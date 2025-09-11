ETV Bharat / politics

পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমের ছবি, সুকান্তকে ক্ষমা চাইতে হবে! দাবি ব্রাত্য-কুণালের

দিল্লির পুজো মণ্ডপে মোদির পোস্টার লাগানোর নির্দেশের কড়া সমালোচনা করলেন ব্রাত্য বসু ৷ গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কুণাল ঘোষও ৷

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাত্য ও কুণাল (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 7:58 PM IST

6 Min Read
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: ফের বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করার অভিযোগ তুলল তৃণমূল ৷ রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানো নিয়ে একের পর এক তোপ দাগছে বিজেপি ৷ তারই পালটা জবাব দিতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সুকান্ত মজুমদারকে নিশানা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷

সম্প্রতি মালদার চাঁচল কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানো হয় ৷ এনিয়ে তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্যে ৷ যদিও সেই ঘটনায় তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব ৷ দল থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি দলের ছাত্র সংগঠনের ওই নেতাকে গ্রেফতার করানোর সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল ৷ নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপির তাবড় নেতারা ৷ তারই কাউন্টার হিসাবে এদিন কুণাল ও ব্রাত্য একটি ছবি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন ৷ ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কোনও মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি রাখা ৷ সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷

সুকান্তের ছবি তুলে ধরে কটাক্ষ কুণালের (নিজস্ব চিত্র)

এনিয়ে কুণাল বলেন, "বিরোধীরা যেভাবে বিকৃত কিছু প্রচার করে কুৎসা করছে তার জবাব দিতেই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সহ সমস্ত মনীষীকে আমরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি ৷ বারবার সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী এবং দলও সেই প্রমাণ দিয়েছে ৷ আমাদের এত বড় পরিবার ৷ কেউ যদি কোথাও সামান্যতম বিচ্যুত হয়ে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় ও আইনি পদক্ষেপ করা হয় ৷"

সুকান্তকে নিশানা করে কুণাল বলেন, "যারা বড় বড় কথা বলছে, বিজেপির সেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি ছবি এসেছে ৷ তাঁর পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি ৷ তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ আমরা তো ব্যবস্থা নিচ্ছি, তাঁরা কী করছেন ? কখনও শান্তিনিকেতনের ফলক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বাদ যায়, কখনও বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের সিলেবাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বাদ যায় ৷ বিদ্যাসাগরের মূর্তি তারা মিছিল থেকে ভেঙেছিল ৷ কিন্তু সুকান্ত মজুমদার যা করেছেন, তাতে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷"

ব্রাত্য বলেন, "আমি এতে বিস্মিত নই ৷ বিজেপি এটা বরাবরই করে ৷ বাংলা বা বাঙালি মনীষীকে পায়ের তলায় রাখতে চায় ৷ দীর্ঘদিন আগে বঙ্কিমের একটি লেখায় দেখিয়েছিলেন চঞ্চল কুমারী নামে এক চরিত্রকে ৷ সে রাজসিংহ কন্যা ৷ সে দিল্লির বাদশাহের ছবিতে লাথি মারে ৷ বঙ্কিম তখন জানতেন না দীর্ঘদিন পর বিজেপিতে নতুন এক চঞ্চল কুমার আসবে ৷ এই চঞ্চল কুমার এসে আবার বঙ্কিমকেই লাথি মারবেন ৷ বিজেপির নতুন চঞ্চল কুমার যেভাবে বাংলা বা বাঙালিকে খাটো করতে চায় তা মানা যায় ?"

ব্রাত্যর দাবি, "এঁরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বোলপুর বলেছেন ৷ সাঁওতাল আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতাদের মূর্তি কিংবা পরিচয় না জেনে তাঁদের গলায় মালা পরিয়েছেন আরেক বিজেপি নেতা ৷ তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গায়ের রং কালো ৷ তাই পরিবারের লোকজন তাঁকে কোলে নিতেন না ৷ এরা যা পারছে তা করছে ৷ বাংলা এবং বাঙালি বিরোধী যে বয়ান, যেটা বিজেপি মনে করছে তৃণমূলের রাজনৈতিক হাতিয়ার, তারা ভুল করছে ৷ এতে শুধু বাঙালি নন, বাংলায় বসবাসকারী অন্য রাজ্যের মানুষও বিজেপিকে পছন্দ করছেন না ৷"

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, "দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাঙালিটোলার সমস্ত দুর্গাপুজোয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখতে হবে ৷ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 40 হাজারেরও বেশি দুর্গাপুজো কমিটিকে এক লাখ 10 হাজার টাকা করে দিচ্ছেন ৷ কোনও পুজো কমিটিকে রাজ্য সরকার, দল কিংবা কোনও শাখা সংগঠন বলেছে যে মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ঝোলাতে হবে ? দুর্গাপুজো বাংলার হেরিটেজ ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী খুশি হয়ে এই অনুদান দিচ্ছেন ৷ ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ তার গৌরব ধরে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী এটা করছেন ৷"

বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে ব্রাত্য আরও বলেন, "কিছুদিন আগে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় আমিষ না খাওয়ার ফতোয়া দিয়েছিল দিল্লির বিজেপি সরকার ৷ সেই সরকারই এখন প্রতিটি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ঝোলানোর নির্দেশ দিচ্ছে ৷ ওখানে একদিকে বাঙালিকে যেমন বলা হচ্ছে আমিষ খাওয়া যাবে না, একইসঙ্গে বলছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ঝোলাতে হবে ৷ বিজেপি একসময় মা দুর্গার বংশ পরিচয় নিয়ে জঘন্য প্রশ্ন তুলেছিল, যাতে গোটা দেশের হিন্দুদের কৌমচেতনায় আঘাত লেগেছিল ৷ তারা বাংলায় দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যাবে বলে বিভ্রান্তিমূলক, মিথ্যা গুজবের বেসাতি ছড়িয়ে বারবার বাংলা ও বাঙালিকে আক্রমণ করেছে ৷"

ব্রাত্যের বক্তব্য, "কুণাল আজ যে ছবি দেখিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে বিজেপি নেতারা পায়ের নীচে রাখতে চান ৷ ছবিগুলোতে তাঁরা যে লাথি মারেননি সেটাই ভালো কথা ৷ যাঁরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর করেন, তাঁরা তো এই দু'জনের ছবিতে লাথি মারতেই পারেন ৷ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যে ফলক লাগানো হয়েছিল, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছিল না ৷ প্রধানমন্ত্রী এবং উপাচার্যের নাম ছিল ৷"

ব্রাত্যর কথায়, "রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বিজেপির আপত্তি থাকারই কথা ৷ রবীন্দ্রনাথ বরাবর যুক্তবঙ্গের সাধনার কথা বলেছেন ৷ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বলেছেন ৷ ঘরে বাইরে থেকে একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বাঙালির বাঙালিয়ানা, বাঙালিত্ব, এবং সে যদি আন্তর্জাতিক হতে চায় তবে সেটা নির্ভর করছে হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম মৈত্রী এবং সাধনার উপর ৷ কিন্তু বঙ্কিম ? উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম গোটা জাতিটাকেই তৈরি করেছিলেন ৷ 1818 সালের বিখ্যাত বাঙালি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিজেপি ভুলিয়ে দিতে চায় ৷ জাতি গঠনের সময় বঙ্কিম এক ধরনের স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন ৷ বঙ্কিম যে অর্থে জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথ তার বিপরীতে গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেন ৷ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদকে বিজেপি বোঝে না ৷ দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদকেও তারা বোঝে না ৷ যখন বঙ্কিমের ক্লাসিক নিয়ে বাঙালি নতুন করে সিনেমা বানাতে চাইছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে, সেখানে বিজেপি তাঁর ছবি পায়ের নীচে রেখে পদদলিত করতে চায় ৷"

ব্রাত্য এদিন আরও বলেন, "যেভাবে বাংলা ও বাঙালিকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে হেনস্তা করা হচ্ছে, বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভাষা এবং উপভাষা গুলিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষা কোনও ভাষা নয় বলা হচ্ছে, এটা বাংলা বিরোধী মানসিকতা ৷ সেই কারণে বাংলা থেকে কেউ কখনও পূর্ণমন্ত্রী হন না ৷ অথবা তাদের সাংগঠনিক স্তরে বাংলার কেউ শীর্ষস্থানে বসে না ৷ এটা তারই একটা পুনরাবৃত্তি ৷ হয়তো উপনিবেশের কারণেই অবিভক্ত বাংলা একসময় গোটা ভারতবর্ষ রাজ করত ৷ তার কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর ৷ তাই হয়তো এত প্রজন্ম পর বাংলা বা বাঙালির উপর পুঞ্জীভূত রাগ ফুটে বেরোতে চায় ৷ আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্মের ধরন বিজেপির পছন্দ হচ্ছে না ৷ তারা বুঝতে পারছে আসন্ন নির্বাচনেও তাদের ভরাডুবি হবে ৷ তাই রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমকে প্রতীকী অপমানের মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করছেন, তাঁরা গোটা বঙ্গদেশকে পদদলিত করতে চান ৷"

