দুর্গাপুর, 1 সেপ্টেম্বর: ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের শিবির আয়োজন করতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ যে স্কুলে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল, সেই স্কুলের দেওয়ালে পোস্টার পড়ল তৃণমূলেরই নেতার বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ, ওই নেতা তোলাবাজি করছেন ৷
ঘটনাস্থল দুর্গাপুরের 33 নম্বর ওয়ার্ড৷ সোমবার সেখানকার একটি স্কুলেই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে পোস্টার পড়েছে ৷ শংকর রায় নামে ওই নেতা অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রাখি তিওয়ারি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
এদিন ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের কীর্তি আজাদ ৷ তিনি অবশ্য এই পোস্টার সাঁটানো বা তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কোনও উত্তর দেননি ৷ বরং তিনি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং বাংলার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী কী করেছেন সেই কথা বলেছেন তিনি ৷
তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির পোস্টার
দুর্গাপুর নগরনিগমের ভিড়িঙ্গি চাষিপাড়া থেকে তামলা পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপরে একটি সেতু রয়েছে । এই রাস্তা দুর্গাপুর নগর নিগমের 33, 20 ও 14 নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন ৷ সেতু পারাপারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা । দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জন্য অধিগৃহীত ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে রয়েছে এই রাস্তাটি ।
অভিযোগ, সম্প্রতি 33 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা শংকর রায়, মানিক রুইদাস ও ভিকি ভার্মার নেতৃত্বে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা । সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ ওই রাস্তাতে আবার গাড়ি পারাপার করছে ও তার জন্য তোলা আদায় করছে এই তৃণমূল নেতারা ৷
33 নম্বর ওয়ার্ডের কামলাবস্তি আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ এই ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, দুর্গাপুর নগরনিগমের মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যা রাখি তিওয়ারি-সহ অন্যান্যরা ।
কিন্তু ক্যাম্পের চারপাশে দেওয়ালে হঠাৎই লক্ষ্য করা যায় তিনজন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ সংক্রান্ত পোস্টার । প্রায় 50টির মতো পোস্টার এই বিদ্যালয়ের চারপাশে দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়া হয় । তাতে স্পষ্ট করে লেখা যে কাঁচামাটির রাস্তা তিনটি ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও ওই রাস্তায় গাড়ি পারাপার করানো হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে । তিনজন তৃণমূল নেতার নামে তোলাবাজির অভিযোগ তোলা হয় এই পোস্টারে ।
কী বলছেন তৃণমূল নেতা শংকর রায় ?
যদিও পোস্টারে উল্লিখিত তৃণমূল নেতাদের মধ্যে অন্যতম শংকর রায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা । এর আগেই এলাকায় যারা তোলাবাজি চালাতো তারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । আমাদের পাড়ার সবাই একত্রিত হয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি । ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছি । কারণ, এই রাস্তার উপরে একটি দুর্বল সেতু রয়েছে । আমরা বারবার এই রাস্তা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছি দুর্গাপুর নগরনিগমের কাছে । আসলে যাদের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তারাই আমাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছে ।’’
দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য কী বলছেন ?
দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা রাখি তিওয়ারি ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি সমস্ত বিষয়টা এখনও পর্যন্ত জানি না । তবে যেহেতু এই জমিটি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার তাই এই রাস্তা তাদের অনুমোদন নিয়ে করতে হবে । আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে তিন-চার বছর আগে আমরা জানিয়েছিলাম । চেয়ারম্যান পরিবর্তন হয়েছে । আবারও আমরা জানাব । তোলাবাজির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনাদের কাছে জানাব ।’’
কী বলছেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ?
বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা টাকা বাকি । তাই এই সমস্ত রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না সহজে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের চেষ্টায় রাজ্যের সমস্ত জেলায় রাস্তা তৈরি করেছেন ।’’
কটাক্ষ বিজেপির
তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, ‘‘এখন আর শুধু বিরোধীরা অভিযোগ করে না । এই পোস্টার তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের দেওয়া এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই । আসলে কাটমানি আর তোলাবাজি এটা এখন তৃণমূল নেতাদের কাছে মূল অস্ত্র অর্থ রোজগারের । দলের একটা অংশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে কারণ তারা ভাগ পায়নি ।’’