35-40 শতাংশ অস্থায়ী কর্মীকে বিএলও হিসেবে নিয়োগ, অভিযোগ বিজেপির

সোমবার এই অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বসে তিনি এই অভিযোগ করেন৷

BJP on BLO Appointment
কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2025 at 9:40 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: কোনও অস্থায়ী কর্মীকে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে না৷ এই দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে বিজেপি৷ তার পরও পশ্চিমবঙ্গে মোট বিএলও-র মধ্যে 35-40 শতাংশ অস্থায়ী কর্মী৷ সোমবার এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া৷

বুথ বিন্যাস নিয়ে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির কোনও আপত্তি রয়েছে কি না, সেটা জানানোর সময়সীমা শেষ হয় সোমবার৷ সেই নিয়ে আপত্তি জানাতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই জানালেন তিনি৷

35-40 শতাংশ অস্থায়ী কর্মীকে বিএলও হিসেবে নিয়োগ, অভিযোগ বিজেপির (ইটিভি ভারত)

শিশির বাজোরিয়া বলেন, ‘‘এখনও জেলাশাসকরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএলও-দের তালিকা বের করেনি৷ তবে কয়েকটি জেলায় কিছু আসনে বিএলও-দের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে গড়ে 35-40 শতাংশ অস্থায়ী কর্মীকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে৷ অথচ নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ যে স্থায়ী কর্মীদেরই বিএলও করতে হবে৷’’

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে নির্বাচন কমিশন যদি বলে দিয়ে থাকে যে স্থায়ী কর্মীদেরই বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, তাহলে কীভাবে অস্থায়ী কর্মীদের এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? এই বিষয়টিও ব্যাখ্যা করেছেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া৷ তিনি বলেন, ‘‘যদি দেখা যায় কোথাও স্থায়ী কর্মচারী নেই, সেখানেই অস্থায়ীদের নিযুক্ত করা যেতে পারে৷ এর জন্য একটা ঘোষণাপত্র দিতে হবে৷ যেখানে উল্লেখ করতে হবে যে সংশ্লিষ্ট বুথে কোনও স্থায়ী কর্মচারী নেই৷’’

তাঁর দাবি, এভাবে আইনের ফাঁক দিয়েই অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে৷ এর মধ্যে তৃণমূল কর্মীদেরও দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির৷ গেরুয়া শিবিরের দাবি, ধূপগুড়িতে ননীভূষণ রায় নামে একজন সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে কর্মীকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। শিশির বাজোরিয়ার দাবি, রাজ্যে 90 হাজার বুথ রয়েছে৷ 90 হাজার বিএলও প্রয়োজন৷ তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যে কি 90 হাজার স্থায়ী কর্মচারী নেই?

বিজেপির এই নেতা জানান, একটি জেলার প্রতিটি বুথের নাম ধরে ধরে সেখানে স্থায়ী কর্মচারীদের তালিকা এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে জমা দিয়েছেন৷ সেই কর্মচারীদের নামের সঙ্গে ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে৷ উদাহরণ হিসেবেই ওই জেলার সমস্ত বুথের সরকারি কর্মচারীদের নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে৷

BJP on BLO Appointment
সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে তিনি বুথ বিন্যাস নিয়েও বিজেপির আপত্তির কথা জানিয়ে এসেছেন নির্বাচন কমিশনে৷ এদিন এই বিষয়ে আপত্তি জানানোর শেষদিন ছিল৷ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই নিয়ে আপত্তি বিজেপি ছাড়া একমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লক জানিয়েছে৷ এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও রাজনৈতিক দল এই নিয়ে আপত্তি তোলেনি৷

নির্বাচন কমিশনের তরফে এদিন বিকেল 5টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল৷ এই নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে, তা পাঁচটার মধ্যেই জানাতে বলা হয়েছিল৷ এদিন সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে হাজির হয় শুধুমাত্র বিজেপি ও ফরওয়ার্ড ব্লক৷

বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন দলের নেতা শিশির বাজোরিয়া৷ তিনি 1663টি বুথ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে একটি তালিকা জমা দিয়েছে৷ ওই তালিকায় এই বুথগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে৷ কিসের ভিত্তিতে এই আপত্তি জানাল বিজেপি? শিশির বাজোরিয়ার দাবি, এর আগের নির্বাচনগুলিতে যে বুথে ভোটগ্রহণের আগে ও তা চলাকালীন হিংসা ছড়িয়েছিল, সেগুলি নিয়েই আপত্তি জানানো হয়েছে৷

তিনি জানান, বিজেপি সর্বদলীয় বৈঠকের দিন এমন 998টি বুথের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছিল৷ এদিন সেই তালিকায় আরও 665টি বুথের নাম যুক্ত করে নয়া তালিকা জমা দেওয়া হল বিজেপির তরফে৷ বুথ বিন্যাস নিয়ে জেলাশাসকরা মিথ্যা কথা বলছেন, এদিন এমনই অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া৷ পাশাপাশি তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) হবে৷

