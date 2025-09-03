ETV Bharat / politics

ব্রাত্যকে পেটানো দরকার, বিস্ফোরক অর্জুন ! 'সেনাকে অপমান', সরব দিলীপও - ARJUN SINGH SLAMS BRATYA BASU

মঙ্গলবার বিধানসভার ঘটনার উত্তাপ অব্যাহত বুধবারেও ৷ ব্রাত্য বসুর মন্তব্যে তীব্র আক্রমণ অর্জুন সিং ও দিলীপ ঘোষের ৷

ETV BHARAT
ব্রাত্য বসুর মন্তব্যে তীব্র আক্রমণ অর্জুন সিংয়ের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 8:02 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: ধর্মতলার ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সংঘাত চরমে পৌঁছেছে । মঙ্গলবারের বিধানসভা অধিবেশনে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে আক্রমণ নিয়ে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় প্রবল হইচই । সেই বিতর্কের প্রতিধ্বনি বুধবার আরও তীব্র হল, এই নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ও দিলীপ ঘোষ প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেওয়ায় । অর্জুনের বিস্ফোরক বক্তব্য, "ব্রাত্য বসুকে পেটানো দরকার ।" আর দিলীপ ঘোষ বলেন, "ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব । তাঁদের অপমান মানে দেশকেই অপমান করা ।"

মঙ্গলবারের বিধানসভা কাণ্ড

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে । মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভেঙে দেয় সেনাবাহিনী । সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্দিষ্ট অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় মঞ্চ রাখা যায়নি । নতুন অনুমতির জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, বিজেপি-র নির্দেশেই সেনা এই কাজ করেছে । ঘটনাস্থলেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।

এরপর মঙ্গলবার বিধানসভায় আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, “সোমবার সেনাবাহিনী যেভাবে বাংলা ভাষার মঞ্চ ভেঙেছে, তা আমাকে মনে করিয়েছে 1971 সালের 25 মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান সেনা যেভাবে হত্যা চালিয়েছিল ।” তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি বিধায়করা । তাঁদের দাবি, মন্ত্রী সরাসরি ভারতীয় সেনার সঙ্গে পাক সেনার তুলনা করেছেন । এটি দেশের সেনাবাহিনীকে অপমান করা ছাড়া কিছু নয় ।

এই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তিনি দাঁড়িয়ে 'ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে শুরু করলে অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি । এর প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করে গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন ।

শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া

সাসপেনশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “আমাকে সেনার পক্ষে স্লোগান দেওয়ার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে । আমি গর্বিত যে ভারতীয় সেনার সম্মান রক্ষায় দাঁড়াতে পেরেছি ।” তাঁর অভিযোগ, “এটি প্রথমবার নয় । এর আগে মুসলিম মহিলাদের পক্ষ নিয়ে সরব হওয়ায় আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । এবার সেনার পক্ষ নিয়ে একই পরিণতি হল ।” অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি । শুভেন্দুর দাবি, “ব্রাত্য বসুর ভারতবিরোধী মন্তব্য মুছে দেওয়ার দাবি তুলেছিলাম । কিন্তু অরূপ বিশ্বাসের প্ররোচনায় আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । অধ্যক্ষ আসলে শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন ।”

ব্রাত্য বসুর অবস্থান

বিতর্কের মধ্যেও নিজের মন্তব্য থেকে সরে আসেননি শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “যা হয়েছে তা ইতিহাস । ইতিহাসকে কেউ মুছে দিতে পারবে না । আমি পাকিস্তান সেনাকে অপমান করেছি । আবার প্রসঙ্গ উঠলে একই কথা বলব ।”

অর্জুন-দিলীপের আক্রমণ

এই নিয়ে এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, “রাজ্যের একজন মন্ত্রী কীভাবে ভারতবর্ষের সেনার সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করে ? এটা দেশদ্রোহিতা । ব্রাত্য বসু এবং তাঁর মতো লোকদের পেটানো দরকার ।” তাঁর বক্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক ছড়ায় ।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও এই নিয়ে সুর চড়ান । তাঁর কথায়, “ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব, সম্মানের প্রতীক । তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক দল বা সরকার ঝগড়া করছে । এখন পুলিশও করছে । এতে লাভ কী ? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবে ? আসলে এই সরকার দেশবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে ।”

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ব্রাত্য বসুর মন্তব্য এবং বিজেপি নেতাদের পাল্টা আক্রমণ - দুই পক্ষের সংঘাতকে আরও উস্কে দিল । মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন এবং বুধবার বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে শাসক-বিরোধী সংঘাত আগামী অধিবেশনগুলোতেও তীব্র রূপ নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: ধর্মতলার ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভাঙা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির সংঘাত চরমে পৌঁছেছে । মঙ্গলবারের বিধানসভা অধিবেশনে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে আক্রমণ নিয়ে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় প্রবল হইচই । সেই বিতর্কের প্রতিধ্বনি বুধবার আরও তীব্র হল, এই নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ও দিলীপ ঘোষ প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেওয়ায় । অর্জুনের বিস্ফোরক বক্তব্য, "ব্রাত্য বসুকে পেটানো দরকার ।" আর দিলীপ ঘোষ বলেন, "ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব । তাঁদের অপমান মানে দেশকেই অপমান করা ।"

মঙ্গলবারের বিধানসভা কাণ্ড

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে । মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভেঙে দেয় সেনাবাহিনী । সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্দিষ্ট অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় মঞ্চ রাখা যায়নি । নতুন অনুমতির জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, বিজেপি-র নির্দেশেই সেনা এই কাজ করেছে । ঘটনাস্থলেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।

এরপর মঙ্গলবার বিধানসভায় আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, “সোমবার সেনাবাহিনী যেভাবে বাংলা ভাষার মঞ্চ ভেঙেছে, তা আমাকে মনে করিয়েছে 1971 সালের 25 মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান সেনা যেভাবে হত্যা চালিয়েছিল ।” তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি বিধায়করা । তাঁদের দাবি, মন্ত্রী সরাসরি ভারতীয় সেনার সঙ্গে পাক সেনার তুলনা করেছেন । এটি দেশের সেনাবাহিনীকে অপমান করা ছাড়া কিছু নয় ।

এই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তিনি দাঁড়িয়ে 'ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে শুরু করলে অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে পড়ে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি । এর প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করে গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন ।

শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া

সাসপেনশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “আমাকে সেনার পক্ষে স্লোগান দেওয়ার জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে । আমি গর্বিত যে ভারতীয় সেনার সম্মান রক্ষায় দাঁড়াতে পেরেছি ।” তাঁর অভিযোগ, “এটি প্রথমবার নয় । এর আগে মুসলিম মহিলাদের পক্ষ নিয়ে সরব হওয়ায় আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । এবার সেনার পক্ষ নিয়ে একই পরিণতি হল ।” অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি । শুভেন্দুর দাবি, “ব্রাত্য বসুর ভারতবিরোধী মন্তব্য মুছে দেওয়ার দাবি তুলেছিলাম । কিন্তু অরূপ বিশ্বাসের প্ররোচনায় আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । অধ্যক্ষ আসলে শাসকদলের হয়ে কাজ করছেন ।”

ব্রাত্য বসুর অবস্থান

বিতর্কের মধ্যেও নিজের মন্তব্য থেকে সরে আসেননি শিক্ষামন্ত্রী । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “যা হয়েছে তা ইতিহাস । ইতিহাসকে কেউ মুছে দিতে পারবে না । আমি পাকিস্তান সেনাকে অপমান করেছি । আবার প্রসঙ্গ উঠলে একই কথা বলব ।”

অর্জুন-দিলীপের আক্রমণ

এই নিয়ে এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, “রাজ্যের একজন মন্ত্রী কীভাবে ভারতবর্ষের সেনার সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করে ? এটা দেশদ্রোহিতা । ব্রাত্য বসু এবং তাঁর মতো লোকদের পেটানো দরকার ।” তাঁর বক্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক ছড়ায় ।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও এই নিয়ে সুর চড়ান । তাঁর কথায়, “ভারতীয় সেনা দেশের গর্ব, সম্মানের প্রতীক । তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক দল বা সরকার ঝগড়া করছে । এখন পুলিশও করছে । এতে লাভ কী ? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবে ? আসলে এই সরকার দেশবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে ।”

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ব্রাত্য বসুর মন্তব্য এবং বিজেপি নেতাদের পাল্টা আক্রমণ - দুই পক্ষের সংঘাতকে আরও উস্কে দিল । মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন এবং বুধবার বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে শাসক-বিরোধী সংঘাত আগামী অধিবেশনগুলোতেও তীব্র রূপ নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BRATYA COMMENT ON ARMYDILIP GHOSH SLAMS BRATYA BASUব্রাত্য বসুঅর্জুন সিংARJUN SINGH SLAMS BRATYA BASU

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.