ETV Bharat / politics

পুজোয় সিপিএমের বাজি বুক-স্টল, সঙ্গে ভোটে লড়াইয়ের প্রস্তুতি

কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে পুজোর বুক-স্টল থেকেই কিছুটা হলেও নির্বাচনের প্রচার সেরে ফেলতে চাইছে সিপিএম৷

DURGA PUJA BOOK STALLS
পুজোয় সিপিএমের বুক স্টল (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 অক্টোবর: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যত মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই তালিকায় পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সিপিএমও। যদিও সাম্প্রতিক কালে ভোটে ধারাবাহিক ভরাডুবির মুখোমুখি হতে হয়েছে আলিমুদ্দিনকে, তবু দুর্গোৎসবের ভিড়কে কাজে লাগিয়ে নতুন করে জনসংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে তারা। আর সেই চেষ্টার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বুক-স্টল।

দলের কলকাতা জেলা নেতৃত্বের হিসেব, এ বছর শুধুমাত্র শহরেই 119টি বুক-স্টল খোলা হয়েছে। যাদবপুর, বাগবাজার, নেতাজিনগর - এই সব চেনা জায়গাগুলিতে বড় মাপের স্টল করা হলেও, গলিপথ থেকে মূল সড়ক - অধিকাংশ জায়গাতেই লাল শালুতে মোড়া ছোট ছোট স্টল চোখে পড়ছে। প্রবীণ নেতা রবীন দেবের দাবি, গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা দু’হাজার ছুঁয়ে যাবে। অর্থাৎ পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়কে সরাসরি টার্গেট করছে দল।

Durga Puja Book Stalls
পুজোয় সিপিএমের বুক স্টল (নিজস্ব ছবি)

বইয়ের তালিকাতেও এসেছে বৈচিত্র্য। শুধু মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রচার নয়, রাখা হয়েছে নানা ধরনের বই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ, প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরির বই থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, অনুবাদ, ছোটদের সাহিত্য - সবকিছুরই মিশেল রয়েছে। এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক বইও জায়গা করে নিয়েছে, তরুণদের আকর্ষণ করাই যার উদ্দেশ্য। সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য তুলে ধরা এখন বিশেষ জরুরি৷ কারণ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালির সংস্কৃতি বারবার আক্রমণের মুখে পড়ছে।

স্টল যেন কোনও অবস্থাতেই ফাঁকা না থাকে, বই বিক্রির হিসেবের পাশাপাশি এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে পার্টির কর্মীদের। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত পালা করে বসতে হবে বলে কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় নেতৃত্ব বার্তা দিয়েছেন, “বুড়ি ছোঁয়া দিয়ে পালালে চলবে না। দর্শনার্থীর ভিড় টানতেই হবে।” ফলে অনেক জায়গায় স্টল চালানোর জন্য আলাদা করে ডিউটি বণ্টনও হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন একটাই, এই সব প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত কতটা কাজে দেবে? 2011-র আগে সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন পুজোর বুক-স্টল ছিল উৎসবের অংশ। ঠাকুর দেখতে আসা মানুষের ভিড় লাল শালুর স্টলেও জমত। অনেকেই নেতাদের নজরে থাকার জন্য বই কেনার প্রতিযোগিতায়ও নেমে পড়তেন। কিন্তু এখন ছবিটা অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। একাধিক বড় মণ্ডপের বাইরে আর তেমন স্টল চোখে পড়ে না। কোথাও কোথাও থাকলেও রাত বাড়তেই ফাঁকা হয়ে যায়। বুক-স্টল ফাঁকা পড়ে থাকাই আজ যেন দলের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

যদিও ব্যতিক্রমও আছে। যাদবপুরের এইট-বি, বাগবাজারের মতো কয়েকটি স্টলে এখনও ভিড় হয়। বিক্রির খাতায় সেই হিসেব দেখিয়ে নেতারা দাবি করেন, মানুষ এখনও সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন। কিন্তু দলের অন্দরেই স্বীকারোক্তি, জনসমর্থন বাড়ছে কি না, তার প্রমাণ কেবল ভোটের বাক্সই দেবে।

অর্থাৎ, পুজোর ভিড়কে সামনে রেখে বইয়ের স্টল দিয়ে আলিমুদ্দিন চাইছে নতুন করে মানুষের কাছে পৌঁছতে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কাগজে-কলমে যতই জমজমাট দেখাক, আদৌ কি এই ভিড় ভোটে রূপান্তরিত নেবে? তার উত্তর মিলবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে।

আরও পড়ুন -

  1. মালদার 3 কেন্দ্রে মীনাক্ষীর ওয়ার-রুম, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী মধুচন্দ্রিমা কি শেষ
  2. বঙ্গ সিপিএমকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে হবে, বার্তা বেবির
  3. সিপিএম গান্ধিবাদী নয় যে চড় খেয়ে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে, পুলিশকে হুঁশিয়ারি সেলিমের

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025CPIM BOOK STALLSBENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2025সিপিএমের বুক স্টলDURGA PUJA BOOK STALLS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.