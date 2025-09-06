ETV Bharat / politics

বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল! 24 ঘণ্টা ধরনায় বসে অসুস্থ সাংসদ, নাটক বলে কটাক্ষ গেরুয়া নেত্রীর

মালদার চাঁচলের ঘটনা৷ সাংসদ খগেন মুর্মু এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ হইচই জেলার রাজনৈতিক মহলে৷

BJP MP Khagen Murmu
মালদার চাঁচলে ধরনায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 10:07 PM IST

7 Min Read

মালদা, 6 সেপ্টেম্বর: চাঁচল থানার আইসির কাছে দাবি জানাতে এসেছিলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু৷ তাঁর অভিযোগ, বারবার বলার পরেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি আইসি৷ এমনকি তিনি ফোনে কথা বলার চেষ্টা করলে তাঁর ফোন কেটে দেন থানার প্রধান কর্তা৷ পুলিশ আধিকারিকের এহেন আচরণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেল নাগাদ চাঁচল থানা ঘেরাও করে ধরনায় বসেন সাংসদ৷ প্রায় 24 ঘণ্টা একটানা ধরনা চালিয়ে যাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি৷ শনিবার তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে৷

যদিও সাংসদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আইসি পূর্ণেন্দুকুমার কুণ্ডু৷ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে৷ জনমানসের চর্চায় এখন শুধু গেরুয়া শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব৷ যখন সাংসদ স্থানীয় একজন দলীয় নেতার হয়ে দলেরই আরেক নেতাকে গ্রেফতারির দাবিতে ধরনায় বসেন, তখন এই চর্চা শুরু হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷

BJP MP Khagen Murmu
মালদার চাঁচলে ধরনায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার সূত্রপাত গত 28 অগস্ট৷ সেদিন মাঝরাতে প্রকাশ্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন চাঁচলের দুই বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ শর্মা ও সুমিত সরকার এবং তাঁদের অনুগামীরা৷ চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের আশ্রমপাড়া বুথের সদস্য প্রসেনজিৎ৷ সুমিতবাবুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা হালদার সরকার পাশেরই থানাপাড়া বুথের সদস্য৷ প্রসেনজিতের বাড়ি থানাপাড়ায়৷ কিন্তু সেই বুথে প্রিয়াঙ্কাকে ভোটের টিকিট দেয় বিজেপি৷ ফলে প্রসেনজিৎ আশ্রমপাড়া বুথে নির্বাচন লড়তে বাধ্য হন৷

এই নিয়ে সেই সময় থেকেই দু’জনের মধ্যে লড়াই৷ সেদিনের সংঘর্ষে তাঁরা দু’জনই রক্তাক্ত হন৷ সেই সংঘর্ষের সময় তৃণমূলের স্থানীয় এক যুব নেতা জয়ন্ত দাসকেও সুমিত সরকারের পক্ষ নিয়ে সংঘর্ষে অংশ নিতে দেখা যায়৷ ঘটনাস্থলে রেকর্ড করা ভিডিয়ো ক্লিপে আরও ধরা পড়ে, জয়ন্ত হাতে বেল্ট নিয়ে এক পুলিশকর্মীর দিকেও তেড়ে যাচ্ছেন৷ সেই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা রুজু করে চাঁচল থানার পুলিশ৷ সেই মামলায় প্রসেনজিৎ শর্মা এবং তাঁর পাঁচ অনুগামীকে গ্রেফতার করা হয়৷ বর্তমানে তাঁরা জেল হেফাজতে রয়েছেন৷ সেই ঘটনা নিয়েই গতকাল সাংসদ চাঁচল থানার আইসির কাছে নিজেদের দাবি জানাতে যান৷

BJP MP Khagen Murmu
মালদার চাঁচলে ধরনায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু সাংসদের এই থানা অভিযান নিয়ে চাঁচল এলাকার বিজেপি শিবিরেই প্রশ্ন রয়েছে৷ গতকাল রাতে ধরনা চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হন ঘটনায় জড়িত আরেক নেতা সুমিত সরকারের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার৷ সাংসদ ও ধরনায় অংশ নেওয়া কর্মীদের সামনেই তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “উনি বিজেপির সাংসদ, আমিও বিজেপির একজন পঞ্চায়েত সদস্য৷ যার সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছে সে’ও একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য৷ সাংসদ হয়ে উনি কেন একজনের হয়ে প্রতিবাদ করছেন? ঘটনার পরেই সাংসদকে বলা হয়েছিল, এটা দলীয় বিষয়৷ দলের মধ্যেই তিনি যেন মিটমাট করে ফেলেন৷ কিন্তু তাঁরা বলেছেন, এটা দলীয় নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার৷ তাহলে তাঁরা এখন কেন দলীয়ভাবে ধরনায় বসেছেন?’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ওই ঘটনায় শুধু কি প্রসেনজিৎ শর্মারই ক্ষতি হয়েছে? সুমিত সরকারের ক্ষতি হয়নি? যখন বড় ইট তুলে সুমিত সরকারকে মারার চেষ্টা হয়েছিল, তখন সাংসদ কোথায় ছিলেন? তিনি বারবার বলছেন, একজনকে গ্রেফতার করা হোক৷ আমার স্বামী কেমন আছে, তা কি তিনি একবারও খোঁজ নিয়েছেন? তিনি কেন এখানে এসেছেন? এটা নাটক করা হচ্ছে৷ আমার স্বামীকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে৷ আসলে আমার পাড়ার মানুষ প্রসেনজিৎ শর্মার থেকে সুমিত সরকারকে বেশি ভালোবাসে বলে এঁদের এত রাগ৷”

BJP MP Khagen Murmu Hospitalised
হাসপাতালে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)

এদিন অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে সাংসদ বলেন, “প্রায় 24 ঘণ্টা হল ধরণায় বসেছি৷ এখনও পর্যন্ত থানার আইসি আমাদের সঙ্গে কথা বলেননি৷ একজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার সৌজন্যটুকু তাঁর নেই৷ কতটা ঔদ্ধত্য থাকলে এমন হয়? তিনি এখনও নিজের দম্ভ নিয়ে আছেন৷ গতকাল থেকে এখানে এত মানুষ রয়েছে৷ যাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে, সেই মানুষগুলির পরিবারের মায়েরা এখানে বাচ্চা নিয়ে বসে রয়েছেন৷ তাঁদের সঙ্গে দেখার করার সৌজন্যও আইসির নেই৷’’

খগেন মুর্মু আরও বলেন, ‘‘এর জন্যই আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে বাধ্য হয়েছি৷ আমাদের দাবি, আইসিকে এই থানা থেকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে এবং যিনি এখানে বেল্ট খুলে পুলিশকে মারলেন, তৃণমূলের সেই প্রাক্তন ব্লক যুব সভাপতিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে৷ সেই ঘটনা ভিডিয়ো ফুটেজে সবাই দেখেছে৷ তিনি এখন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন৷ আর কিছু নিরাপরাধকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে৷ আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি৷ অবিলম্বে ধৃত সবার জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে৷”

গতকাল রাতে দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রিয়াঙ্কা সরকারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে খগেনের প্রতিক্রিয়া, “এসবই তৃণমূলের সাজানো৷ ওরা এসব করে এই অবস্থান বিক্ষোভ ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল৷ এখানে বিজেপির অবস্থান চলছে৷ বিজেপির কোনও নেতা দলের অবস্থানে বসবে, নাকি তৃণমূলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে? আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য হলেই যে বিজেপির সঙ্গে আছে, তার প্রমাণ কী? বিজেপির টিকিটে জিতে কতজন তৃণমূলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কতজন বিধায়ক তৃণমূলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমরা মনে করি, এসব করে তৃণমূল এখানে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে৷”

বিজেপির এক নেতার হয়ে সাংসদের এই অবস্থান বিক্ষোভ রাজনৈতিক মহলে ঝড় তুলেছে৷ জানা যাচ্ছে, ঘটনায় ধৃত প্রসেনজিৎ শর্মা সাংসদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ৷ অন্যদিকে, সুমিত সরকার দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির ঘনিষ্ঠ৷ কিন্তু ক্ষমতায় না এসেই গেরুয়া শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসায় সাংসদের আন্দোলন অনেকের কাছে হাসির খোরাকও হয়ে উঠেছে৷

বিষয়টি নিয়ে চাঁচলের বাসিন্দা তথা তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবু তায়ুব মহম্মদ রফিকুল হোসেন বলেন, “একজন বিজেপি নেতা আরেক বিজেপি নেতার গ্রেফতারের দাবি তুলে ধরনায় বসেছেন৷ এতে ওই দলের লজ্জা হওয়া উচিত৷ মানুষ এই ঘটনা শুনলে হাসবে৷ ঘটনার দিয়ে ভিডিয়ো ক্লিপে আমরা দেখেছি, দুই বিজেপি সদস্যের মধ্যে প্রকাশ্যে মারামারি হয়৷ সেই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন নিজের কাজ করছে৷ এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷ কিন্তু একজন সাংসদ হয়ে তিনি যে একজন বিজেপি সদস্যকে ধরার জন্য ধরনায় বসেছেন, এটা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়৷ যদি ওই ঘটনায় জয়ন্ত যুক্ত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই মামলা হয়েছে৷ পুলিশ অবশ্যই তাকে ধরবে৷ কেউ অন্যায় করলে দল কখনও তার পাশে থাকবে না৷”

এদিন অসুস্থ সাংসদকে হাসপাতালে দেখতে যান পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা৷ তিনি বলেন, “গত 28 অগস্ট চাঁচল থানার পুলিশ বিজেপির কিছু কার্যকর্তার নামে মিথ্যা মামলা রুজু করে৷ তার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে সাংসদ খগেন মুর্মু চাঁচল থানার আইসির সঙ্গে কথা বলতে আসেন৷ তিনি থানায় গিয়ে আইসিকে ফোন করেন৷ কিন্তু আইসি ফোন ধরেননি৷ একবার ফোন ধরে সাংসদকে অপমানজনক কথা বলেছেন৷ কোনও পুলিশ অফিসার একজন সাংসদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারেন না৷ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে এটা শোভা পায়৷ এর প্রতিবাদে সাংসদ ধরনায় বসেন৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রায় 24 ঘণ্টা একটানা ধরনা চালানোয় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন৷ অথচ পুলিশের কোনও আধিকারিক এই সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌজন্য দেখাননি৷ পরে আমরা জানতে পেরেছি, গতকাল রাতে পুলিশ ধরনায় লাঠিচার্জ করেছে৷ এতে আমাদের বহু কার্যকর্তা আহত হয়েছেন৷ সাংসদকেও তারা ছাড়েনি৷ অসুস্থ সাংসদ কার্যকর্তা-সহ নিজে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন৷ চিকিৎসকরা তাঁকে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন৷ বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ তাঁর রক্তচাপ ও ব্লাড সুগার লেভেল অনেক বেড়ে গিয়েছে৷ আমি তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি৷”

যদিও চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দুকুমার কুণ্ডুর দাবি, “সাংসদ ফোনে আইনি কোনও বিষয় না বলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছিলেন৷ আমি তাঁর ফোন কেটে দিইনি৷ তিনি মিথ্যে অভিযোগ করছেন৷” চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “আমরা পুরো ঘটনাবলীর উপর নজর রাখছি৷ এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়৷”

