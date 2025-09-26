বিদ্যাসাগরের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত অমিত শাহের, মন্তব্য অভিষেকের

বিদ্যাসাগরের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত অমিত শাহের, মন্তব্য অভিষেকের
বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে শহরে থেকেও শ্রদ্ধা জানালেন না অমিত শাহ ! যা নিয়ে তাঁকে বাংলা বিরোধী বলে কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 26, 2025 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহ তথা বিজেপিকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2019 সালের সেই ঘটনার জন্য বিদ্যাসাগরের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে অমিত শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলেও নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷
উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 205তম জন্মবার্ষিকীতে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অভিষেক ৷ কিন্তু, অমিত শাহ পুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় এসেও, কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বাড়ি অথবা নামাঙ্কিত কলেজে এসে কেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
এ দিন অভিষেক বলেন, "আমি শুনলাম অমিত শাহ এখান থেকে 10 মিনিট দূরে প্যান্ডেল উদ্বোধন করতে এসেছেন ৷ কিন্তু, ওঁর একবারও মনে হল না, বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে এখানে এসে শ্রদ্ধা জানাতে ৷ আসলে এরা বরাবরই বাংলা বিরোধী ৷ যতদিন থাকবে বাংলার বিরোধিতা করে যাবে ৷ এটাই এদের মানসিকতা ৷"
উল্লেখ্য, 2019 সালে লোকসভা ভোটের সময় কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে অমিত শাহর রোড শো থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে হামলা চালানো ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, "আজ বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর মূর্তির সামনে মাথানিচু করে ক্ষমা চাওয়া উচিত ওঁর ৷ 2019 সালে অমিত শাহর নেতৃত্বে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল ৷ যারা সেই কাজ করেছিল, তারা আজও বহাল তবিয়তে বিজেপিতে রয়েছে ৷ আপনারা দলীয়ভাবে কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করেননি ৷"
অমিত শাহের পুজো উদ্বোধন ঘিরেও আক্রমণ করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "যারা একসময় বলতেন বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না ৷ তারাই আজ এসে প্যান্ডেল উদ্বোধন করছে ৷ অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই 2023 সালের সেপ্টেম্বরে ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে পুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, "2026 বিধানসভা নির্বাচনে এমন একটা সরকারকে জিতিয়ে নিয়ে আসুন, যাঁরা সোনার বাংলা গড়বে ৷" যার জবাবে অভিষেক বলেন, "অমিত শাহ বলছেন সোনার বাংলা বানাবেন ৷ ওনার কাছে আমার প্রশ্ন, এই যে বিহারে রাস্তা ধসে যাচ্ছে, উনি কি সোনার বিহার বানাতে পেরেছেন ? বাংলা থেকে তো এত টাকা নিয়ে যাচ্ছেন ৷ সেই টাকা নিশ্চই গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে খরচ করছেন ৷ তো আপনারা কি সোনার গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে বানাতে পেরেছেন ?"