পাশেরই থানাপাড়া বুথের সদস্য ৷ ভোটের টিকিট পাওয়া নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই দু’জনের মধ্যে বিবাদ ৷ প্রসেনজিতের বাড়ি থানাপাড়ায় ৷ কিন্তু, সেখানে প্রিয়াঙ্কাকে ভোটের টিকিট দেয় বিজেপি ৷ ফলে প্রসেনজিৎ আশ্রমপাড়া বুথে নির্বাচন লড়তে বাধ্য হন ৷ আর সেই নিয়েই দুই নেতার মধ্যে বিবাদ ৷
বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ এই দুই নেতা দলবল নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান বলে অভিযোগ ৷ সেখানে চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল যুবর প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত দাসকে দেখা গিয়েছে ৷ অভিযোগ, সুমিত সরকারের পক্ষ নিয়ে প্রসেনজিতের উপর চড়াও হতে দেখা গিয়েছে জয়ন্ত দাসকে ৷
পরে চাঁচল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ আহত দুই নেতাকেই পুলিশ চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ প্রসেনজিতের মাথায় আঘাত বেশি থাকায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তবে, সুমিত সরকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
তবে, হাসপাতালে যাওয়ার পথে প্রসেনজিৎ দাবি করেছেন, "তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাকে মারধর করেছে ৷ তাদের সঙ্গে ছিলেন থানাপাড়া বুথের জয়ী বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সুমিত সরকার এবং তৃণমূলের যুব নেতা জয়ন্ত দাস ৷ সুমিত বিজেপি করেন না ৷ তৃণমূলের হয়ে বিজেপি দলে দালালি করেন ৷"
অন্যদিকে, সুমিতের বক্তব্য, "আমরা তখন একজনকে রাখতে আশ্রমপাড়া যাচ্ছিলাম ৷ যাওয়ার সময়ই দেখেছিলাম, সেখানে 10-12 জন দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ ফেরার সময় ওরা আমাদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে ৷ সবার হাতে লোহার জিনিস ছিল ৷ তবে, ওরা কারা সেটা বলতে পারব না ৷ আমার মাথায় আর হাতে লেগেছে ৷"
অন্যদিকে, গোটা ঘটনার দায় তৃণমূলের কাঁধে চাপিয়েছেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ শুক্রবার তিনি দাবি করেন, "প্রকৃত ঘটনা এখনও আমার জানা নেই ৷ আমি খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি ৷ যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে এই বিষয়টি ওদের ব্যক্তিগত ৷ তাঁরা বিজেপির সদস্য বা সমর্থক হতে পারেন ৷ আরও জানতে পেরেছি, চাঁচলে একটি গোষ্ঠী রাতে মদ্যপান করে এসব গণ্ডগোল পাকায় ৷ এরা সব তৃণমূলের ৷ যদি বিজেপির নিজেদের মধ্যে ঝামেলার জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখব ৷ যারা ঝামেলা করেছে তাঁদের মধ্যে আমাদের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য আছেন ৷ এমন ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয় ৷ আমরা নিশ্চয়ই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করব ৷ তবে, এই ঘটনা মদ্যপ তৃণমূলীদের উস্কানিতে ঘটেছে ৷ এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে ৷"
অন্যদিকে, চাঁচলের তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে এখানে একজন বিজেপির সাংসদ রয়েছেন ৷ মানুষের ভোট নিয়ে দু’বার নির্বাচিত হয়েছেন ৷ তাঁর দলের দুই কর্মী মারামারি করছে ৷ অথচ তাঁর দলের কোনও নেতৃত্বকে দেখা গেল না ৷ দলের কর্মীরা আক্রান্ত হলে তাদের পাশে থাকার জন্য যদি কোনও নেতৃত্বকে না-দেখা যায়, তাহলে মানুষ এমন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে কী পরিষেবা পাবে ? সেখানে তৃণমূলের কোনও যুব নেতা ছিল কি না, বলতে পারব না ৷ আমি ওই ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিনি ৷ সে যদি এই ঘটনায় জড়িত থাকে নিশ্চয়ই দলকে অভিযোগ করব ৷ দল নিশ্চয়ই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে ৷ তবে, সাংসদ যদি এর দায় তৃণমূলকে দিয়ে থাকেন তবে বলব, তৃণমূলের এমন কোনও প্রয়োজন নেই যে বিজেপির মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে ৷ এটাই বিজেপি আর সাংসদের কালচার ৷ যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই ঝামেলা, তার ভাগ তো সাংসদের কাছেও যায় ৷ ফলে তিনিও তো এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন ৷"
সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে এসডিপিও (চাঁচল) সোমনাথ সাহা বলেন, "এই ঘটনায় চাঁচল থানার পুলিশের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত চলছে ৷"