বালুরঘাটে দুর্গাপুজোয় পুরস্কার-অনুদান নিয়ে সরকারকে টক্কর সাংসদ সুকান্তর

বালুরঘাটে দুর্গাপুজোয় পুরস্কার-অনুদান নিয়ে সরকারকে টক্কর সাংসদ সুকান্তর

কয়েকমাস পরই বিধানসভা ভোট৷ তাই দক্ষিণ দিনাজপুরে দুর্গোৎসব পরিণত হয়েছে ভোট উৎসবে৷

বালুরঘাটে দুর্গাপুজোয় পুরস্কার-অনুদান নিয়ে টক্কর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 12:18 PM IST

বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), 26 সেপ্টেম্বর: কয়েকমাস পরই বিধানসভা নির্বাচন হবে রাজ্যে। এই ভোটকে পাখির চোখ করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর ময়দানে নেমে পড়েছে প্রধান দু’টি রাজনৈতিক দল। দক্ষিণ দিনাজপুরের দুর্গোৎসব কার্যত ভোট উৎসবে পরিণত হয়েছে। জনগণের মন জয় করতে দুর্গাপুজোয় পুরস্কার বিতরণীর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে তৃণমূল ও বিজেপি।

পুজো উপলক্ষে জেলায় শুরু হয়েছে অনুদানের প্রতিযোগিতা। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও পুরস্কারের ব্যানার ফ্লেক্স, অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদারের ছবি-সহ শারদীয়ার শুভেচ্ছা, সেরা পুজো ও শোভাযাত্রার পুরস্কারের ব্যানার ফ্লেক্স শহরের বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই দক্ষিণ দিনাজপুরের 561টি পুজো কমিটিকে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে। অন্যদিকে, সরকারিভাবে বিশ্ব বাংলার ব্যানারে জেলার সেরা পুজোগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। দশমীর পর নির্দিষ্ট একটি দিনে প্রশাসনিক উদ্যোগে কার্নিভাল করা হয় জেলা সদর বালুরঘাটে। এছাড়া জেলার প্রায় আড়াইশো ক্লাবকে দেওয়া হবে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের বিজ্ঞাপন বাবদ অনুদান। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের উদ্যোগে প্রায় চার কোটি টাকার এই অনুদান পৌঁছবে ক্লাবগুলির কাছে।

অন্যদিকে দুর্গাপুজোয় জেলার সরকারি কার্নিভালকে টেক্কা দিতে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিশাল আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। দুর্গাপুজোর দশমীর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় সেরা পুজো কমিটিকে 3 লক্ষ টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি৷ এছাড়া তাঁর ঘোষণা, দ্বিতীয় পুরস্কার 2 লক্ষ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার 1 লক্ষ টাকা৷ আরও দশটি পুজো কমিটিকে 10 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন।

পাশাপাশি, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আটটি ব্লক এবং উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লক-সহ মোট ন’টি ব্লকের প্রতিটি ব্লকে সাংসদ শারদ সম্মান হিসেবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম পুরস্কার 30 হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার 20 হাজার এবং তৃতীয় পুরস্কার 10 হাজার টাকা৷ বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন এলাকায় সুকান্ত মজুমদারের ছবি-সহ ফ্লেক্স ব্যানারের মাধ্যমে তা জানানোও হয়েছে। বালুরঘাটে অবস্থিত সাংসদ কার্যালয় থেকে সেই ফর্ম বিলি চলছে পুজো কমিটিগুলির জন্য।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘দুর্গাপুজার একটি সংস্কৃতি রয়েছে। যে সমস্ত পুজো কমিটি বাঙালি ও ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরবে, তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আর্থিক পুরস্কারের ফলে পুজো কমিটিগুলি একদিকে যেমন উজ্জীবিত হবে, অন্যদিকে পুজোয় সংস্কৃতি ফিরে আসবে।’’

সুকান্ত মজুমদারের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণায় কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তিনি বলেন, ‘‘দেরিতে হলেও সুকান্ত মজুমদার আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন। এতদিন পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য বিজেপির বিভিন্ন নেতা বিরোধিতা করে এসেছেন। পুজো কমিটিগুলি যাতে সুচারুভাবে পুজো করতে পারে, পুজোয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সেই জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এতদিনে সুকান্তবাবু মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই হাঁটছেন।’’

এই পরিস্থিতিতে জেলাজুড়ে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একদল মনে করছেন, ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়ার বদলে যদি জেলার অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ খরচ হতো, তাহলে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটত। তবে অপর দল মনে করছে, আর্থিকভাবে দুর্বল বহু ক্লাবের কাছে এই সহায়তা অত্যন্ত উপকারী হবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে আরও সুন্দর ও শিল্পসমৃদ্ধ পুজো দেখতে পাবে সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক মহলের মতে, পুজোর আবহে অনুদান ও পুরস্কারের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল ও বিজেপি - দু’পক্ষই নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে চাইছে দক্ষিণ দিনাজপুরে।

প্রশাসনিক কার্নিভাল ও সাংসদের শোভাযাত্রা প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাংলা পুরস্কার ও সাংসদ শারদ সম্মান পুরস্কার নিয়ে এবারের দক্ষিণ দিনাজপুরের পুজো যে রাজনৈতিকভাবেও জমে উঠতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি শোভাযাত্রায় বিশাল আর্থিক পুরস্কারের পাশে সরকারি কার্নিভাল ম্লান হয় কি না, বা কতটা সফল হয়, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী।

