মিঠুনকে নিয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য নয়, কুণাল ঘোষকে নির্দেশ হাইকোর্টের

মিঠুনকে নিয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য নয়, কুণাল ঘোষকে নির্দেশ হাইকোর্টের
Published : September 24, 2025 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর দায়ের করা 100 কোটি টাকার মানহানির মামলায় কুণাল ঘোষকে কোনও তির্যক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না, বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করেছেন কুণাল ঘোষ। তার ব্যাক্তিগত সামাজিক সম্মান, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের উপর প্রভাব পড়েছে। এতে প্রায় 100 কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে অভিযোগে মানহানির মামলা করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে।
এদিন বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, মিঠুন চক্রবর্তীর ছেলে, স্ত্রী সহ মিঠুন চক্রবর্তীর পরিবারের কারো বিরুদ্ধে কোন মুখ খোলা চলবেনা কুণাল ঘোষকে। পাশাপাশি বিচারপতি জানিয়েছেন, কুণাল ঘোষকে মুখ খোলার স্বাধীনতা কেন দেবে আদালত সে বিষয়ে তাকে যুক্তি দিয়ে আদালতকে বোঝাতে হবে।
ডিসেম্বর মাসে ফের এই মামলার শুনানি হবে। কুণালের বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলায় মিঠুনের অভিযোগ, তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সম্মানহানি করেছেন। সংবাদমাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নামে কুরুচিকর, অসত্য মন্তব্য করেছেন। কুণাল ঘোষ যা যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এতে সমাজে তাঁকে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে বলেও আদালতে দাবি করেছেন অভিনেতা।
চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মিঠুন জড়িত বলে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র। দলবদল নিয়েও একাধিক মন্তব্য করেছিলেন কুণাল। মিঠুনের ছেলে ধর্ষণ মামলার সঙ্গে যুক্ত বলে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন কুণাল, যা সঠিক নয় বলেই জানিয়েছেন অভিনেতা। এমনকি, আর্থিক লেনদেনে তাঁর স্ত্রীও জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন কুণাল। এর আগেও তাঁকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন মিঠুন। কুণালের জবাবে সন্তোষজনক না হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দাবি করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মিঠুন চক্রবর্তী।