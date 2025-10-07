ছাব্বিশের পর উদয়ন-কুণালদের মুখে অ্যাসিড মারবে জনগণ, মন্তব্য বিজেপি বিধায়কের

ছাব্বিশের পর উদয়ন-কুণালদের মুখে অ্যাসিড মারবে জনগণ, মন্তব্য বিজেপি বিধায়কের
খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ বিজেপির ৷ কাশ্মীর-কায়দায় বাংলায় পাথর ছোড়ার সংস্কৃতি এনেছে তৃণমূল, মন্তব্য ইংরেজবাজারের বিধায়কের ৷
Published : October 7, 2025 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: নাগরাকাটায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ যে ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে এদিন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখালো বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ সোনামুখী বিধানসভায় বিজেপির তেমনই একটি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ থেকে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক দিবাকর ঘরামির বিরুদ্ধে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনের পর উদয়ন গুহ এবং কুণাল ঘোষের মুখে জনগণ অ্যাসিড ছুঁড়বে, তিনি এমন মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ ৷
উল্লেখ্য়, নাগরাকাটায় ত্রাণবিলি করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় মাদারিহাটের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ৷ সেখানেই ভর্তি রয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ কিন্তু, এই ঘটনাকে জনরোষ বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷
সোনামুখী
কুণাল ঘোষ এবং উদয়ন গুহর সেই মন্তব্যের পাল্টা জবাবে আরেক বিতর্ক তৈরি করলেন সোনামুখীর বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "2026 সালের নির্বাচনের পর আসল জনরোষ হবে ৷ তখন উদয়ন গুহ এবং কুণাল ঘোষকে পাথর নয়, ওই এলাকার মানুষ অ্যসিড ছুঁড়ে মারবে ৷ তাঁদের এই পচা মুখগুলো পুড়িয়ে দেবে এলাকার জনগণ ৷"
বিজেপি বিধায়করে এই মন্তব্যে বেজায় চটেছে তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ৷ সরাসরি হুমকির সুরে সংগঠনের সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, "দিবাকর ঘরামি একজন দায়িত্ববান বিধায়ক ৷ তিনি নিজের ভাষা সংযত করুন ৷ তিনি জনসেবার দায়িত্ব রয়েছেন ৷ সেখান থেকে এই ধরনের মন্তব্য মানায় না তাঁকে ৷ এরপর ওঁর এলাকায় ঢোকা মুশকিল করে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷"
ইংরেজবাজার
খগেন মুর্মু এবং শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে এদিন দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী ৷ সেখানেই বিজেপির সাংসদ এবং বিধায়কের উপর হামলার ঘটনাকে 'কাশ্মীরে পাথর ছোড়া'র সঙ্গে তুলনা করেন বিজেপি বিধায়ক ৷ তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে কাশ্মীরের মতো পাথর ছোড়ার সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, "গতকাল মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মুকে আক্রমণ করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ ওঁর ওপর কাশ্মীরি কায়দায় পাথর ছোড়া হয়েছে ৷ দুর্গতরা ত্রাণের জন্য এধরনের ঘটনা ঘটায় না ৷ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তাদের নাম সামনে এনেছেন ৷ এরা কারা, এই প্রশ্নের জবাব আমরা চাই ৷ খগেন মুর্মুর বোন হিসেবে, ওঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আমি এই ঘটনায় সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে রয়েছেন অথচ এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ পুলিশের উর্দিতে যাঁরা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়নি ৷ যদি তাঁরা পুলিশকর্মী না-হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা কারা ? এই পাথর ছোড়া সংস্কৃতি রাজ্যে কারা নিয়ে এসেছে ? এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড কে ? নিশ্চিতভাবে এদের পিছনে মাস্টারমাইন্ড আছে ৷"
বিধায়কের বক্তব্যের পাল্টা জবাবে মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি বলেন, "ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়কের কোনও কথার উত্তর আমি দেব না ৷ উনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ৷ বিধায়কের দায়িত্ব পালনে উনি পুরোপুরি ব্যর্থ ৷ যখন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর হামলা হয়, বাঙালিদের যখন বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়, তখন উনি কোথায় থাকেন ?"
বর্ধমান
এ দিন বর্ধমানেও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি ৷ বর্ধমান শহরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় জেলার নেতৃত্ব ৷ অবস্থান বিক্ষোভের জেরে বেশ কিছুক্ষণ জিটি রোড অবরুদ্ধ হয়ে যায় ৷ পরে পুলিশ বিক্ষোভকারী বিজেপি নেতা-কর্মীদের অবরোধ তুলতে গেলে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয় ৷
পাশাপাশি, সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বর্ধমান শহরের বীরহাটা এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ পরিস্থিতি যাতে হাতের নাগালের বাইরে না-যায়, তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল পুলিশ বাহিনী ও র্যাফ ৷
বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, "যেভাবে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়ে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের উপরে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনা করে এই হামলা চালিয়েছে ৷ কিন্তু, পুলিশ নিস্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে ৷ প্রতিবাদে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছে ৷ দোষীরা গ্রেফতার না-হলে, আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ৷"
দুর্গাপুর
উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল শহর দুর্গাপুরে ৷ পুলিশের সঙ্গে বচসা এমনকি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ মুচিপাড়ার শিবপুর রোড এবং মুচিপাড়া থেকে বাঁশকোপা যাওয়ার সার্ভিস রোড অবরোধ করে বিজেপি বিক্ষোভ দেখায় ৷ হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে তারা স্লোগান দিতে থাকে, 'খগেন মুর্মুর উপর হামলার বিচার চাই', 'তৃণমূলের গুন্ডামি চলবে না' ৷