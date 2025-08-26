ETV Bharat / politics

SIR-এর সময় সাধারণের পাশে দাঁড়াবে রেড ভলান্টিয়ার্স, ভোট বাড়বে কি - RED VOLUNTEERS

কোভিড অতিমারির সময় বামেদের রেড ভলান্টিয়ার্স সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল ৷ এবার ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও তারা সাহায্য করবে ৷ জানিয়েছেন মহম্মদ সেলিম ৷

CPIM
সিপিআইএম (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 26 অগস্ট: কোভিড অতিমারির সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বামেদের রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ একইভাবে SIR মোকাবিলায় বুথে বুথে থাকবে তারা । সাধারণ মানুষের সমস্যায় সুরাহার কাজ করবেন সিপিএমের ছাত্র-যুবক সদস্যরা । এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।

এর ফলে, গ্রাম তো বটেই প্রান্তিকস্তরের মানুষের হায়রানি কমবে বলেই তিনি মনে করেন । কিন্তু, এসব করেও ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যের গেরো কাটাতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বামেদের অন্দরে ।

Mohammed Salim
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব ছবি)

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার নাম করে কমিশন নাম বাদ দিচ্ছিল । সবাইকে আতঙ্কে ফেলছিল । ভাষার নামে, ধর্মের নামে, মানুষের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে । যারা প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে । আমরা সব বুথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখার ব্যবস্থা করছি, যাঁরা মানুষকে সাহায্য করবেন, সাধারণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে ।’’

কোন কোন দিকে নজর থাকবে রেড ভলান্টিয়ার্সের ? সেই ব্যাখ্যাও করেছেন এই সিপিএম নেতা ৷ সেলিম বলেন, ‘‘ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাতে যায়, সেটাও দেখা হবে ।’’ একই সঙ্গে তিনি তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও ৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘কমিশন এখনও কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেয়নি । কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, যাই করুক তারা সরকারের তাঁবেদারি করে করবে । এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে ।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোভিড অতিমারির সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ সেটা ছিল 2020 সাল ৷ তার পরের বছরই 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ কিন্তু সেই ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও একটি আসনেও জয় পায়নি বামেরা ৷ কংগ্রেসও শূন্যহাতে ফিরে যায় ৷ উলটে বিজেপি হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল ৷

2024 সালের লোকসভা ভোটেও শূন্য পায় বামেরা ৷ ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরও কি নির্বাচনী রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বামেরা ? এই বিষয়ে একাধিক বাম নেতার বক্তব্য, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় বামেদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছাব্বিশের বিধানসভায় বাড়বে । তাতে, শূন্যের গেরো কেটে আসন সংখ্যা দশকের ঘরে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ।

ইতিমধ্যে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় 50 লাখের বেশি ভোটের নাম বাদ গিয়েছে । যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন । নাম বাদ যাওয়ার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা । খুব শীঘ্রই দেশের আরও পাঁচটি রাজ্যে এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । যা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে কর্মসূচি গ্রহণ করছে ।

একইভাবে জাতীয় ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী শক্তি এককাট্টা হওয়ার চেষ্টা করছে । কিন্তু, সংবিধানের 130তম সংশোধনী নিয়ে আসন্ন বিল নিয়ে জেপিসিতে তৃণমূল নেই বলেই জানিয়েছে । এই ব্যাপারে সেলিমের বক্তব্য, "সংসদে ইন্ডিয়া ব্লক একটা সমবেত ভূমিকা নিচ্ছে । তৃণমূল সব সময়, যখন যেমন, তখন তেমন । আর এই বিল নিয়ে তৃণমূলের নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে । নাগপুরের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছেন মমতা ।"

আরও পড়ুন -

  1. বাদ পড়া ভোটাররা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন, আধার নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
  2. বঙ্গ সিপিএমকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে হবে, বার্তা বেবির
  3. মুখ্য নির্বাচন কমিশনার BJP মুখপাত্রের মতো আচরণ করেছেন, কটাক্ষ বিরোধীদের

কলকাতা, 26 অগস্ট: কোভিড অতিমারির সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বামেদের রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ একইভাবে SIR মোকাবিলায় বুথে বুথে থাকবে তারা । সাধারণ মানুষের সমস্যায় সুরাহার কাজ করবেন সিপিএমের ছাত্র-যুবক সদস্যরা । এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।

এর ফলে, গ্রাম তো বটেই প্রান্তিকস্তরের মানুষের হায়রানি কমবে বলেই তিনি মনে করেন । কিন্তু, এসব করেও ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যের গেরো কাটাতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বামেদের অন্দরে ।

Mohammed Salim
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব ছবি)

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার নাম করে কমিশন নাম বাদ দিচ্ছিল । সবাইকে আতঙ্কে ফেলছিল । ভাষার নামে, ধর্মের নামে, মানুষের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে । যারা প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে । আমরা সব বুথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখার ব্যবস্থা করছি, যাঁরা মানুষকে সাহায্য করবেন, সাধারণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে ।’’

কোন কোন দিকে নজর থাকবে রেড ভলান্টিয়ার্সের ? সেই ব্যাখ্যাও করেছেন এই সিপিএম নেতা ৷ সেলিম বলেন, ‘‘ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাতে যায়, সেটাও দেখা হবে ।’’ একই সঙ্গে তিনি তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও ৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘কমিশন এখনও কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেয়নি । কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, যাই করুক তারা সরকারের তাঁবেদারি করে করবে । এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে ।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোভিড অতিমারির সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ সেটা ছিল 2020 সাল ৷ তার পরের বছরই 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ কিন্তু সেই ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও একটি আসনেও জয় পায়নি বামেরা ৷ কংগ্রেসও শূন্যহাতে ফিরে যায় ৷ উলটে বিজেপি হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল ৷

2024 সালের লোকসভা ভোটেও শূন্য পায় বামেরা ৷ ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরও কি নির্বাচনী রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বামেরা ? এই বিষয়ে একাধিক বাম নেতার বক্তব্য, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় বামেদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছাব্বিশের বিধানসভায় বাড়বে । তাতে, শূন্যের গেরো কেটে আসন সংখ্যা দশকের ঘরে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ।

ইতিমধ্যে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় 50 লাখের বেশি ভোটের নাম বাদ গিয়েছে । যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন । নাম বাদ যাওয়ার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা । খুব শীঘ্রই দেশের আরও পাঁচটি রাজ্যে এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । যা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে কর্মসূচি গ্রহণ করছে ।

একইভাবে জাতীয় ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী শক্তি এককাট্টা হওয়ার চেষ্টা করছে । কিন্তু, সংবিধানের 130তম সংশোধনী নিয়ে আসন্ন বিল নিয়ে জেপিসিতে তৃণমূল নেই বলেই জানিয়েছে । এই ব্যাপারে সেলিমের বক্তব্য, "সংসদে ইন্ডিয়া ব্লক একটা সমবেত ভূমিকা নিচ্ছে । তৃণমূল সব সময়, যখন যেমন, তখন তেমন । আর এই বিল নিয়ে তৃণমূলের নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে । নাগপুরের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছেন মমতা ।"

আরও পড়ুন -

  1. বাদ পড়া ভোটাররা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন, আধার নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
  2. বঙ্গ সিপিএমকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে হবে, বার্তা বেবির
  3. মুখ্য নির্বাচন কমিশনার BJP মুখপাত্রের মতো আচরণ করেছেন, কটাক্ষ বিরোধীদের

For All Latest Updates

TAGGED:

CPIM SIRMOHAMMED SALIMরেড ভলান্টিয়ার্সRED VOLUNTEERS

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.