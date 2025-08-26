কলকাতা, 26 অগস্ট: কোভিড অতিমারির সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল বামেদের রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ একইভাবে SIR মোকাবিলায় বুথে বুথে থাকবে তারা । সাধারণ মানুষের সমস্যায় সুরাহার কাজ করবেন সিপিএমের ছাত্র-যুবক সদস্যরা । এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
এর ফলে, গ্রাম তো বটেই প্রান্তিকস্তরের মানুষের হায়রানি কমবে বলেই তিনি মনে করেন । কিন্তু, এসব করেও ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যের গেরো কাটাতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বামেদের অন্দরে ।
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার নাম করে কমিশন নাম বাদ দিচ্ছিল । সবাইকে আতঙ্কে ফেলছিল । ভাষার নামে, ধর্মের নামে, মানুষের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে । যারা প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে । আমরা সব বুথে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখার ব্যবস্থা করছি, যাঁরা মানুষকে সাহায্য করবেন, সাধারণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে ।’’
কোন কোন দিকে নজর থাকবে রেড ভলান্টিয়ার্সের ? সেই ব্যাখ্যাও করেছেন এই সিপিএম নেতা ৷ সেলিম বলেন, ‘‘ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাতে যায়, সেটাও দেখা হবে ।’’ একই সঙ্গে তিনি তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও ৷ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘কমিশন এখনও কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেয়নি । কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, যাই করুক তারা সরকারের তাঁবেদারি করে করবে । এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে ।"
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোভিড অতিমারির সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল রেড ভলান্টিয়ার্স ৷ সেটা ছিল 2020 সাল ৷ তার পরের বছরই 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ কিন্তু সেই ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও একটি আসনেও জয় পায়নি বামেরা ৷ কংগ্রেসও শূন্যহাতে ফিরে যায় ৷ উলটে বিজেপি হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল ৷
2024 সালের লোকসভা ভোটেও শূন্য পায় বামেরা ৷ ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরও কি নির্বাচনী রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বামেরা ? এই বিষয়ে একাধিক বাম নেতার বক্তব্য, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় বামেদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ ছাব্বিশের বিধানসভায় বাড়বে । তাতে, শূন্যের গেরো কেটে আসন সংখ্যা দশকের ঘরে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই ।
ইতিমধ্যে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় 50 লাখের বেশি ভোটের নাম বাদ গিয়েছে । যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন । নাম বাদ যাওয়ার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা । খুব শীঘ্রই দেশের আরও পাঁচটি রাজ্যে এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । যা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে কর্মসূচি গ্রহণ করছে ।
একইভাবে জাতীয় ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী শক্তি এককাট্টা হওয়ার চেষ্টা করছে । কিন্তু, সংবিধানের 130তম সংশোধনী নিয়ে আসন্ন বিল নিয়ে জেপিসিতে তৃণমূল নেই বলেই জানিয়েছে । এই ব্যাপারে সেলিমের বক্তব্য, "সংসদে ইন্ডিয়া ব্লক একটা সমবেত ভূমিকা নিচ্ছে । তৃণমূল সব সময়, যখন যেমন, তখন তেমন । আর এই বিল নিয়ে তৃণমূলের নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে । নাগপুরের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছেন মমতা ।"