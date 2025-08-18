কলকাতা, 18 অগস্ট: সিপিআইয়ের রাজ্য সম্মেলনে জন্মাষ্টমীর তালের বড়া থেকে মালপোয়া খেলেন আগত প্রতিনিধিরা ৷ সেই নিয়ে বিতর্কের মাঝেই সম্মেলন থেকে 'শূন্য'কে হাতিয়ার করে আসন সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিলেন সিপিআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলের পুনর্নির্বাচিত সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মূলত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের আমন্ত্রণে রাজভবনে গিয়েছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু । সাক্ষাৎ হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার সঙ্গে । সেইসব মুহূর্তর ছবি এখন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । নেটিজেনরা নানারকম কটাক্ষ করছেন । কেউ কেউ আবার বলছেন এটাই তো সৌজন্য । স্বাধীনতা দিবসের দিন না হলেও ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ 16 অগস্ট জন্মাষ্টমীতে আর এক সৌজন্যের রাজনীতি দেখা গিয়েছে সল্টলেকের বিডি ব্লকে ।
ওই ব্লকের হলে সিপিআই রাজ্য পরিষদের 28তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে । সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় । 34 জনের এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে । আর 71 জনের কাউন্সিল । সর্বোপরি নির্বিঘ্নেই কেটেছে তিনদিনের সম্মেলন । কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায় । যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কেউ কেউ কটাক্ষ করছেন যে, সিপিআই ধর্মবিশ্বাসী নয়, তাদের প্রতিষ্ঠার 100তম পূর্তির বছরে রাজ্য কাউন্সিলের সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা দুই হাত পেতে জন্মাষ্টমীর প্রসাদ খেলেন ! তালের বড়া থেকে মালপোয়া কার্যত কোনও কিছুই বাদ যায়নি । তাও আবার স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের হাত থেকে ! ঠিক তেমনই এই প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি খাবারের ধর্ম হয় না বলেও কেউ কেউ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ।
শুধু তাই নয়, 28তম সম্মেলন ঘিরে বিডি ব্লকের একাধিক রাস্তা লাল কাপড় ও সিপিআই ফ্ল্যাগে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী, ভগত সিং, কার্ল মার্ক্স, লেনিন-সহ ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের একাধিক নেতার ছবি রয়েছে । 100 বছরের উদযাপনে সিপিআই সম্মেলন স্থল সাজানো হয় ইলা মিত্র, কল্পনা, মণিকুন্তলার ছবি দিয়ে । এরকম একটা পরিবেশের মাঝে পুজো, দেবদেবী, মনীষীদের ছবি এবং রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে শাসকদলের পছন্দের রং নীল সাদা কাপড়ে মোড়া প্যান্ডেলের উপস্থিতি কার্যত সকলের নজর কেড়েছে ।
কারণ, বিডি ব্লকের পার্কের ভিতর অবস্থিত ওই হলে প্রবেশ করতে গেলে ডান হাতে মন্দির ফেলে এগোতে হবে । যেখানে পর পর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব থেকে শুরু করে একাধিক মনীষী ও ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে । নীল-সাদা কাপড়ে ছাউনিতে মোড়া জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান মঞ্চ রয়েছে । সে অনুষ্ঠান মন্ত্রের ব্যানারে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু প্রধান অতিথি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে । যদিও সূত্রের দাবি, অনুষ্ঠানে সুজিত বসু আসেননি । কাউন্সিলর রত্না ভৌমিকের উদ্যোগেই জন্মষ্টমীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে । কাউন্সিলরের হাত থেকে তালের বড়া, মালপোয়া খেয়েছেন সিপিআইয়ের প্রতিনিধিরা ।
সম্মেলনে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রায় 300-এর মতো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । যাঁদের কেউ কেউ প্রথমে ওই পুজোর প্রসাদ নিতে অস্বীকার করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধে তা গ্রহণ করেন । তাঁরা বোঝাতে সক্ষম হন যে, "খাবারের কোনও ধর্ম হয় না !" তবে, সেসবকে পাত্তা না দিয়েই বিজেপি বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বার্তা দেওয়া হয়েছে সম্মেলনে । বিজেপি এবং তৃণমূল বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ কোনও শক্তি যদি বামেদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় তাকে স্বাগত জানানো হবে । কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা অন্য কোনও তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তি বামেদের সঙ্গে না আসে তবে তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে না বলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।
শুধু তাই নয়, সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তারা 26-শের নির্বাচনে 294টি আসনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে । বাম কংগ্রেস জোটের ক্ষেত্রে যা একপ্রকার 'হুমকি' বলেই মনে করছেন সিপিআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিল । তাদের যুক্তি, ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের চিন্তা চেতনা মিললেও অর্থনৈতিক লাইনে বাম এবং কংগ্রেস দুই মেরুতে অবস্থান করছে । তাই, রাজ্য তথা দেশের সার্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বিজেপি এবং তৃণমূলকে রুখতে বামফ্রন্টের ভিতরে ও বামফ্রন্টের বাইরের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।
পাশাপাশি সত্তরের দশক থেকে বামফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে আসন সমঝোতা আছে, তার বদলেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । কারণ, সম্মেলনের একাধিক নেতা যুক্তি দেখিয়েছেন, সংসদীয় রাজনীতিতে বামফ্রন্টের শরিক দলের প্রত্যেকেই শূন্য । 'শূন্য'কে হাতিয়ার করে বামফ্রন্টে আসন সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান সিপিআই রাজ্য সম্মেলন থেকে । রাজ্যজুড়ে 45টি আসনে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াচ্ছে সিপিআই । যেহেতু এখন বামফ্রন্টের সকলেই শূন্য, তাই সকলেই সমান । ফলত সেই হিসেবকে হাতিয়ার করে বেশি আসনে লড়াই করতে চায় সিপিআই । সম্মেলন থেকে নেতৃত্বের আহ্বান, কংগ্রেস যদি 294 আসনে লড়ার হুমকি দেয় তবে বৃহত্তর বাম জোট আরও জোরদার করতে হবে ।
সিপিআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলের পুনর্নির্বাচিত সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে সামনে বিধানসভা নির্বাচন । ফলে, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাই । একইভাবে, মানুষের কাছে বামপন্থীদের বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সমস্ত বামপন্থীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা প্রয়োজন । ইতিমধ্যে, লিবারেশন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এর বাইরেও যে সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাঁদের এককাট্টা করতে হবে । মানুষের দাবির পক্ষে আন্দোলনকে দৃশ্যমান করতে হবে । প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্বাচনী স্ট্রাটেজি ও রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি ঠিক করতে হবে আমাদের ।"