উত্তরপাড়া, 20 অগস্ট: আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ৷ স্থানীয় সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের নয়া উদ্যোগ ৷ এই সংক্রান্ত একটি শিবিরকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হল হুগলির উত্তরপাড়ায় ৷ ওই শিবিরে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম উপস্থিত হলেও ছিলেন না এলাকার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক ৷ এই নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক ৷
সাধারণত এই ধরনের বিতর্কে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে দেখা যায় বিরোধীদের ৷ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে ৷ কিন্তু এর সঙ্গে সংযোজন তৃণমূলেরই কাউন্সিলরের ক্ষোভ ৷ তিনিও দাবি করেছেন, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চনকে এলাকায় দেখাই যায় না ৷ স্বাভাবিকভাবেই তাই এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে হুগলির রাজনীতিতে ৷
আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ৷ হাতে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি ৷ এই ধরনের বিতর্কে যে শাসক দলেরই মুখ পুড়ছে, তা বিলক্ষণ জানেন তৃণমূলের অনেক নেতা ৷ তাই কেউ কেউ এই বিষয়ে মুখ খুলতেই চাননি ৷ যদিও যাবতীয় বিতর্ককে গুরুত্বই দিচ্ছেন না কাঞ্চন মল্লিক ৷ পুরোটাই অপপ্রচার বলে তিনি ফোনে জানিয়েছেন ইটিভি ভারত-কে ৷
উল্লেখ্য, হুগলির উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের কাজ কেমন হচ্ছে, তা দেখতে আসেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । সেখানে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী । পরে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান রাজ্যের প্রতিটি বুথে মানুষের সমস্যা চাহিদা শুনে তার সমাধান করছে । ভারতবর্ষের মধ্যে এটা অভিনব জিনিস ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘হয়তো আগামিদিনে কেন্দ্রীয় সরকার শিখবে ৷ যেমন ভাবে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প দেখে তারা শিখেছে । এটা মানুষের খুব উপকারে লাগছে । কারণ, মানুষ তৃণমূলস্তরের যে সমস্যাগুলো তুলে ধরছেন, সেগুলো সমাধান হচ্ছে । মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল ৷ আছে ৷ থাকবে । এখানে কোনও চমকের দরকার নেই । আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি । তাই পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করার দরকার পড়ে না । সারা বছরই যেহেতু আমরা মানুষের পাশে থাকি ৷ তাই আমাদের চমক দেওয়ার দরকার পড়ে না ।’’
ফিরহাদ হাকিম সেখানে গেলেও ছিলেন না উত্তরপাড়ার বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের কাঞ্চন মল্লিক ৷ বিধায়ক কেন নেই, সেই প্রশ্ন ওঠে ৷ এই নিয়ে সরাসরি বিধায়কের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন উত্তরপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বিধায়ককে কোনও কিছুতেই পাওয়া যায় না । ওঁকে শুধু মোবাইলে দেখা যায় নাচ-গান করতে, হামাগুড়ি দিতে । আসলে উনি বিধায়ক হওয়ার যোগ্যই নয় ।’’
তাপস মুখোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টিকিট দিয়েছিলেন, দলের কর্মীরা খেটে তাঁকে বিধায়ক করেছিলেন । কিন্তু উত্তরপাড়ার মানুষ তাঁর কাছ থেকে কিছু পায়নি ।’’ যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব । কিন্তু সিপিএম ও বিজেপি এই নিয়ে সরব হয়েছে ৷
এসএফআই-এর হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন, ‘‘বর্তমানে যিনি বিধায়ক আছেন, তিনি কখনও নাটক করতে ব্যস্ত, কখনও বিয়ের মঞ্চে ব্যস্ত । এলাকার উন্নয়নে কোনও দায়িত্ব নেই । তৃণমূলের কাউন্সিলর বিধায়কের নামে অভিযোগ করছেন ৷ তাঁর মানে কাটমানির ভাগ পাননি ৷ মানুষের স্বার্থে বিধায়ককে পাওয়া যায় না ।’’
বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল দত্ত বলেন, ‘‘উত্তরপাড়াবাসীর দুর্ভাগ্যের বিষয় কাঞ্চন মল্লিকের মতো একজন বিধায়ক পেয়েছে । উত্তরপাড়া হাসপাতাল থেকে রাস্তা ঘাটের খুব খারাপ অবস্থা । সাধারণ মানুষ ওঁকে কাছে পায় না সমস্যার কথা জাননোর জন্য । এরপর সাধারণ মানুষ ঝেটিয়ে তাড়াবেন ওঁকে ।’’
আর যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, তিনি কী বলছেন ? সেটা জানতেই ইটিভি ভারত-এর তরফে ফোন করা হয় উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আজ আমরা শুটিংয়ে আছি বলে আমি যেতে পারব না জানানো ছিল । প্রত্যেক শনিবার আমি উত্তরপাড়ায় অফিসে যাই । বিধায়ক তহবিলের কাজ রাস্তা, লাইট ও স্কুলের উন্নয়ন সবই হচ্ছে । আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচীতে আমি গিয়েছি ৷ উপস্থিত থেকেছি । তাপস মুখোপাধ্যায় কেন অভিযোগ করেছেন জানি না ৷ কেউ যদি দেখতে না চান কিছু করার নেই । আর বিরোধীরা তো বলবে । আমার কাজ আমি করি ।’’