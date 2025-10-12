খারাপ সময়ে মহিলাদের পাশে না-থাকলে শাসনের নৈতিক অধিকার নেই মমতার, তোপ বিজেপির

খারাপ সময়ে মহিলাদের পাশে না-থাকলে শাসনের নৈতিক অধিকার নেই মমতার, তোপ বিজেপির
দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য তালিবানি ফতোয়ার সমান, সমালোচনা কংগ্রেস ও সিপিএমের৷
কলকাতা, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে৷ বিজেপি সরাসরি তোপ দেগেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে৷ তাদের দাবি, খারাপ সময়ে মহিলাদের পাশে থাকতে না-পারলে ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকারও নেই মমতার৷ অন্যদিকে কংগ্রেস ও সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে তালিবানি ফতোয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন৷
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে৷ নির্যাতিতা ওড়িশার বাসিন্দা৷ তিনি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী৷ সেখানেই হস্টেলে থাকেন৷ কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে টেনে গিয়ে তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ৷
এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, অত রাতে মেয়েটি হস্টেলের বাইরে কীভাবে এল? তিনি রাতবিরেতে মেয়েদের বাড়ির বাইরে না থাকার পরামর্শ দেন৷ যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে৷ মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন কলকাতা বিমানবন্দরে৷ সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হন৷ সেখানে যখন পৌঁছান, তখন এই নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা৷ উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানান যে তাঁর মন্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে৷
কিন্তু বিরোধীরা এই নিয়ে তোপ দেগেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে৷ এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য৷ তিনি লিখেছেন, দুর্গাপুরের গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে লজ্জাজনক মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বিজেপির এই নেতা হাঁসখালি-সহ পশ্চিমবঙ্গে মমতার শাসনকালে হওয়া একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন৷ তাঁর অভিযোগ, এই প্রথম নয়৷ এর আগেও একাধিকবার এই ধরনের মন্তব্য করেছেন মমতা৷ তাই অমিত মালব্যর মতে, যে মুখ্যমন্ত্রী খারাপ সময়ে মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন না, তাঁর শাসন করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।
অন্যদিকে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী তথা সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কণীনিকা বোস ঘোষ বলেন, "এসব তালিবানি ফতোয়া আমরা মানি না। রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। নির্লজ্জ। লজ্জা করে না। এই সময়টা মহিলাদের, ওই সময়টা পুরুষদের, আজকের আধুনিক সময় দাঁড়িয়ে উনি ভাগ করে দেবেন। মহিলারা লিখবে না, পড়বে না, শিখবে না, কী এগুলো? তীব্র নিন্দা জানাই। ধিক্কার জানাই। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কিংবা পুরুষ মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক না কেন, প্রশ্নটা নীতির। কিন্তু উনি নীতিহীন।"
একই রকম ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে তালিবানি শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র মিতা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "আইটি কিংবা বিপিও কিংবা মেডিক্যাল যেকোনও এমার্জেন্সি সার্ভিসের ক্ষেত্রে মহিলারা কাজ করবেন না? আমরা এখন 24 ঘণ্টাই অর্থনীতি জগতের সঙ্গে যুক্ত। যাকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না। সেখানে মহিলারা যদি কাজ না করতে পারেন, রাতের বেলা তাহলে কী হবে? কীভাবে পরিষেবা পাবে সাধারণ মানুষ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘রাতে মহিলা নার্স ছাড়া কোনও হাসপাতাল চলতে পারে? কল্পনা করা যায়? স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 65 শতাংশ মহিলা কর্মী। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এরকম বক্তব্য কী করে বলতে পারেন। মেয়েরা দিনের বেলা পড়াশোনা করতে পারবে, কাজ করতে পারবে, রাতের বেলা করতে পারবে না? তিন তিনবারের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কীভাবে বলতে পারেন তিনি? তালিবানি শাসন চলছে নাকি?’’
মিতা চক্রবর্তীর আরও বক্তব্য, ‘‘রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিক না করে তিনি একের এক আল টপকা মন্তব্য করে যাচ্ছেন। পার্ক স্ট্রিট, হাঁসখালি-সহ একাধিক ঘটনায় তিনি নির্যাতিতা কে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন! তীব্র নিন্দা জানাই। ধিক্কার জানাই। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে, তাঁর চিন্তাভাবনার বদলে ঘটুক। মহিলাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন পুলিশি ব্যবস্থা ঠিক করুন। রাতের বেলা রাস্তাঘাটের আলো থেকে শুরু করে যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করুক উনি।"