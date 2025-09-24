ETV Bharat / politics

মিঠুনকে নিয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য নয়, কুণাল ঘোষকে নির্দেশ হাইকোর্টের

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে।

Mithun Chakraborty File Defamation Case Against Kunal Ghosh
অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সম্পর্কে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য নয়, কুণাল ঘোষকে নির্দেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর দায়ের করা 100 কোটি টাকার মানহানির মামলায় কুণাল ঘোষকে কোনও তির্যক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনও বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না, বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করেছেন কুণাল ঘোষ। তার ব্যাক্তিগত সামাজিক সম্মান, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের উপর প্রভাব পড়েছে। এতে প্রায় 100 কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে অভিযোগে মানহানির মামলা করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে।

এদিন বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, মিঠুন চক্রবর্তীর ছেলে, স্ত্রী সহ মিঠুন চক্রবর্তীর পরিবারের কারো বিরুদ্ধে কোন মুখ খোলা চলবেনা কুণাল ঘোষকে। পাশাপাশি বিচারপতি জানিয়েছেন, কুণাল ঘোষকে মুখ খোলার স্বাধীনতা কেন দেবে আদালত সে বিষয়ে তাকে যুক্তি দিয়ে আদালতকে বোঝাতে হবে।

ডিসেম্বর মাসে ফের এই মামলার শুনানি হবে। কুণালের বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলায় মিঠুনের অভিযোগ, তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সম্মানহানি করেছেন। সংবাদমাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নামে কুরুচিকর, অসত্য মন্তব্য করেছেন। কুণাল ঘোষ যা যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এতে সমাজে তাঁকে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে বলেও আদালতে দাবি করেছেন অভিনেতা।

চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মিঠুন জড়িত বলে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমুল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র। দলবদল নিয়েও একাধিক মন্তব্য করেছিলেন কুণাল। মিঠুনের ছেলে ধর্ষণ মামলার সঙ্গে যুক্ত বলে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন কুণাল, যা সঠিক নয় বলেই জানিয়েছেন অভিনেতা। এমনকি, আর্থিক লেনদেনে তাঁর স্ত্রীও জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন কুণাল। এর আগেও তাঁকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলেন মিঠুন। কুণালের জবাবে সন্তোষজনক না হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দাবি করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মিঠুন চক্রবর্তী।

  1. কুণালের বিরুদ্ধে 100 কোটির মানহানির মামলা মিঠুনের, কী বললেন তৃণমূলের মুখপাত্র
  2. কুণালের মানহানি করেছেন মিঠুন! ‘মহাগুরু’কে আইনি নোটিশ তৃণমূলের মুখপাত্রের

For All Latest Updates

TAGGED:

MITHUN CHAKRABORTYKUNAL GHOSHCALCUTTA HIGH COURTDEFAMATION CASEDEFAMATION CASE AGAINST KUNAL GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.