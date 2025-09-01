কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: ভোট হোক বা অন্য কোনও সময়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক দেখা গিয়েছে বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ৷ কখনও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে পুলিশকে বোমা মারার কথা ৷ কখনও আবার পুলিশকেই দিয়েছেন আল্টিমেটাম ৷ পুলিশকে 'ধমক-চমক' দেওয়ার এই তালিকায় অতি সাম্প্রতিক ঘটনা, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ৷ সেই ঘটনায় দলের ভেতরে ও বাইরে তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছে ৷ ওই মামলায় দিনকয়েক আগেই জামিন পাওয়া অনুব্রত এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জানালেন 'পুলিশ ডে'-র শুভেচ্ছা ৷
পুলিশ দিবসে অনুব্রতর শুভেচ্ছা
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এবছর 'পুলিশ ডে'-তে শুভেচ্ছা জানালেন অনুব্রত মণ্ডল । সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুকে পুলিশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, সদ্য বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদার ও তাঁর পরিবারকে গালিগালাজের ঘটনায় হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল ৷ অনুব্রতকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন বিরোধীরা ৷ এবার সেই অনুব্রতই পুলিশকে শুভেচ্ছা জানালেন । যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা ৷
কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়
সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম বলেন, "নৈতিকতা, আদর্শ বলে কিছু আছে নাকি ওদের ৷ আজ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, আগামীতে আবার অকথ্য ভাষা বলবে । এভাবেই চলছে । এগুলো নিয়ে মন্তব্য করতেও ইচ্ছে করে না ।"
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "পুলিশমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সময়েই এই শাসক দল সব থেকে বেশি পুলিশকে হেনস্তা ও মারধর করেছে । পুলিশকে টেবিলের তলায় লুকোতে হয়েছে, গালি শুনতে হয়েছে । আর এখন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে । এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে ।"
পুলিশকে বোমা মারার নিদান
একটু পেছনের দিকে তাকালেই ফিরে দেখা যাবে অনুব্রত মণ্ডলের কী পরিমাণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাঁর এলাকায় ৷ সালটা 2013, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন । বীরভূমে দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ দলেরই একাংশ নির্দল হিসাবে প্রার্থী দিচ্ছিল ৷ সেই আবহে 17 জুলাই 2013 সালে পাঁড়ুই থানার কসবা গ্রামে জনসভা করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "যদি কোনও প্রশাসন মনে করে নির্দলকে সমর্থন করব, সেই প্রশাসনের পুলিশের উপর বোম মারুন । আমি বলছি, বোম মারতে ।"
শাসক দলের তৎকালীন বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল 'পুলিশকে বোম মারতে' বলায় রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ সেই ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে অনুব্রতকে চিনিয়েও দিয়েছিল ৷ এরপর আর বিতর্ক পিছু ছাড়েনি তাঁর ।
ডিএসপিকে হুঁশিয়ারি কেষ্টর
এরপর 2017 সাল, বোলপুরের শিবপুর মৌজায় শিল্পের জন্য প্রায় 300 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, শিল্পের বদলে আবাসন প্রকল্প হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এরপরেই বেঁকে বসেন জমিদাতা চাষিরা ৷ 'শিল্প হলে জমি দেব, না হলে জমি ফিরিয়ে দাও', এই দাবিতে শুরু হয়েছিল আন্দোলন ।
পরিস্থিতি দেখতে 2017 সালের 15 নভেম্বর এলাকায় গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । কর্তব্যরত ডিএসপি কাশীনাথ মিশ্রকে ডেকে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে অনুব্রত বলেছিলেন, "কটা বাজে ? 4টে 15, সাতটা পর্যন্ত টাইম দিলাম ৷ তারপর আমি ঢুকে যাব । একজনেরও বাড়িঘর রাখব না । ভেঙে চুরমার করে দেব ৷ এক ধার থেকে অ্যারেস্ট করুন ৷ কোনও কাহিনি শুনব না । ন'টার মধ্যে বাড়িঘর ভেঙে দেব ৷ এখানে উন্নয়ন হচ্ছে । সন্ধ্যার মধ্যে অ্যারেস্ট না-হলে আমি অন্য ঘটনা ঘটিয়ে দেব ।"
অনুব্রতর এই হুঁশিয়ারি আবারও শিরনামে উঠে আসে । তারপর গঙ্গা গিয়ে বহু জল গড়িয়েছে ৷ গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় প্রথমে সিবিআই, পরে ইডির হাতে গ্রেফতার হন বীরভূমের কেষ্ট ৷ প্রায় দু'বছর তিহাড়ে বন্দি থাকার পর জামিনে মুক্তি পান তিনি ৷ ফিরে এসেই ধীরে ধীরে স্বমহিমায় ফেরেন কেষ্ট ৷
আইসিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ
চলতি বছরের 29মে একটি অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয় । তাতে শোনা যায়, নিজের পরিচয় দিয়ে বোলপুর থানার আইসিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন অনুব্রত মণ্ডল । আইসিকে চুলির মুঠি ধরে বের করে আনবেন, একথা বলার পাশাপাশি তাঁর মা-বউকে নিয়েও অশালীন কথা শোনা যায় সেই অডিয়ো ক্লিপে ৷ যা নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে । অনুব্রতকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামে বিজেপি-সিপিআইএম ৷ চাপে পড়ে অনুব্রতর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ ।
গত 18 অগস্ট বোলপুর থানায় আত্মসমর্পণ করেন অনুব্রত মণ্ডল । বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন ৷ জামিন নেওয়ার আগে পর্যন্ত বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিংকে কড়া ভাষায় আক্রমণ পর্যন্ত করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল । তিনি বলেছিলেন, "এই এসপির সময়ে বীরভূমে খুন, ধর্ষণ বেড়েছে ।"
পুলিশকে নিয়ে বারবার এতগুলো বিতর্কে জড়িয়ে পড়া অনুব্রত মণ্ডল এবার 'পুলিশ ডে'-তে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে 'পুলিশ ডে'। পুলিশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিধায়ক, সাংসদ, নেতারা ৷