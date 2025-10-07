আক্রান্ত খগেন-শঙ্কর: দিল্লিতে বঙ্গভবনের সামনে বিজেপির এসসি-এসটি মোর্চার বিক্ষোভ
ত্রাণবিলি করতে গিয়ে সাংসদ এবং বিধায়কের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা দিল্লি বিজেপির সভাপতি ৷ রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলায় বোমা-গুলির সন্ত্রাসের অভিযোগ ৷
Published : October 7, 2025 at 5:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: নাগরাকাটায় খগেন মুর্মু এবং শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনার রেশ এবার জাতীয় রাজধানীতে ৷ দিল্লিতে বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির তফসিলি জাতি ও উপজাতি মোর্চা ৷ বিশেষত, মালদা উত্তরের তফসিলি-উপজাতির সাংসদ খগেন মুর্মুর উপরে হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয় দিল্লির বিজেপি নেতৃত্ব ৷ আর এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা ৷
গেরুয়া শিবিরের তফসিলি জাতি ও উপজাতি মোর্চার এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি রবীন্দ্র সচদেব ৷ ছিলেন সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি এবং দিল্লির সাংসদ যোগেন্দ্র চন্দোলিয়া ৷ বিজেপির এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লির হিলি রোডে অবস্থিত বঙ্গভবন চত্বর ৷ বঙ্গভবনে প্রবেশের দু’টি গেটের বাইরে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেয় ৷
তবে, বিজেপির নেতা-কর্মীরা ব্যারিকেড টপকে বঙ্গভবনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে, পুলিশ তাদের বাধা দেয় ৷ তখনই দু-তরফে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় ৷ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মীকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ পরে দিল্লির বিজেপির সভাপতি রবীন্দ্র সচদেব নাগরাকাটার ঘটনায় তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন ৷
রবীন্দ্র সচদেব বলেন, "এখানে প্ল্যাকার্ডে লেখা 'তোষণ প্লাস হিংসা সমান তৃণমূল' ৷ এটা একেবারে সত্যি ৷ যেভাবে গতকাল আমাদের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলা চালানো হয়েছে, তার দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়ে যেতে পারেন না ৷ তাঁর পুলিশ প্রশাসন সাংসদ এবং বিধায়কদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ৷ সেখানে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা ভেবে দেখুন ৷"
তিনি আরও বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ এবং বিধায়ক ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলেন বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করতে ৷ সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা তাঁদের বাধা দেয় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চালাচ্ছেন ৷ সেখানে সাংসদকে এমনভাবে তৃণমূলের গুন্ডারা মেরেছে যে, তাঁকে হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি করাতে হয়েছে ৷"
তৃণমূলের বিরুদ্ধে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য না-করে বরং বিরোধীদের ত্রাণবিলিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও করেন রবীন্দ্র সচদেব ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের লোকজন নিজেরা কোনও সাহায্য করছে না ৷ আর আমাদের সাংসদ এবং কর্মীদের ত্রাণবিলি করতে বাধা দিয়ে যাচ্ছে ৷ তাঁদের উপর হামলা করা হচ্ছে ৷ বাংলা মাটি তার সংস্কৃতির জন্য পরিচিত ছিল ৷ কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বোমা-গুলির সন্ত্রাস চালাচ্ছে ৷"