বোলপুর, 4 সেপ্টেম্বর: বাংলা-বাঙালি ইস্যু নিয়ে বোলপুরে পদযাত্রা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই বোলপুরেই এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে 'বিকশিত বাংলা'র হোর্ডিং দেওয়া হল ৷ ভারত সরকারের তরফে দেওয়া ওই হোর্ডিংয়ে 'পরাক্রম দিবস' ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতনের গরিমা তুলে ধরা হয়েছে । অর্থাৎ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা ভাষা ও বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করতে চাইছে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষ ৷ আর তাই নিয়েই কাজিয়া তুঙ্গে বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে ৷
হোর্ডিংয়ে বিকশিত বাংলা
বাংলা-বাঙালি ইস্যু নিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ উত্তাল ৷ এই আবহে এবার শান্তিনিকেতন রোডে একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি দিয়ে হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে ৷ তাতে লেখা রয়েছে, "বিকশিত বাংলা, বিকশিত ভারত প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্কল্প ।" নতুন সংযোজন 'বিকশিত বাংলা'৷
তাতে আরও লেখা রয়েছে, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাহস ও দেশপ্রেমকে সম্মান জানাতে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে 'পরাক্রম দিবস' পালন ও শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মর্যাদা - শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী অবদানকে স্বীকৃতি ।" হোর্ডিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর যে ছবি দেওয়া হয়েছে সেটিও বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তোলা ছবি ৷ তাঁর পরনে শান্তিনিকেতনী উত্তরীয় ৷ ভারত সরকারের তরফে এই হোর্ডিং লাগানো হয়েছে শান্তিনিকেতন রোডে ।
হাতিয়ার নেতাজি-রবীন্দ্রনাথ
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলা-বাঙালি, নেতাজি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সামনে রেখে ময়দানে বিজেপি-তৃণমূল । আর সেই রাজনৈতিক ময়দানের উৎসস্থল বোলপুর-শান্তিনিকেতন । উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও 'বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাসের' প্রতিবাদে 28 জুলাই বোলপুরে পদযাত্রা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিকেকানন্দ, কাজী নজরুল ইসলামের ছবি নিয়ে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের রাস্তায় প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । রবিভূম থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ৷ এবার সেই শান্তিনিকেতনেই বাংলার গরিমা তুলে ধরে হোর্ডিং দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ৷
বিজেপির সাফাই
এই হোর্ডিং প্রসঙ্গে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে যে আমলারা থাকেন, তাঁরা কেউ বাঙালি নন ৷ আর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না-থাকলে উনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না । তৃণমূলের যখন যাঁকে প্রয়োজন পড়ে, তখন সেই মনীষীদের ব্যবহার করে ৷ আমরা প্রথম থেকেই মনীষীদের সম্মান করি ৷ আর এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জায়গায় জমি দখল, বালি, পাথরের কারবার করে শেষ করে দিচ্ছে ওরা ।"
সিপিআইএম-তৃণমূলের কটাক্ষ
এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "বিজেপি-আরএসএস-এ তো কোনও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেই, তাই ওরা নেতাজি-গান্ধিজিকে ব্যবহার করে ৷ আর বিজেপি এই রাজ্যে ভোটে জিততে চায় কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে ৷ কারণ দেখা যাচ্ছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, বাংলা ভাষায় যাঁরা কথা বলছেন তাঁদের উপর অত্যাচার চলছে । ভোটকে মাথায় রেখে এটা হতে পারে না ৷ বিজেপি বুঝেছে, তৃণমূলকে মানুষ পছন্দ করছে না ৷ মানুষের ক্ষোভ যে কোনও সময় যে কোনও দিকে চলে যেতে পারে ৷ তাই সেফ গার্ড হিসাবে লড়াই করবে বিজেপি, তৃণমূলকে রক্ষা করার জন্য ।"
এই হোর্ডিং-কে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেতা জামশেদ আলি খান বলেন, "ভোট বড় বালাই ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে ৷ বাংলা ভাষায় কথা বললে মারছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে ৷ আর এখন বাংলা-বাঙালি প্রীতি দেখাচ্ছে । একবার দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন ৷ ওই হোর্ডিং লাগিয়েছে আমরা খুশি ৷ নেতাজির ছবির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ছবি না-দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দিলে ভালো হত ।"