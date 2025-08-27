ওন্দা (বাঁকুড়া), 27 অগস্ট: তৃণমূল নেতাদের কলার ধরে আইন শেখানোর নিদান ! এমনই অভিযোগ উঠেছে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির বিরুদ্ধে ৷ ওন্দা বাসস্ট্যান্ডে বিজেপির সভামঞ্চ থেকে এমনই মন্তব্য করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তৃণমূলের পালটা জবাব, সোনামুখীর বিধায়কের কলার চেপে ধরবেন তাঁর প্রতিবেশীরা ৷
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও চাকরি চুরির অভিযোগে ওন্দায় ধীক্কার মিছিল করে বিজেপি ৷ সেই মিছিল শেষে একটি সভা করে তারা ৷ সেখানেই সোনামুখীর বিধায়ক বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেই এই আইন আনতে পারছেন ৷ দেশে বিজেপি ও এনডিএ জোটের 21 জন মুখ্যমন্ত্রী আছেন ৷ কিন্তু, সংশোধনী আইনে ভয় পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিধায়ক সংখ্যা বিজেপির বেশি, কেন্দ্রে মন্ত্রী এনডিএ-র, তাও নতুন আইনে ভয় পাচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ৷ স্বাধীনতার পর অনেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ৷ কিন্তু, কারও সাহস হয়নি এমন আইন আনার, যেখানে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী অন্যায় করলে জেলে যাবেন ৷ এটা নরেন্দ্র মোদি বলেই পেরেছেন ৷"
এরপরেই তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্য করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন সোনামুখীর বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "ওন্দার বাজারহাটে তৃণমূল নেতাদের দেখলে, ওঁদের কলার চেপে ধরে আইনটা শিখিয়ে দিন ৷" যা নিয়ে পরে দিবাকর ঘরামিকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, "হুমকির কোনও ব্যাপার নয় ৷ আইনটা শিখিয়ে দিতে বলেছি ৷ আগে বাংলার সুনাম ছিল বাইরের রাজ্যে ৷ কিন্তু, যেদিন থেকে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সুনাম খর্ব হয়েছে ৷"
পালটা বিজেপি বিধায়ককে জবাব দিয়েছেন ওন্দা ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন লাগু করছে তার প্রথম আসামি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর কলারটা কে চেপে ধরবে ? উনি নিজে নিজের কলার ধরতে যাবেন নাকি ! আর দিবাকর ঘরামি পাঁচ বছরে মানুষের জন্য কিছুই কাজ করেননি ৷ ক’দিন পরে পাশের বাড়ির লোক ওঁর কলার চেপে ধরবে ৷"
উল্লেখ্য, বাদল অধিবেশনে সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ যেখানে আমলাদের মতো এবার থেকে নেতা-মন্ত্রী, এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি বা যে কোনও অভিযোগে জেলে গেলে, তাঁর পদ খোয়া যাবে ৷ এই সংশোধন ও নয়া বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি সংসদে প্রতিবাদে সরব হয়েছে ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে বিরোধী নেতাদের জেলে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছে ৷