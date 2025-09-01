ETV Bharat / politics

মহানগরে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিল, পুলিশি ‘বাধা’য় উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি - BJP MAHILA MORCHA PROTEST RALLY

সোমবার একাধিক ইস্যুতে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপির মহিলা মোর্চা ৷ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা ৷

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ কর্মসূচি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 9:38 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতায় ৷ পুলিশের দাবি, অনুমতি ছাড়াই পথে নেমে পড়েছিল মহিলা মোর্চা ৷ অন্যদিকে বিজেপির মহিলা সংগঠনের দাবি, পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছে ৷

এদিন একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপির মহিলা মোর্চা ৷ বিহারে রাহুল গান্ধির ভোটাধিকার যাত্রা চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মায়ের উদ্দেশ্যে যে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে, তার প্রতিবাদ করা হয় এই কর্মসূচি থেকে ৷ পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের সাংসদ তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তারও প্রতিবাদ করে বিজেপির মহিলা মোর্চা ৷

মহানগরে বিজেপির মহিলা মোর্চার মিছিল, পুলিশি ‘বাধা’য় উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি (ইটিভি ভারত)

কলকাতায় রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করে মহিলা মোর্চা ৷ সেখানে মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, হুগলির প্রাক্তন সাংসদ তথা মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন ৷ ছিলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার আরও অনেক নেত্রী, কর্মী ও সমর্থক ৷ সেই মিছিল চলার মাঝে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মহিলা মোর্চার নেত্রীরা ৷

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ মিছিল (নিজস্ব ছবি)

এমনকি মঞ্চ বাঁধতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন বিজেপি কর্মীরা । ফাল্গুনী পাত্র দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'দলদাস' পুলিশের এই পদক্ষেপ শুধুই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, এটি বাক্‌স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত । তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা যেন রুটিন হয়ে উঠেছে । প্রশাসনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে রাজ্যজুড়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে । এভাবে কি গণতন্ত্র টিকবে ? প্রতিবাদ গলা টিপে নয়, যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে হয় । বাংলার মানুষ জবাব দেবেই ।’’

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ মিছিল (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি এদিন যে ইস্যু দু’টি ইস্যুতে বিজেপির মহিলা সংগঠনের এই কর্মসূচি, তা নিয়েও মঞ্চ থেকে সরব হন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ৷ ফাল্গুনী পাত্র বলেন, ‘‘বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করেছেন ইন্ডি জোট৷ আমরা তার প্রতিবাদ করি ৷ এই পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতারা যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করছেন, মিসেস মৈত্র (মহুয়া) যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে, আমরা তার প্রতিবাদ করছি ৷’’

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ কর্মসূচি (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুন্ডু কেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেবিলে রাখার কথা বলেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন ফাল্গুনী পাত্র ৷ পাশাপাশি তিনি উসকে দেন সাম্প্রতিককালে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে হওয়া কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্রর মধ্যে বিবাদের প্রসঙ্গও ৷ তিনি লাভলি খাতুন ইস্যুর কথাও তোলেন ৷ যিনি তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি হলেও আসলে বাংলাদেশি বলে অভিযোগ ৷

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ মিছিল (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রীর বক্তব্য, ‘‘তিনি (মহুয়া) অনেক কিছু চান ৷ কিন্তু এই যে লাভলি খাতুন, যিনি এখানকার ভোটার নন, যাঁর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বানিয়ে দিয়ে আপনারা জনপ্রতিনিধি বানালেন, তাঁদের মুন্ডুগুলো আপনি কী করবেন ?’’ মহুয়ার বিরুদ্ধে ভাষা সন্ত্রাস ছাড়ানোর অভিযোগও করেছেন ফাল্গুনী ৷

BJP Mahila Morcha Protest Rally
কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রতিবাদ কর্মসূচি (নিজস্ব ছবি)

প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মাকে কটূক্তির প্রতিবাদ

ভোটমুখী রাজ্য বিহারে ভোটাধিকার যাত্রা শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি ৷ বিহারের দ্বারভাঙ্গায় সেই কর্মসূচির মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কটূক্তি করার অভিযোগ ৷ যদিও সেই সময় মঞ্চে রাহুল গান্ধি বা ইন্ডিয়া ব্লকের কোনও বড় নেতা উপস্থিত ছিলেন না ৷ কিন্তু এই নিয়ে রাহুল গান্ধিকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ এই দাবি নিয়ে দেশজুড়ে পথে নেমেছে বিজেপি ৷ সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই সোমবার কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদে সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা ৷

