আমাদের খুন করতে চেয়েছিল ‘দিদি’র লোকেরা, হাসপাতালের বেডে শুয়ে বললেন খগেন মুর্মু

আক্রান্ত খগেন মুর্মু এখনও চিকিৎসাধীন মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে৷ সেখানে বেডে শুয়েই বললেন তিনি৷

Khagen Murmu
হাসপাতালের বেডে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 6:22 PM IST

মাটিগাড়া (দার্জিলিং), 9 অক্টোবর: বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হন মালদা উত্তরের সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু৷ আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে৷ সেই হাসপাতালের বেডে শুয়েই বৃহস্পতিবার ইটিভি ভারতকে তিনি বললেন, ‘‘আমরা ওখান থেকে না-বেরোতে পারলে মাথা থেঁতলে খুন করে দিতো। খুন করার পরিকল্পনা ছিল।’’

খগেন মুর্মুর ফেসিয়াল বোন বা মুখের হাড় ভেঙে গিয়েছে৷ হাসপাতালে নিয়ে আসার আগে তাঁর এতটা রক্তপাত হয় যে শারীরিক পরিস্থিতি বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল৷ ওই বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয় আইসিইউ-তে৷ জানা গিয়েছে, অন্তত একমাস শিলিগুড়ির ওই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হবে খগেন মুর্মুকে। তবে তাঁকে আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হয়৷

আমাদের খুন করতে চেয়েছিল ‘দিদি’র লোকেরা, হাসপাতালের বেডে শুয়ে বললেন খগেন মুর্মু (ইটিভি ভারত)

তার পর বৃহস্পতিবার হাসপাতালের বেডে শুয়েই কোনোমতে ইটিভি ভারত-কে সেদিনের ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন খগেন মুর্মু৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রাণে বাঁচতাম না। এক জোট হয়ে আমাদের মারার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যারা মারছিল বলছিল, তারা দিদির লোক৷ এখানে বিজেপির কোনও কাজ নেই। আপনারা চলে যান। এই বলে মারতে থাকে। গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। টেনে আমাদের বের করতে যায়। পারেনি। বের করলে পাথর দিয়ে থেঁতলে আমাদের মেরে দিত।"

প্রসঙ্গত, সোমবার নাগরাকাটায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। অভিযোগ, সেখানে যেতেই তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয়। শঙ্কর ঘোষকে ধাক্কা দেওয়া হয়। ভাঙচুর চালানো হয় তাঁদের গাড়িতে। চটি দিয়ে মারা হয় শঙ্কর ঘোষকে। গাড়িতে পাথর ছোড়া হলে তাতে গুরুতর জখম হন সাংসদ খগেন মুর্মু।

রক্তাক্ত অবস্থায় কোনোমতে সেখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরেন তাঁরা৷ প্রথমে চালসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গাড়ির ভিতর রক্তাক্ত অবস্থায় খগেন মুর্মুর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

Khagen Murmu
হাসপাতালের বেডে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (নিজস্ব ছবি)

এদিকে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকার সময় খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই নিয়েও এদিন মুখ খোলেন বিজেপির এই সাংসদ৷ তিনি বলেন, "ওঁর সবকিছু হালকাই লাগে। ওঁকে বলার কিছু নেই।" হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ রাজু বিস্তা-সহ অন্যান্যরা। ইটিভি ভারত-এর মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন খগেন মুর্মু৷

জানা গিয়েছে, তাঁকে চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এদিকে ওই একই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে৷ তাঁর হাতে ব্যাথা থাকলেও তাঁকে বুধবার চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

