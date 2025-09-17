‘বিকল্পহীন’ নরেন্দ্র মোদিই ভারতকে আত্মনির্ভর করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দাবি শমীকের
বুধবার কলকাতায় যাদুঘরে মোদিকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী৷ এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিরোধীরা৷
Published : September 17, 2025 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির 76তম জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় বুধবার থেকে মোদির জীবনী নিয়ে পাঁচদিনের বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এদিন সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য৷ সেখানে তাঁর মুখে স্বাভাবিকভাবেই মোদিস্তুতি শোনা গিয়েছে৷ তবে মোদির জন্মদিন পালন নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা৷
শমীক ভট্টাচার্যের মতে, ভারতকে সাবলম্বী করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তাই এদেশে এই মুহূর্তে মোদির কোনও বিকল্প নেই৷ যদিও বিরোধীদের কটাক্ষ, আরএসএস এখন বিজেপি বা মোদির কাছে কম্প্রোমাইজ করছে।
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনী নিয়ে বুধবার থেকে কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় শুরু হল বিশেষ প্রদর্শনী৷ যেখানে, 2001 সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির 25 বছরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় - একজন চা বিক্রেতা থেকে একজন প্রচারক, একজন আধ্যাত্মিক গুরুদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি থেকে একজন জননেতার জার্নি তুলে ধরা হয়েছে। আগামী 21 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী৷
মোদির বিকল্প নেই!
মোদিকে নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজক বঙ্গ বিজেপি পরিবার৷ উদ্বোধন করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷ সেখানে তিনি বলেন, "নরেন্দ্র মোদি বিকল্প হতে পারে না। তিনি এই মুহূর্তে একটি মিথ। তিনিই ঠিক করবেন তিনি কবে অবসর নেবেন। স্বেচ্ছা অবসর। ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন।"
এরপরেই শমীককে প্রশ্ন করা হয় যে, কেন্দ্রে যেমন নরেন্দ্র মোদির বিকল্প নেই, আপনি কি মনে করেন এই রাজ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প নেই? উত্তরে শমীক বলেন, "এটা আসলে বামপন্থীদের প্রচার। দিল্লিতে হাত মিলিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আর এ রাজ্যে তলে তলে তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। তৃণমূলের সুবিধা করে দিতে বিজেপি হটাও স্লোগান।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নিজেদের আদর্শ বিচ্যুতি হয়ে তৃণমূলকে টিকিয়ে রাখাটাই রাজ্যের বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। কিন্তু এরা জানে না তৃণমূলের অপসারণ না হলে বামেরা কোনোদিনই প্রাসঙ্গিক হবে না। এই তৃণমূলের জন্ম দিয়েছি আমরা। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূলের জন্ম বিজেপি না থাকলে হতো না। কংগ্রেস যখন প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছে 1998 সালে, সেই সময় লেবার রুমে অটলবিহারী বাজপেয়ি আর আডবাণী না থাকলে তৃণমূলের জন্মই হয় না।"
তখন শমীকের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তৃণমূল কংগ্রেসকে জন্ম দিয়ে কি এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছেন? উত্তরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, "আবার বলছি আমরা সেদিন না থাকলে তৃণমূলে কংগ্রেস জন্মই নিত না। আমাদের লড়াই ছিল কংগ্রেস এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে। সেদিনের লড়াইয়ের প্রয়োজনে যা করা উচিত, আমরা তাই করেছি আবার এখন যা করা কর্তব্য বলে মনে করি আমরা তাই করছি। তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরানো আমাদের এখন অন্যতম লক্ষ্য। কংগ্রেস মুক্ত ভারত মানে কংগ্রেসের সংস্কৃতি মুক্ত।"
মোদির জন্মদিন পালন নিয়ে বিরোধীদের তোপ
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘‘আরএসএস এখন বিজেপি বা মোদির কাছে কম্প্রোমাইজ করছে। কারণ, তাঁদের ঠিক করা নীতিতে আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী-সহ একাধিক নেতাকে 75 বছর বয়সে অবসর নিতে হয়েছিল। কিন্তু, মোদির ক্ষেত্রে তা না হয়ে মিউজিয়ামে জন্মদিন পালন করা হয়েছে। আসলে এই সরকার সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে। ঠিক যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানিক কুক্ষিগত করেছে। এটা ঠিক নয়।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শুরুতে করেছিল ভিক্টোরিয়াতে নেতাজির জন্মদিন। কিন্তু, আসল উদ্দেশ্য দেখা গেল, ভারতীয় সংগ্রহশালাতে মোদির জন্মদিন পালন করা। এরপরে দেখা যাবে, রাজভবনে রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তী পালন করা হবে। বিশ্বের যত ফ্যাসীবাদী আছে তাঁদের চরিত্র ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ করা। সেটাই করেছে বিজেপি। আসলে আরএসএস মনে করছে আমাদের দেশে ইতিহাস শুরু হয়েছে মোদিকে দিয়ে, আর শেষ হবে মোদি দিয়ে। ঠিক যেমন হিটলার মনে করত।’’
আরএসএস-বিজেপিকে কটাক্ষ করে সিপিএম লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "সংঘের নিয়ম মতো নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী পদে আজকেই তো পদত্যাগ করার কথা ছিল। কিন্তু পদত্যাগ না করেই মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিল! কেন জানি না। ভালো লক্ষণ ঠেকছে না।"
বিজেপির হাতে তৃণমূলের জন্ম প্রসঙ্গে দীপঙ্করের বক্তব্য, "কার হাতে কার জন্ম হয়েছে, তার থেকেও বড় কথা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে যে দুরবস্থা হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। আজকে দেশের স্বার্থ মানুষের স্বার্থ সমস্ত কিছুই আমেরিকার কাছে জলাঞ্জলি দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, অসন্তোষ সংঘর্ষ কিছুই বাদ যায়নি। সেই দায়িত্ব বিজেপি নেতৃত্ব নিক, তাতেই মঙ্গল হবে।"
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি বলেন, "শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন, তাতে মমতাদির জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে। সেই সময়ে মমতার বাড়িতে তো প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন। ফলে অস্বীকার করার জায়গা নেই।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘একইভাবে নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন, সেটাও সত্যি। নরেন্দ্র মোদির অদ্বিতীয় কেউ নেই। এরকম প্রধানমন্ত্রী দেশে আর কেউ কখনও হয়নি। যিনি পদে পদে মিথ্যা কথা বলেন। পরে ভুলেও যান। আর কংগ্রেস মুক্ত ভারত! অসম্ভব। কারণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই তো কংগ্রেস ছিল। এমনকী, শমীক ভট্টাচার্যের মধ্যে কংগ্রেসি কালচার রয়েছে বলেই তিনি এখনও সম্পূর্ণ অসভ্য হতে পারেননি।"