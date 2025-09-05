মালদার 3 কেন্দ্রে মীনাক্ষীর ওয়ার-রুম, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী মধুচন্দ্রিমা কি শেষ

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মালদার 12টি আসনের মধ্যে তিনটিকে পাখির চোখ করেছে সিপিআইএম ৷ জেলার দায়িত্ব পড়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে ৷
Published : September 5, 2025 at 7:58 PM IST
মালদা, 5 সেপ্টেম্বর: জোট মধুচন্দ্রিমা কি শেষের পথে ? নাকি সম্পর্ক জিইয়ে রাখার একটা চেষ্টাও করা হয়েছে ৷ সেটাই এখন প্রশ্ন জেলার রাজনীতিতে ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মালদার 12টি আসনের মধ্যে তিনটিকে পাখির চোখ করেছে সিপিআইএম ৷ বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত সেই তিনটি কেন্দ্রে দীর্ঘক্ষণ সময় দিয়েছেন নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ এই জেলার দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই চাপিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব ৷
গতকাল তিনি তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ৷ খুলে ফেলেছেন ওয়ার রুম ৷ তবে নিজেদের নির্বাচনী কৌশল কিংবা তাঁর অবস্থান নিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি ৷
আসন্ন নির্বাচনে সিপিআইএম মালদার যে তিনটি কেন্দ্রে বিশেষ নজর দিচ্ছে সেগুলি হল মানিকচক, হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচল ৷ একুশের নির্বাচনে এই তিনটি কেন্দ্রেই জিতেছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা ৷ মানিকচক কেন্দ্রে তৃণমূলের সাবিত্রী মিত্র 53 শতাংশ ভোট পেয়ে হারিয়েছিলেন বিজেপির গৌরচন্দ্র মণ্ডলকে ৷ গৌর পেয়েছিলেন 37 শতাংশ ভোট ৷ 6 শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী মোত্তাকিন আলম তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের তজমুল হোসেন 60 শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপির 22 শতাংশ ভোট পাওয়া মহম্মদ মতিউর রহমানকে হারিয়েছিলেন ৷ 14 শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম ৷
চাঁচল কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী নীহাররঞ্জন ঘোষ পেয়েছিলেন 58 শতাংশ ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপির দীপঙ্কর রাম পেয়েছিলেন 24 শতাংশ ভোট ৷ 16 শতাংশ ভোট পেয়ে এই কেন্দ্রেও তৃতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহবুব ৷ তিনটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল সিপিআইএম ৷ এহেন তিন কেন্দ্রকে কীভাবে তারা এবার পাখির চোখ করছে তা নিয়েই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে ৷
গতকাল মানিকচকে দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে একটি কর্মশালা করেন মীনাক্ষী ৷ ওই কর্মশালায় বাইরের কারও প্রবেশাধিকার ছিল না ৷ সবাইকে মোবাইল ফোন বাইরে জমা রেখে ভিতরে ঢুকতে হয়েছিল ৷ জানা যাচ্ছে, কর্মশালায় নেত্রী বারবার পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট কীভাবে দলের দিকে টানা যায় তার রূপরেখাও তিনি তৈরি করে দিয়েছেন ৷ আসন্ন নির্বাচনে মানুষের সমর্থন পেতে একইভাবে হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলেও দলীয় নেতা-কর্মীদের বেশকিছু নির্দেশ দেন তিনি ৷ প্রতিটি জায়গাতে সেই এলাকার বিষয় নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তোলার কথাও তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন ৷ যেমন, মানিকচক ও হরিশ্চন্দ্রপুরে নদী ভাঙন, চাঁচলে মানুষের আবেগ পুরসভা ইত্যাদি ৷
তবে গতকাল কলকাতা ফিরে যাওয়ার সময় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দেন সিপিআইএমের এই শীর্ষস্তরের নেত্রী ৷ এসআইআর প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "এসআইআর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার বাতিল করা, নতুন নাম সংযোজন কিংবা সংশোধনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ৷ সেই তালিকায় ভুল থাকলে তার দায় নির্বাচন কমিশনের ৷ তাদের দোষের দায় সাধারণ মানুষ নেবে কেন ? তাছাড়া নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কোনও অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই ৷ তাহলে এই দায়িত্ব তাকে কেন্দ্রীয় সরকার কেন দিল ? আসলে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং কারচুপি করে ভোটে জেতার জন্য বিজেপি আর তৃণমূল মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে ৷ তবে তাদের এই চেষ্টা সফল হবে না বলেই মনে করি ৷ আর অমিত শাহ প্রতিটি রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা তাঁর মাতব্বরি ফলানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় ৷ মানুষই এসবের উত্তর দেবে ৷"
জেলার রাজনৈতিক মহল বলছে, খুব কায়দা করেই এবার এই তিনটি কেন্দ্রে নিজেদের ফোকাস ধরে রাখতে চাইছে সিপিআইএম ৷ তারা খুব ভালো করেই জানে, তাদের একসময়ের গড় বরিন্দ এলাকার তিনটি কেন্দ্রে এখন মানুষের কোনও সমর্থন নেই ৷ সেই তিনটি কেন্দ্র হল গাজোল, হবিবপুর ও পুরাতন মালদা ৷ এই অবস্থায় তারা এমন তিনটি কেন্দ্র বেছে নিয়েছে যেখানে ঘরোয়া কোন্দলে জর্জরিত তৃণমূল ৷ গত নির্বাচনে এই তিনটি কেন্দ্রে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও তারা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে চাইছে ৷
ইতিমধ্যেই করোনাকালে রেড ভলান্টিয়ারদের আদলে সিপিআইএম গোটা রাজ্যে নির্বাচনী ভলান্টিয়ার নিয়োগ করেছে ৷ যদিও বলা হচ্ছে, এসআইআর ইস্যুতে মানুষকে সাহায্য করতেই এমন ভলান্টিয়ার নিয়োগ ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, তবে কি এবারের নির্বাচনে সিপিআইএম-এর সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত এই রাজ্যে দেখা যাবে না ? সেই মধুচন্দ্রিমার কি ইতি ? জেলা কংগ্রেসের কেউ এনিয়ে কোনও মন্তব্য না-করায় এর উত্তর পাওয়া যায়নি ৷
এবিষয়ে জেলা কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা বলেন, "এখনই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করার সময় আসেনি ৷ নির্বাচনী সমঝোতার বিষয়টি প্রদেশ নেতৃত্ব ঠিক করবে ৷"