রাজনীতিতে স্বমহিমায় ফিরতেই জৌলুস ফিরছে অনুব্রতর গ্রামের বাড়ির পুজোর

রাজনীতিতে স্বমহিমায় ফিরতেই জৌলুস ফিরছে অনুব্রতর গ্রামের বাড়ির পুজোর
পুজোর চারদিন কীভাবে কাটাবেন, ইটিভি ভারতকে জানালেন অনুব্রত মণ্ডল
Published : September 20, 2025 at 9:05 PM IST
বোলপুর, 20 সেপ্টেম্বর: স্বমহিমায় অনুব্রত মণ্ডল, তাই এবার তাঁর গ্রামের বাড়ির পুজোয় বাড়তি জৌলুস। নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামে মণ্ডল বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন পুজো। প্রতি বছরের মতো এবারও পুজোয় অংশ নেবেন অনুব্রত মণ্ডল। তিহাড় থেকে মুক্তির পর রাজনীতির মাটি আবারও শক্ত করে ফেলেছেন বীরভূমের কেষ্ট৷ তাই পুজোয় গ্রামের 'মোড়ল' কেষ্টর অপেক্ষায় বাসিন্দারা৷ ফের আগের মতো ধুমধাম হবে পুজো, বলছেন সকলে৷
কেমন ভাবে পুজো কাটাবেন, ইটিভি ভারত-কে জানালেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, "হাটসেরান্দি গ্রামে অনেক ঠাকুর। পটের ঠাকুরও আছে৷ তবে আমাদের মাটির ঠাকুর৷ সব রকম নিময় কানুন মেনেই পুজো হয়৷ আমি আমার গ্রামের মায়ের মুখ দেখি৷ তারপর অন্য মায়ের মুখ দেখি৷ আমি ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন গিয়ে নিজের মায়ের মুখ দেখব৷ তারপর অন্য মায়ের মুখ দেখব৷"
পুজোর চারদিন কীভাবে কাটাবেন? অনুব্রত মণ্ডল জানান, প্রতিবারের মতো এবারও তিনি স্নান সেরে সকাল 10টা থেকে সাড়ে 10টার মধ্যে গ্রামের বাড়িতে চলে যাবেন৷ আবার বিকেল 5টাথেকে সাড়ে 5টায় ফিরবেন৷
ইটিভি ভারত-কে তিনি আরও বলেন, "বাড়ির পুজো, পূর্বপুরুষের পুজো৷ ভালো লাগে সবার সঙ্গে বসে কথা বলতে৷ বাচ্চা বয়স থেকে দেখছি, এ তো আর আজকের পুজো নয়৷ গ্রামের মানুষেরা খুব ভালো হয়৷ ওদের নিষ্পাপ মন৷ ওরা সবাইকে নিয়েই চলে৷ আমাদের গ্রামের পরিবেশও খুব ভালো।"
বীরভূমের নানুর থানার হাটসেরান্দি গ্রাম৷ এই বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়৷ মাটির প্রতিমা-সহ ঘটের পুজো, পটের দুর্গাপুজোরও চল আছে৷ গ্রামে মণ্ডল বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন পুজো কয়েক দশক ধরে 'অনুব্রত মণ্ডলের গ্রামের বাড়ির পুজো' হিসেবে খ্যাত। গ্রামে লোক মুখে অনুব্রত মণ্ডলের একটি ডাক নাম আছে, তা হল 'কেষ্ট মোড়ল'।
প্রতি বছর এই পুজোয় অংশ নেন অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে থাকে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল। পুজোর চারদিন গ্রামবাসীরা মুখিয়ে থাকেন এই পুজোর জন্য৷ বিশাল সেই আয়োজন, খাওয়া-দাওয়া, নেতা-মন্ত্রীদের গাড়ি, কনভয়৷ অনুব্রত মণ্ডলকে দেখতে উপচে পরা ভিড় প্রভৃতি তো থাকেই।
তবে গরুপাচার মামলায় 2022 সালের 11 অগস্ট বোলপুরের নীচুপট্টির বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই৷ পরে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই থেকে ফিকে হয়ে গিয়েছিল হাটসেরান্দির মণ্ডল বাড়ির পুজো। প্রায় দু’বছর পর 2024 সালের 22 সেপ্টেম্বর জামিন পেয়ে তিহার মুক্তি ঘটেছিল অনুব্রতর। সে বছরই মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে গ্রামের বাড়ির পুজোয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি৷ তবে আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে দাবি করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাই সবে সবে প্রত্যাবর্তনে গ্রামের পুজোর জৌলুস তেমন ছিল না৷
জেল মুক্তির পর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে ফের স্বমহিমায় অনুব্রত মণ্ডল। বর্তমানে বীরভূমে তাঁর রাজনৈতিক জমি অনেকটাই শক্ত৷ দলের জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক তিনি৷ তাই এবার গ্রামের পুজোয় জৌলুস অনেক বেশি৷ জোর কদমে চলছে তারই প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই প্রতিমা নির্মাণ প্রায় শেষের দিকে৷ সাজো সাজো রব গ্রামজুড়ে৷ গ্রামের মানুষজন মুখিয়ে আছেন স্বমহিমায় তাদের 'কেষ্ট মোড়ল'-কে দেখার জন্য৷ পুজোর চারদিনই মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে গ্রামের বাড়ির পুজোয় যাবেন অনুব্রত৷
গ্রামবাসীদের মধ্যে সুজিত বাগদী, তপন বাগদী বলেন, "এই পুজোয় সবাই খুব আনন্দ করে৷ আশপাশের সব পাড়ার লোকজন আসে৷ অনুব্রত মণ্ডল পুজোর চারদিনই আসেন৷ এবার তিনি স্বমহিমায়। মোড়লকে দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব। দাদা আসবেন অনেক দিন পর, এটাই ভালো লাগা৷ সব রকম রীতি মেনে এই পুজো হয়৷"
ইটিভি ভারতের মাধ্যমে পুজোয় বীরভূমবাসীকে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "সুন্দর ভাবে পুজো কাটান। কোন জাতপাত নয়৷ সব ধর্ম সমান৷ সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে পুজোয় সামিল হন।"