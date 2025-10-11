ETV Bharat / politics

খেলা-মেলা করলে পার্টির পলিটিক্যাল সেন্স চলে যায়, বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়

বরানগরে দলের এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন সৌগত রায়৷ এই নিয়ে তৃণমূল সাংসদকে পালটা কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত মজুমদার৷

Saugata Roy
তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বরানগর, 11 অক্টোবর: ফের বেসুরো তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। বরানগরে আয়োজিত দলের বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা দিতে গিয়ে আবারও বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ। যা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনীতির অন্দরে। পালটা সৌগতকে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিক কী বলেছেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়?

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ভরা বরানগরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠান ছিল। মঞ্চে উপস্থিত দলীয় নেতৃত্বের সামনেই দমদমের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "কোনও পার্টি খেলা-মেলার মধ্যে চলে গেলে, তার পলিটিক্যাল সেন্স চলে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে ছ'মাস পরে নির্বাচন। জেতাটাই এখন আমাদের লক্ষ্য, অন‍্য কিছু এখন করবেন না। পলিটিক্স ভুলে গেলে চলবে না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘যাঁরা ক্ষমতায় আসা পার্টিতে আছেন, তাঁরা কি মনে রাখছেন, এটা শহিদদের পার্টি? নাকি ভাবছেন, এর মধ্যে যা কামিয়ে নেওয়ার কামিয়ে নিই। এটা মূল বিষয় যে পার্টিটাকে একটা পবিত্র ব‍্যাপার হিসেবে দেখতে হবে।" সৌগত রায় আরও বলেন, "খেলা-মেলা করলে লোকে ওই নিয়ে মেতে থাকবে। পলিটিক্স-টা আর করবে না। আমি এটাই বলব পলিটিক্স ভুলে গেলে চলবে না।"

দমদমের বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে৷ আর তা ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তবে, এবারই প্রথম নয়। আগেও বিভিন্ন সময়ে দলীয় পাঠ দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন দমদমের এই প্রবীণ সাংসদ। যার জেরে সৌগতর প্রতি রুষ্টও হয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু তাতে কী? সৌগত রয়েছেন সৌগত-তেই। আরও একবার দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক বার্তা দিতে গিয়ে দলেরই অস্বস্তি বাড়ালেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান এই সাংসদ। এই নিয়ে তৃণমূলের দমদম-ব‍্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "সৌগত রায় আমাদের দলের প্রবীণ সাংসদ। তাই, ওঁর এই মন্তব্য নিয়ে কিছু বলব না।"

এদিকে, সৌগত এই মন্তব্যের পাল্টা তাঁকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার বিকেলে জেলা সদর বারাসতে উত্তরবঙ্গের বানভাসীদের সাহায্যে দোকানে দোকানে অর্থ সংগ্রহ করতে এসে তিনি এই নিয়ে বলেন, "উনি বুঝতে পারছেন, ওঁর আর দাঁড়ানোর ব‍্যাপার নেই। সেই কারণে উনি এসব বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুনলে তো ওঁর কান মুলে দেবে। উনি বুঝতে পেরেছেন, তাই এখন ওঁর বিবেক জেগে উঠেছে। ছোটবেলায় দেখেছেন তো যাত্রাপালা হতো। তখন বিবেকের চরিত্র থাকত। সৌগত রায় এখন সেই চরিত্র পালন করছেন।"

আরও পড়ুন -

  1. হাইকোর্টে রক্তারক্তি! আইনজীবীকে ঘুসি কল্যাণের, সৌগতকে কুমন্তব্য !
  2. পুলিশের বেতন হয় করের টাকায় ! সুশান্ত-কাণ্ডে ফিরহাদের পথেই তোপ সৌগতর

For All Latest Updates

TAGGED:

TMC MP SAUGATA ROYTRINAMOOL CONGRESSতৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়তৃণমূলSAUGATA ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.