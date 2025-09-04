কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের হেনস্তা নিয়ে সরকারপক্ষের প্রস্তাবের উপর রাজ্য বিধানসভার আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র 'বিদেশি শক্তির কাছে ভারতের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়েছে, তারা কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরজায়, কখনও চিনের দরজায় হাত পাতছে ।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপির মানসিকতা 'স্বৈরতান্ত্রিক' ৷ তারা পশ্চিমবঙ্গকে নিজেদের উপনিবেশ বানাতে চায় বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি অভিবাসীদের উপর হামলার প্রসঙ্গ আলোচনায় তুলতেই বিরোধীরা বাধা দেয় । তাঁর দাবি, "বাঙালি শ্রমিকদের উপর আক্রমণের কথা কেন বলতে দেবে না বিজেপি ? কারণ ঘটনাগুলো ওদেরই রাজ্যে হচ্ছে, তাই সত্যটা চাপা দিতে চাইছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমরা কোনও ভাষার বিরোধী নই, কিন্তু বিজেপির আচরণ স্পষ্টতই অ্যান্টি-বেঙ্গলি ।"
প্রস্তাবের উপর তাঁর বক্তব্য শুরু হতেই এদিন কক্ষে শুরু হয় হট্টগোল । বিজেপি বেঞ্চ থেকে ওঠে 'ওয়ান টু থ্রি ফোর, তৃণমূলে সবাই চোর' স্লোগান ৷ শাসকপক্ষও পালটা স্লোগানে জবাব দেয় । স্পিকার বারবার অনুরোধ করেও পরিস্থিতি শান্ত করতে ব্যর্থ হন । উত্তেজনা বাড়লে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে প্রথমে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ও বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালকে সাসপেন্ড করা হয় । পরে একে একে মিহির গোস্বামী, অশোক দিন্দা ও বঙ্কিম ঘোষকেও দিনের জন্য সাসপেন্ড ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । শংকর ঘোষকে কক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে গেলে মার্শালদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের তুমুল ধস্তাধস্তি হয় ৷ শেষমেশ তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হয় । কক্ষে তখন চলছে চিল-চিৎকার, টেবিল চাপড়ানি ৷ ওয়েলে নেমে প্রতিবাদে সবমিলিয়ে চূড়ান্ত অস্থিরতা ।
এই টানটান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ওয়েলে নেমে দলীয় সদস্যদের আসনে ফিরে যেতে বলেন, বিশেষত মহিলা বিধায়কদের তিনি নির্দেশ দেন আসনেই থেকে প্রতিবাদ জানানোর জন্য । পরে বক্তব্যে মমতা অভিযোগ করেন, "এরা দেশের সবচেয়ে বড় ব্রোকার পার্টি - দেশ বিক্রি করছে, ভোট কারচুপি করছে, লজ্জা নেই ।" তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "একতরফা স্লোগান দিলে জনগণ ধাক্কা দিয়ে বিধানসভায় আপনাদের জিরো করে দেবে - কমতে কমতে শূন্য থেকে মহাশূন্যে পৌঁছে যাবেন ।"
বাংলাবোধ ও ইতিহাসের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্রসংগীতের পংক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, "বাংলার মাটি, বাংলার জল - এই ইতিহাস কেউ মুছতে পারবে না ।" বিজেপির 'আদর্শিক পূর্বসূরীদের' স্বাধিকার সংগ্রামে ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ বলেন, "দেশ যখন স্বাধীনতার লড়াই করছিল, তখন তোমরা ইংরেজদের দালালি করছিলে ।" তাঁর দাবি, বিজেপি 'ঘৃণা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি' করে; রাজবংশী, কামতাপুরী-সহ নানা পরিচয়কে ব্যবহার করে বিভাজন টানতে চায়, এনআরসি-র মতো পদক্ষেপ বাংলায় 'কখনও হতে দেওয়া হবে না'। একইসঙ্গে, তিনি দাবি করেন, স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি কমানো/বাতিলের দাবিতে তাঁদের চাপের ফলেই কেন্দ্র 'পিছু হটতে বাধ্য' হয়েছে ।
বিরোধী বেঞ্চ থেকে এদিন পালটা অভিযোগে বলা হয়, সরকার ইচ্ছে করে তাঁদের কণ্ঠরোধ করছে, স্পিকারের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট ৷ প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে 'চোর' স্লোগানকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলেও আপত্তি তোলে বিজেপি । শাসকপক্ষের জবাব, বিরোধীরা আলোচনাকে বানচাল করতে ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে, বাংলার ভাষা-অস্মিতার প্রশ্নকে চাপা দিতেই এই 'ভাষা সন্ত্রাস'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তোমরা আমাকে যা খুশি বলো, কিন্তু বাংলার মা-মাটি-মানুষকে গাল দিও না । বাংলার মানুষ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দেবে - বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও ।"
শেষ মুহূর্তে বিধানসভার উত্তাপ কিছুটা কমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য শেষ করেন 'জয় হিন্দ, জয় বাংলা' ধ্বনিতে । তবে সারাদিনের ঘটনায় স্পষ্ট, ভাষা ও বাঙালি-অভিবাসীদের সুরক্ষা নিয়ে আলোচনার মঞ্চ এদিন রাজনৈতিক সংঘাতে ঢেকে গিয়েছে ৷ প্রস্তাবের সারবত্তার চেয়ে বেশি আলোচনায় রয়ে গেল স্লোগান, সাসপেনশন ও ধস্তাধস্তি ।