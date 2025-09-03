ETV Bharat / politics

CAA-এর সময়সীমা বৃদ্ধি: আসল সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর কৌশল, দাবি কুণালের - CAA CUT OFF DATE EXTENSION

রোটি-কাপড়া-মকানের ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর অভিযোগ তৃণমূল মুখপাত্রের ৷ ব্রাত্য বসুর বাংলাদেশের সেনা অভ্যুত্থান বক্তব্য নিয়ে অর্জুন সিংকে কটাক্ষ কুণালের ৷

CAA CUT OFF DATE EXTENSION
তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 9:26 PM IST

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: এসআইআর আবহের মাঝে 'সিএএ-র কাট অফ ডেট এক্সটেনশন' ৷ যা নিয়ে বিজেপি তথা কেন্দ্রকে নিশানা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের ৷ রোটি-কাপড়া-মকান, গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যু থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই সিএএ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মাতামাতি বলে কটাক্ষ কুণালের ৷ সিএএ-র কাট অফ ডেট এক্সটেনশন ইস্যুতে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক ৷

কুণাল বলেন, "সিএএ’র কাট অফ ডেট এক্সটেনশন নিয়ে যা বলা হচ্ছে, সেটা পুরোপুরি নজর ঘোরানোর চেষ্টা ৷ আমরা বারবার বলছি, প্রথমে সিএএ, এনআরসি, এখন আবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এসআইআর, এসব বিষয়গুলি হচ্ছে মূল ইস্যু অর্থাৎ, দেশের অর্থনীতির বিপর্যয়, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের বিপর্যয়, বাংলাকে বৈষম্য, বাংলার প্রতি বঞ্চনা, বাংলা ভাষাকে অপমান, বাংলাভাষী ভারতীয়দের হেনস্তা, এসব থেকে নজর ঘোরাতে এরা ধর্মীয় ভেদাভেদ নিয়ে খেলা করছে ৷ এসব আমরা হতে দেব না ৷ সেটা বলেই দিয়েছি ৷ কিন্তু, তারা এসব দিয়ে মাঝেমাঝে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করে ৷ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই এসব খেলা ৷"

তাঁর কথায়, "আমরা তো বলেই দিয়েছি রাজ্যে এনআরসি কিংবা সিএএ হতে দেব না ৷ তাই বিজেপি এখন এসআইআর নিয়ে নেমে পড়েছে ৷ আমাদের পরিষ্কার কথা, একজন বৈধ ভোটারকে আমরা হেনস্তার শিকার হতে দেব না ৷ একজন বৈধ ভোটারও যদি তালিকা থেকে বাদ যান, তাহলে বাংলার এক লাখ মানুষ নিয়ে আমরা দিল্লির নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব ৷ সেকথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন ৷"

কুণাল এ দিন বলেন, "মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় হল রোটি, কাপড়া আর মকান ৷ সেই ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতে এবং বাংলার প্রতি অপমান, বাংলার প্রতি বৈষম্য, বাংলা ভাষাকে অপমানের মতো বিষয় থেকে সবার নজর ঘোরাতে, এই ধরনের কাণ্ডকারখানা করা হচ্ছে ৷ অনুপ্রবেশের বিষয়ে অনেক কিছু বলা হচ্ছে ৷ অনুপ্রবেশ যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা হচ্ছে কী করে ? অনুপ্রবেশ মানে অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে ঢোকা ৷ কিন্তু জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষ, এই তিন সীমারক্ষার দায়িত্ব তো কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ বিএসএফ এবং অন্যান্য এজেন্সির ৷ তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছে বলেই অনুপ্রবেশ হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কথা ৷ তার বদলে তারা বলছে, অনুপ্রবেশ হলে অনেক কিছু হবে ৷"

ধর্মতলায় তৃণমূলের মঞ্চ খোলা নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে করা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ৷ এ নিয়ে কুণালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "ব্রাত্য বসু কোথাও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখাননি ৷ যেখানে বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি সেনা অত্যাচার করেছিল, তিনি সেই ঘটনার সমালোচনা করেছেন ৷ অর্থাৎ, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের সমালোচনা করেছেন ৷ যে ঐতিহাসিক চালচিত্রকে সামনে রেখে ব্রাত্য বসু বিশ্লেষণ করেছেন, সেটা অনুধাবন করার জন্য মস্তিষ্কের ধুসর অংশ অর্জুন সিং-এর সক্রিয় নয় ৷ সেই কারণেই ব্রাত্য বসুর এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে নেওয়া যে তুলনা, সেটা তিনি বুঝতে পারেননি ৷ ব্রাত্য বসু ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা করেন ৷ কারণ, তিনি ভারতবর্ষের গর্বিত নাগরিক ৷"

কুণাল এদিন মনে করিয়ে দেন, ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ৷ তাঁর বক্তব্য, "মহারাষ্ট্র ও দিল্লির ভোটার তালিকা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম প্রতিবাদ করেছেন ৷ অন্য রাজ্য থেকে প্রচুর ভোটারকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিহারেও সেটা দেখা গিয়েছে ৷ বিজেপির এসব ছলের খেলা ধরা পড়ছে বলে তাদের দলে যাঁরা কৈকেয়ী আছেন, তাঁরা একটু সমস্যা তৈরি করছেন ৷"

