স্বাভাবিক নির্বাচনকে বানচাল করতেই কমিশন সরকারের পক্ষ নিচ্ছে: কেসি ভেনুগোপাল
নির্বাচন কমিশন আর নিরপেক্ষ নেই বলে অভিযোগ করে ভেনুগোপাল অভিযোগ করেন যে, এটি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের পক্ষেই কাজ করছে।
Published : September 12, 2025 at 12:09 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সড়ক হয়েছেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মাসখানেকেরও বেশি সময় ধরে বিহার সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র বিষয়ে প্রচার করছে। ঠিক তেমনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। পাল্টা নির্বাচন কমিশনার তরফে কয়েকদিন আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে রাহুলের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এবার সে বিষয়ে সরব হলেন জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল। নির্বাচন কমিশন আর নিরপেক্ষ নেই বলে অভিযোগ করে তিনি অভিযোগ করেন যে এটি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের পক্ষে কাজ করছে।
মূলত পার্লামেন্ট একাউন্টস কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার গভীর রাতে কলকাতায় আসেন কংগ্রেসের এই জাতীয় নেতা। বৃহস্পতিবার দিনভর সেই বৈঠক শেষে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন। শেক্সপিয়ার সরণীর এক হোটেলে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেই বৈঠকে যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তিনি বলেন," রাহুল গান্ধীর কাছ থেকে যখনই কোনও সত্য আসে, তখনই বিজেপির কৌশল গ্রহণ করে। গোটা দেশের কাছে আজ বিজেপির সত্য উন্মোচিত হয়ে গেছে। সারা ভারত "ভোট চুরি"-তে বিশ্বাস করে। সকলেই বিশ্বাস করে যে নির্বাচন কমিশন স্বাভাবিক নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের পক্ষ নিচ্ছে।"
এদিকে আজকের বৈঠকে কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার 33টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি-সহ পলিটিকাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রায় 70 জন নেতা কে নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। উল্লেখযোগ্য হবে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, দীপা দাশমুন্সি, সংসদ ইশা খান চৌধুরী, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সংসদ শক্তি সিংহ গহিল, প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর, কংগ্রেস নেতা আসাফ আলি খান-সহ প্রমুখ।
সূত্রের দাবি, একই ভাবে এই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান। কিন্তু, এই বৈঠকে প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য একাধিক বর্ষীয়ান নেতা উপস্থিত থাকলেও মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং আব্দুল মান্নান অনুপস্থিত ছিলেন না। মূলত, 2026 সালের নির্বাচনের আগে দলীয় সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি কী এবং কীভাবে দলীয় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব, সেই পরামর্শ দিতেই ভেনুগোপাল বঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ দিয়েছেন।