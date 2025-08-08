Essay Contest 2025

বিমান-সূর্যর স্মৃতিচারণায় আলিমুদ্দিন স্মরণ করল প্রয়াত বুদ্ধদেবকে, অনুপস্থিত মীরা ভট্টাচার্য - BUDDHADEB BHATTACHARYA

শুক্রবার ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ সেই কারণে সিপিএমের তরফে আয়োজন করা হয় স্মরণসভা ৷

Buddhadeb Bhattacharya
বিমান-সূর্যর স্মৃতিচারণায় আলিমুদ্দিন স্মরণ করল প্রয়াত বুদ্ধদেবকে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 9:37 PM IST

কলকাতা, 8 অগস্ট: পার্টি যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে, বুদ্ধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই গুণ বর্তমান প্রজন্মকে শেখার আহ্বান করলেন বুদ্ধ-সঙ্গী বিমান বসু । রবীন্দ্র অনুরাগের কথা তুলে ধরলেন মন্ত্রিসভার সঙ্গী সূর্যকান্ত মিশ্র । বক্তব্যের মাঝে হল একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত । এভাবেই প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ।

এদিন এই স্মরণসভা হয় সিপিএমের রাজ্য দফতরের আব্দুল হালিম সভাকক্ষে । যদিও এই স্মরণসভায় অনুপস্থিত রইলেন বুদ্ধজায়া মীরা ভট্টাচার্য । তাঁর অনুপস্থিতির কারণ অবশ্য জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিমান বসুর (নিজস্ব ছবি)

এই স্মরণসভা পরিচালনা করেন মহম্মদ সেলিম । এদিন সেলিম জানান, সিপিআইএম প্রতিষ্ঠাতা অন্যতম ভি এস অচ্যুতানন্দনের স্মরণসভা হবে আগামী 21 অগস্ট প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে । অভয়ার বিচার চেয়ে আগামিকাল (শনিবার) কালীঘাট অভিযান সফলের ডাক দেন তিনি ।

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে নীরবতা পালন সিপিএমের রাজ্য দফতরে (নিজস্ব ছবি)

প্রথমেই উপস্থিত নেতৃত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ছবিতে ফুলমালা দিয়ে ও নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান । এর পর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করেন অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু । তিনি বলেন, ‘‘যখন যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, পালন করেছেন । বুদ্ধর সেই গুণ বর্তমান কমরেডদের জন্য প্রযোজ্য । রাজনীতির বৃত্ত বড় করতে হবে ।’’ এর পর তিনি জানান, আজ (শুক্রবার) সকালে প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন । মীরা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন । পরে মহম্মদ সেলিম, রবিন দেব-সহ অনেকেই গিয়েছিলেন ।

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে নীরবতা পালন সিপিএমের রাজ্য দফতরে (নিজস্ব ছবি)

বিমান বসু বক্তব্য শেষ করার পরেই বুদ্ধদেব স্মরণে মীরা ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতি নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেন সেলিম । তিনি দাবি করেন, ‘‘মীরাদি আসতে পারতেন । কিন্তু সকাল থেকে লোকজন আসছেন বাড়িতে । তাই আসতে পারেননি । আসাটা শোভনীয় হতো না । আমরাও তাই জোর করিনি । তবে তিনি জানিয়েছেন আমাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে আছেন ।’’

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভা (নিজস্ব ছবি)

আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন । বাইশে শ্রাবণ । অদ্ভুত সমাপতন ! মার্কসবাদী চিন্তাধারার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগীও । প্রাক্তন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, ‘‘বুদ্ধদা একটা বিরাট ব্যাপার । উনিও মন্ত্রী ছিলেন । আমিও । এক সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি । বিদেশে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম ৷ সেটা সব থেকে বেশি স্মরণীয় । আলোচনা হতো অনেক বিষয়ে ।’’

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে নীরবতা পালন সিপিএমের রাজ্য দফতরে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রথম ওদের পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে যাঁরা ছিলেন, তাদের সঙ্গে দেখা করি আমরা দু’জন । বুদ্ধবাবু বলেন, ‘এঁরা জানতে চাইছেন পঞ্চায়েত-ভূমি সংস্কার কী, এসব বলতে হবে ।’ আসতে বলতে বললেন । ওঁদের দায়িত্বে থাকা একজন আর বুদ্ধদা, এই দুজন কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করলেন । বুদ্ধদাকে বললেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে, গাইলেন । তিনি দেখতেন, বলতেন, কাজ দিতেন, কাজ বুঝে নিতেন । ভুল হলে সংশোধন করে দিতেন । এটাই তিনি ।’’

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায় বিমান বসু (নিজস্ব ছবি)

এদিন অনুষ্ঠান থেকেই 8 অগস্ট-12 সেপ্টেম্বর বিভিন্নস্তরে কর্মসূচি নেওয়ার কথা জানান সেলিম । তাঁর কথায়, ‘‘নন্দন পত্রিকার উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বাংলা-হিন্দি-ইংরিজিতে । এছাড়া নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন ইচ্ছুকরা । বিভিন্ন বিষয় ভাবনা দিয়ে দেব, আমাদের পত্রপত্রিকা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ হবে । সৃজনশীল কাজকর্ম চাই এগিয়ে যাক । সীতারাম, বুদ্ধদা দুজনেই লেখালেখি ভালোবাসতেন । গণতন্ত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে এখন, তাই তাঁরা নিজের কথা লিখবেন ।
আজ গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ।’’

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায় সূর্যকান্ত মিশ্র (নিজস্ব ছবি)

সেলিম আরও বলেন, ‘‘বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে 18 বছরের যুবরা ভোটাধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলেন ৷ আজ সেই অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে । ... আমি নিজে সাক্ষী যুব আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সাংসদ হিসেবে থাকার সুযোগ ছিল । নানা দিক নিয়ে কাজ হয় । সব জানাতাম তাঁকে । তিনি বলতেন, ‘দিল্লিতে বললে হবে না, রাজ্যে এসে করে দেখাতে হবে ।’ তাঁর কথা মনে হতো তাঁর নির্দেশ । আমায় ছাত্র আন্দোলনের শেষে ডেকে বললেন, ‘শোনো তুমি যুব করবে ।’ এরাজ্য়কে বাঁচাতে হলে তাঁর ভাবনা কার্যকর করতে হলে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা, কৃষি, শিল্প বাঁচাতে হলে, তাঁর স্বপ্ন অমর করতে হলে, বলতে হবে জোর গলায় ।’’

Buddhadeb Bhattacharya
প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব ছবি)

