মিড-ডে মিলের চাল চুরি করেন শিক্ষকরা! বিস্ফোরক অভিযোগ করেও সাফাই দিলেন বর্ধমানের পুরপ্রধান
শিক্ষক দিবসের মঞ্চে মিড-ডে মিলের চাল চুরি প্রসঙ্গে সমগ্র শিক্ষক সমাজকে নিশানা করার অভিযোগ ৷ বিতর্কের মাঝে মঞ্চেই 'ঢোক গিললেন' তৃণমূল নেতা ৷
Published : September 6, 2025 at 9:03 PM IST
বর্ধমান, 6 সেপ্টেম্বর: মিড-ডে মিলের চাল চুরি, আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে জাতি গঠনের কথা বলবেন, দু’টো একসঙ্গে হতে পারে না ৷ অভিযোগ, এই মন্তব্যের বক্তা বর্ধমান পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার ৷ শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়ে মিড-ডে মিলের চাল চুরি নিয়ে এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এ নিয়ে বিতর্কের জেরের বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে শিক্ষক দিবসের অন্য একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সাফাই দিলেন তৃণমূল নেতা ৷
শুক্রবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ছিল শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে উঠে নিজেই প্রসঙ্গটি তোলেন ৷ তিনি দাবি করেন, "আমি এখানে আসার আগে শিক্ষক দিবসের আরেকটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম, সমস্ত শিক্ষক সমাজের সম্মান রেখেই ৷ আমি বলেছিলাম, 'মিড-ডে মিলের চাল চুরি করবে, আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবে আমি শিক্ষক জাতি গড়ার কাজ করি, দু’টো একসঙ্গে হতে পারে না' ৷"
তাঁর বক্তব্য, "আমার কথা শুনে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শিক্ষকরা রেগে যান ৷ কিন্তু, আমি সব শিক্ষকদের এ কথা বলতে চাইনি ৷ আমি নিজে প্রাক্তন শিক্ষক ৷ আমি সকল শিক্ষকদের সম্মান জানিয়েই বলছি, যাঁরা মিড-ডে মিলের চাল চুরি করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য করেই একথা বলেছি ৷"
এরপর শিক্ষক দিবসের মঞ্চেই জেলায় মিড-ডে মিলের চাল চুরি ও তা নিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগ করেন বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার ৷ তিনি বলেন, "এই পেশায় অনেক বাধ্যবাধকতা আছে ৷ শিক্ষকদের অনেক কিছু দেখেশুনে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে হয় ৷ সমাজ গঠনে শিক্ষকদের অবদান আছে ৷ কিন্তু, সেদিন আমার খারাপ লাগে শিক্ষকদের মধ্যে ঝগড়া দেখে । জেলায় একাধিক চাল চুরির অভিযোগ আসছিল আমার কাছে ৷ তাই নিয়ে আমি সব স্কুলের শিক্ষকদের ডেকেছিলাম আলোচনায় বসার জন্য ৷ কিন্তু, কেউ আসেননি ৷ পরে আমি একটা স্কুলে যাই ৷ সেখানে টিচাররা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছে ৷ কর্মীদের সামনে ঝগড়া করছে ৷ এগুলো ঠিক না ৷ সেই প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলেছি ৷"
শিক্ষক দিবসের মঞ্চে পরেশচন্দ্র সরকারের এই বক্তব্যে জেলার রাজনৈতিকমহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ৷ তাঁর বক্তব্য সঠিক হলেও, কেন শিক্ষক দিবসের মঞ্চে একথা তুললেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷ বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, "যিনি শিক্ষক তিনি সমাজ গড়ার কারিগর ৷ সেই শিক্ষক যদি মিড-ডে মিলের চাল চুরি করেন এবং বাজারে বিক্রি করেন, সেটা তো মেনে নেওয়া যায় না ৷ ফলে চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমি একমত ৷ আজ শিক্ষক সমাজের কী অবস্থা, সেটা সবাই দেখছে ৷ শিক্ষকদের সব সময় সৎ থাকতে হবে ৷ কিন্তু, শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়ে এইভাবে শিক্ষকদের নিয়ে বলা, তাঁর ঠিক হয়নি ৷"
সিপিআইএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যদি কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, পুরপ্রধান আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারতেন ৷ কিন্তু, প্রশ্ন এখানেই যারা 26 হাজার শিক্ষকের চাকরি খেয়েছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্থ, যারা উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, তারাই আবার গলা তুলে শিক্ষক সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলছে ৷ চেয়ারম্যানের কাছে যদি কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতো, তাহলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন ৷ কিন্তু, সেটা না-করে তিনি শিক্ষকসমাজকে চোর বলে শিক্ষাব্যবস্থাকে লাটে তোলার চেষ্টা করবেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ যখন শিক্ষকেরা প্রতিবাদ করেছেন, তখন তিনি ঢোক গিলে বলছেন সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিনি বলেননি ৷ এটা তো মেনে নেওয়া যায় না ৷"