পুজোর পরই ময়দানে নামছে সিপিএমের বিএলএ-রা, শরিকদের কাছে সাহায্যের আর্জি সেলিমের

পুজোর পরই ময়দানে নামছে সিপিএমের বিএলএ-রা, শরিকদের কাছে সাহায্যের আর্জি সেলিমের
উৎসবের মরশুম শেষ হলেও বাংলাতেও হতে পারে SIR. তার আগে সিপিএমের বুথ লেভেল এজেন্টরা কাজ শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন মহম্মদ সেলিম৷
Published : September 18, 2025 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: বিহারের পরেই বাংলা-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা SIR চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারিভাবে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷ পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-দের ভূমিকা৷
তাই সিপিএম চায় পুজোর পরই বিএলএ-দের ময়দানে নামাতে৷ বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, পুজোর পরেই রাজ্যের প্রতিটি বুথেই দলের বিএলএ-রা কাজ শুরু করবেন। বুধবার মৌলালির যুব কেন্দ্রে সিপিআইএমএল লিবারেশনের উদ্যোগে ভোটাধিকার নাগরিকত্ব ও এসআইআর নিয়ে আলোচনা সভা হয়। সেখানেই এই কথা জানান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক৷
উল্লেখ্য, 2011 সালে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর বামদলগুলির শক্তি ক্রমশ কমতে শুরু করে৷ এখন বাংলায় লোকসভা বা বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বই নেই৷ সারা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতার পরিসর অনেকটাই দখল করে নিয়েছে বিজেপি৷ সেই বিষয়টি বোঝেন সেলিমও৷ তাই বুধবার ওই আলোচনা সভার মঞ্চে সিপিএমের শক্তির কথাও উঠে এসেছে তাঁর ভাষণে৷ সর্বত্র বিএলএ নিয়োগ যে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটাও কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন সেলিম৷
তিনি বলেন, "রাজ্যের বাকি বামপন্থীদের নির্বাচন কমিশনের জাতীয় স্বীকৃতি না থাকলেও আমাদেরও একার পক্ষে সব জায়গায় এই কাজ করা সম্ভব নয়। তাই, আশা করি, বাকি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় আমাদের কাজে সাহায্য করবে।"
একই সঙ্গে ওই আলোচনার সভার মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক৷ সেলিম বলেন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমারকে (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) দিয়ে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে। জ্ঞানেশ কুমারের যা কাজ করা উচিত, তা না করে, অন্য কিছু করছেন। এই কমিশনই একাধিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দলদাসের ভূমিকা পালন করেছে। অসংখ্য মৃত মানুষের নাম আছে ভোটার তালিকায়। প্রতিবছর আমরা ভূতুড়ে ভোটারের তালিকা দিয়েছি। তারপরও কিছুই ঠিকঠাক করেনি। ভোটার লিস্ট স্যানিটাইজ করার কাজ করেনি।’’
এর পর সেলিম তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে৷ তিনি বলেন, ‘‘সরকার মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে। জনধন যোজনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কাজের পরিবর্তে সরকার অন্য কাজে যুক্ত করার চেষ্টা করছে নিয়মিত। অর্থ্যাৎ, ইস্যু ঘোরানোর চেষ্টা চলছে প্রতি মুহূর্তে। অন্যদিকে, লুঠ করা হচ্ছে নিয়মিত। এসবের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে একাকাট্টা করে লড়াই করতে হবে। কারণ, সংবিধানেই আছে উই দ্য পিপল। ফলে, তাঁদের নিয়েই এগোতে হবে।"
ওই অনুষ্ঠানে বিহারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সিপিএমআইএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য৷ তিনি বলেন, "SIR এবং ভোটার দুই বিষয়কে মিশিয়ে দিচ্ছে। ভোটার তালিকায় বেশির ভাগ মানুষের নাম আসুক। সংবিধান আসার আগে ব্রিটিশ আমলে যে নির্বাচন হতো, তাতে ভোটার হতে গেলে পূর্ব শর্ত থাকতো। কিন্তু, 18 বছরের ঊর্ধ্বে সকলেই ভোট দেবেন, এটা স্বাধীনতা পাওয়ার পর সংবিধান দিল।’’
তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন সবাইকে ঢালাও হারে নাগরিকত্ব প্রমাণ করার পরীক্ষায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিহারে যেটা বলা হয়েছে, 2003-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের নাগরিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তাতে ভোটারকেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে৷
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘অডিনারি রেসিডেন্ট বলে যে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে, সেটাও বিপদজনক। যে কারণে সেখানে 35 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, ওই পরিযায়ী শ্রমিক যেখানে থাকবেন, তিনি সেখানেই ভোট দেবেন। কিন্তু, সেখান থেকে তো পরিযায়ী শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। হরিয়ানা, গুরুগ্রাম সব জায়গা থেকে বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আবার বলছে, তাঁরা (পরিযায়ী শ্রমিক) যেখানে থাকবেন, সেখানকার দু’জনের রেফারেন্স লাগবে। সেই রেফারেন্স কে দেবেন? যদি তিনি কাগজ কুরানি হন? তাঁরা হয়ে কে রেফারেন্স দেবেন? যিনি ভিনরাজ্যে কোনও ঘরভাড়া না নেন, তাঁর হয়ে কে রেফারেন্স দেবেন? এইভাবেই নানারকম পদ্ধতিতে বহু মানুষ আনডকুমেন্টেড থেকে যাচ্ছে। ঘুরপথে এনআরসি করে নেওয়া হচ্ছে।’’
লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দাবি, বিহারে নির্বাচন কমিশন পিছু হটেছে। নথি জমা দেওয়ার দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ বিহারে যে 65 লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে, সেই তালিকায় বাংলাদেশি-নেপালি কারও নাম নেই৷ তাই এই এসআইআর-কে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে কটাক্ষ করেছেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য৷ তিনি বলেন, ‘‘22 লাখ মৃত ভোটারের কথা বলা হয়েছে, তাতেও অন্তত 2 লাখের গরমিল রয়েছে। যাঁদের মধ্যে অনেককেই আমরা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে গিয়েছি। যাঁরা সেখানে গিয়ে বলেছেন, আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু, SIR আমাদের মেরে ফেলেছে।"
বুধবারের অনুষ্ঠানে অন্য বাম দলগুলির শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না৷ তবে সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও এসইউসিআই-এর রাজ্য সম্পাদকরা হাজির হয়েছিলেন৷
সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মোদির নেতৃত্বে আমাদের দেশে আরএসএস সরাসরি ক্ষমতা চালাচ্ছে। তারা তাদের জন্মলগ্নের ঘোষণাতেই তারা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে। তারা ব্রিটিশদের দালালি করত। আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তখন দ্বিজাতি তত্ত্বের আবির্ভাব তারা করেছিল। তারা দেশে নিজেদের শাসনভার কায়েম রাখার জন্য নানা পথ অবলম্বন করছে। কখনও হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান, কখনও বা রোহিঙ্গা, ঘুসপেটিয়ার কথা বলা হচ্ছে।"
এসইউসিআই-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করার কোনও অধিকার নেই। তারপরও সেই অধিকার ফলানোর চেষ্টা করছে। যাঁরা নাগরিক, ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়ে এখন বলছেন নাগরিকত্বের প্রমাণ দাও, তাঁদের উচিত আগে পদত্যাগ করা।"
