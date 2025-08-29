কলকাতা, 29 অগস্ট: পাটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা-কে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে এক কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় বিহার জুড়ে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি ৷ যার প্রভাব পড়ল কলকাতায় সিআইটি রোডে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে ৷ যেখানে শুক্রবার সকালে দলবল নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷
সকালে প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে তখনও কোনও নেতা পৌঁছাননি ৷ মোটের উপর ফাঁকাই ছিল ৷ অভিযোগ, সেই সময় রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে একদল বিজেপি কর্মী দলীয় পতাকা হাতে বিধান ভবনে হামলা চালান ৷ গেটে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে ৷ বাইরে দেওয়ালে লাগানো পোস্টার, ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা হয় ৷ এমনকি রোডের ধারে 'ভোট চুরি'র পোস্টারে রাহুল গান্ধির ছবিতে কালি লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ এরপর ছেঁড়া পোস্টার, ফ্লেক্স পুড়িয়ে দেন বিজেপির কর্মীরা ৷
সেই সঙ্গে চলতে থাকে জয় শ্রীরাম এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে স্লোগান ৷ সবমিলিয়ে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ সেই সময় বিধান ভবনে উপস্থিত হাতেগোনা কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোনও মতে বাইরের গেট বন্ধ করে বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢুকে যান ৷ বেলার দিকে সিআইটি রোড অবরোধ করেন কংগ্রেস কর্মীরা ৷
উল্লেখ্য, বিধান ভবনে হামলার আগে গাড়িতে বসে সোশাল মিডিয়ায় একটি লাইভ পোস্ট করেন রাকেশ সিং ৷ সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কংগ্রেসের নেতারা যে ভাষায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর মা’কে কটূ কথা বলেছেন সেটা ক্ষমাহীন ৷ দেশে সমস্ত স্তরের কংগ্রেস নেতা, কর্মীদের এর জবাব দেওয়া হবে ৷ শুধু মুখে বক্তব্য দেওয়ার রাজনীতি করি না ৷ ক্রিয়া হলে তার প্রতিক্রিয়াও হবে ৷"
এই ঘটনায় অবশ্য রাজ্য বিজেপিকে হুঁশিয়ারির সুরে জবাব দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি একটি খোলা চিঠি লিখেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে ৷
সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, "শমীকবাবু আপনাকে ব্যক্তিগত জীবনে রুচিবান ও সংস্কৃতিবান বলে জানতাম ৷ আজ আপনার দলের নেতা সমাজবিরোধী রাকেশ সিং-এর নেতৃত্বে, আপনার বিজেপির কর্মীরা যেভাবে বিজেপি'র পতাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে হামলা চালাল, তা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে ঘটানো হয়নি বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা ৷ আজ সকালে যখন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয় খোলা ছিল না, তখন চোরের মতো, কাপুরুষের মতো, অতর্কিতে বিধান ভবনে ঢুকে আপনার দলের সমাজবিরোধী কর্মী ও নেতারা যেভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের ছবি নষ্ট করেছেন এবং কংগ্রেসের সম্পত্তি নষ্ট করেছেন - সে বিষয়ে আপনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা ৷"
পাশাপাশি, রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে বিজেপি ও পুলিশ ব্যবস্থা না-নিলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি বলেন, "এরপরেও যদি রাকেশ সিং-এর বিরুদ্ধে বিজেপি ব্যবস্থা না-নেয় এবং পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার না-করে, তবে রাজ্যজুড়ে কংগ্রেস কর্মীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কোন পর্যায়ে যাবে, তা কিন্তু আমাদের জানা নেই ৷"
সবশেষে চিঠিতে বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র অভিযোগে ফের খোঁচা দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ তিনি বলেন, "আপনার দলের নেতা রাকেশ সিংয়ের মুখে আজ স্লোগান ছিল, 'ভোট চুরি চলছে-চলবে'; তার মানে এটাই বোঝায় যে জননায়ক রাহুল গান্ধি যে 'ভোট চুরি'র অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে, তা আপনারা মেনে নিচ্ছেন ৷ এ বিষয়েও আপনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইছি আমরা ৷"
বিধান ভবনে বিজেপির হামলার ঘটনার জবাব চেয়ে প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, "কংগ্রেস এই অন্যায় মানবে না ৷ রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চলবে ৷ বিজেপি রাহুল গান্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে না-পেরে, এভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে বিহারে ভোটের পালে হাওয়া দিতে ৷"
এরপরেই তাঁর হুঁশিয়ারি, "এই অন্যায় আমরা মেনে নেব না ৷ প্রদেশ কংগ্রেস ভবন আমাদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে জড়িত, কংগ্রেসের আশ্রয় ৷ সেখানে হামলা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না ৷ আমরাও বিজেপির দফতরে অভিযানে যাব ৷ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যাঁরা আছেন, তাঁদের বলব নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ৷ অপরাধীদের যতক্ষণ গ্রেফতার করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা পথে নেমে এর প্রতিবাদ চালিয়ে যাব ৷" এ দিন সন্ধেয় বহরমপুরে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন অধীর চৌধুরী ৷ পাশাপাশি, শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "যে হামলা চালাচ্ছে, সে নিজেই এক সময় কংগ্রেসের টিকিটে ভোট দাঁড়িয়েছিল ৷ আসলে সমাজবিরোধীদের নিয়ে কিছু বলার নেই ৷ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হলে তাঁদের সৌজন্যের কথা বলা যায় ৷"
উল্লেখ্য, বিগত দশবছর ধরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে 'ভোট চুরি' করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ গত 7 অগস্ট ভিডিয়ো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কমিশনের বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ দাবি করেছেন, এর সপক্ষে তাঁর কাছে প্রমাণও আছে ৷ যা 'অ্যাটম বোমা'র সমান বলে মন্তব্য করেন রাহুল ৷
বিহারে 65 লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া এবং মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে 'ভোট চুরি'র অভিযোগে প্রচার শুরু করেছেন রাহুল ৷ বিহারে এ নিয়ে জনমত তৈরি করতে মিছিল করছেন তিনি ৷ এমনকি কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের দাবিতে একটি অনলাইন ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন রাহুল ৷