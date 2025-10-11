ETV Bharat / politics

হ্যালো মমতা দিদি..., জলহীন নলকূপে মুখ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের

দার্জিলিংয়ের মিরিকের ঘটনা৷ বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাকে পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল৷

BJP MP RAJU BISTA
বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 11 অক্টোবর: হ্যালো, মমতা দিদি৷ হ্যালো, মমতা দিদি৷

শুনলে মনে হবে, কেউ কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন৷ কিন্তু ঘটনাটি চাক্ষুষ করলে বোঝা যাবে, ফোনে কথা নয়৷ আসলে উপহাস করা হচ্ছে৷ জলহীন একটি নলকূপে মুখ দিয়েই বলা হচ্ছে এই কথাগুলো৷

হ্যালো মমতা দিদি..., জলহীন নলকূপে মুখ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের (ইটিভি ভারত)

কেন এমন মস্করা? যিনি এই কাণ্ড ঘটাচ্ছেন এবং যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই কাজ করা হচ্ছে, তাঁদের পরিচয় সামনে এলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে৷ যিনি এভাবে মস্করা করছেন, তিনি রাজু বিস্তা৷ দার্জিলিংয়ের সাংসদ৷ 2019 ও 2024 সালে বিজেপির টিকিটে ওই আসন থেকে জয়ী হয়েছেন৷ আর যাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি কথাগুলি বলছিলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

রাজনীতিতে কটাক্ষ বা আক্রমণ করাটাই দস্তুর৷ একে অপরকে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ রাজনীতির ময়দানের ট্রেন্ড। সেই পথে হেঁটেই কার্যত এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা৷ ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ের মিরিকে৷ সেখানে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে রাজু বিস্তার নজরে পড়ে একটি নলকূপ৷ যেটি প্রায় অকেজো হয়েই পড়ে রয়েছে৷ সেখানে গিয়েই তিনি নলকূপে মুখ দিয়ে প্রথমে বলতে থাকেন, ‘‘হ্যালো, মমতা দিদি৷ হ্যালো, মমতা দিদি৷’’

তার পর বলেন, ‘‘এটা হর ঘর জলের নলকূপ৷ এখানে পাইপ আছে৷ কিন্তু জল নেই৷ আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো৷ মমতা দিদি৷ শুনতে পাচ্ছেন? হর ঘর জল৷ পাইপ আছে, জল নেই৷’’ উল্লেখ্য, রাজ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন (Jal Jeevan Mission)-এর অধীনে পরিচালিত হয়। যার লক্ষ্য ছিল 2024 সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া।

এই মিশনে রাজ্য সরকারও অংশীদার। তবে কাজ আশানুরূপ ভাবে এগোচ্ছে না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। অন্যদিকে রাজ্য সরকারও বিভিন্ন সময়ে নিজের ‘জলস্বপ্ন’ (Jal Swapna) প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি করেছে। যা প্রকৃতপক্ষে জল জীবন মিশন প্রকল্পেরই অংশ। ঠিক এরকমই একটি নলে মিরিকের একটি গ্রামে কলে জল ছিল না।

আর তা দেখেই এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ অভিনব কায়দায় তুললেন রাজু বিস্তা৷ এই নিয়ে রাজু বিস্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "পাহাড়ে পানীয় জলের প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা নয়ছয় করেছে এই রাজ্য ও রাজ্য পরিচালিত জিটিএ। কল বসানো হয়েছে। কিন্তু এক ফোঁটাও জল পড়েনি। আর এর দায় মুখ্যমন্ত্রীর। খালি রাজনীতি করতে পাহাড়ে আসেন।"

স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক৷ জিটিএ-র মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেন, "পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ চলছে। এখন এসব করে সাংসদ নিজে রাজনীতি করছেন। পানীয় জলের পরিষেবার কাজ 2026-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।" শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলেন, "সাংসদ অভিনয় করেই কাটালেন। কাজ করলেন না। আর মুখ্যমন্ত্রী অভিনয় না করে কাজটাকে গুরুত্ব দেন। বিপর্যয়ের প্রথম থেকে নিজে কাজ করছেন। আর তিনি একবার এসে করেছেন। আবার আসবেন ত্রাণ দিতে। সাংসদ অভিনয় করে যাক। মানুষ জানেন মুখ্যমন্ত্রী কী কাজ করেন।"

