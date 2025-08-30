কলকাতা, 30 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেইমান বলে নিশানা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী । শনিবার খিদিরপুর মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন তিনি ৷ সেখান থেকেই প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এই কথা বলেন ৷ অধীর চৌধুরীর কথায়, ‘‘আপনার মতো বেইমান এই বাংলায় কেউ নয় ।’’
উল্লেখ্য, শুক্রবার বিধান ভবনে রাকেশ সিংহের নেতৃত্বে বিজেপির কর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ সেই নিয়ে এদিন সরব হন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির মস্তানদের দ্বারা আমাদের বিধান ভবনে যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, তার কঠোরতম ভাষায় নিন্দা জানাই । এই গুন্ডামি আমরা মানব না । মোকাবিলা করবে কংগ্রেস ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সতর্ক থাকুক বিজেপি । রাহুল গান্ধির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পেরে না-উঠে আজ বিজেপি হার্মাদ বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়েছে । থানা থেকে 100 মিটার দূরে মিডিয়া নিয়ে আক্রমণ করা হল ৷ কিন্তু পুলিশ ঠেকাতে পারল না ।’’ কেন পুলিশ ব্যবস্থা নিল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
আর এই প্রশ্নেই তিনি সরাসরি নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তিনি বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এই ঘটনার নিন্দা করেননি ? আপনার মতো বেইমান এই বাংলায় কেউ নয় । মজা লাগছে দিদি ভাই । রাহুল গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধির পোস্টার ছেড়ে কংগ্রেসকে শেষ করতে পারবে না ।’’
তিনি মহাত্মা গান্ধির হত্যার ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে আরএসএসের সমালোচনা করেন ৷ একই সঙ্গে দাবি করেন, সংবিধান রক্ষা করার কাজ একমাত্র কংগ্রেস করছে ৷ আর বিরোধীরা তার লাভ তুলছে ৷ পাশাপাশি তিনি মোদি ও মমতার মধ্যে সেটিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন ৷ অধীর বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন কংগ্রেস মুক্ত ভারত ৷ কোনোদিন টিএমসি মুক্ত ভারত বলেননি নরেন্দ্র মোদি । দিদি বাংলা থেকে বাইরে যান কংগ্রেসকে হারাতে যান । বিজেপিকে হারাতে যায় না । দিদির জন্য নীতিশ কুমার ইন্ডিয়া জোটে সামিল হননি । কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গকে খতম করা মমতা ব্যানার্জির লক্ষ্য । কংগ্রেসকে আপনি কেন মোদিও হারাতে পারবেন না ।’’
একই সঙ্গে অধীরের দাবি, ‘‘রাহুল গান্ধি যখন বিহারের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মিছিলে যেতে ভয় পাচ্ছেন । তিনি আসলে রাহুল গান্ধির সামনে গেলে যে ফিকে হয়ে যাবেন । সেটা আন্দাজ করেই রাহুল গান্ধির মিছিলে যাচ্ছেন না ৷’’
তিনি পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানান ৷ এছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিযোগ করেন, ‘‘আসলে দিদি মোদির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন । ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যেখানে যেখানে কংগ্রেসের সরকার আছে, সেখানে সেখানে আমরা কোর্টে গিয়ে বিরোধিতা করেছি । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন কোনও কোর্টে গিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি বিল নিয়ে বিরোধিতা করেননি ?’’
কলকাতায় কংগ্রেসের মিছিল
প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে বিজেপি ও আরএসএসের হামলার প্রতিবাদে এদিন মিছিল করে কংগ্রেস ৷ বিধান ভবন থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নেতৃত্ব । শুভঙ্কর সরকার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে বিজেপি-আরএসএসের গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে দলগতভাবে বিজেপি কোনও ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করেনি ।’’ এর সঙ্গে বাঙালি-অবাঙালি কোনও বিষয় জড়িয়ে নেই বলেও তিনি দাবি করেন ৷
বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা বিজেপিকে বলে দিতে চাই, তাদের রক্তচক্ষুকে আমরা ভয় পাই না । মোদি-অমিত শাহ জেনে রাখুন, আপনাদের রক্তচাপকে আমরা ভয় পাই না । কংগ্রেসকে ভারতবর্ষে কিছুতেই দুর্বল করতে পারবেন না । রাহুল গান্ধি যেভাবে বিশাল জনস্বার্থ নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন, তাতে আপনারা ভয় পেয়েছেন । রাহুল গান্ধিদের আটকানোর হিম্মত নেই আপনাদের । ভারতবর্ষ মোদি-অমিত শাহর নয় । এই ভারতবর্ষ আগামিদিনে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বের পরিচালিত হবে । দেশের একশো চল্লিশ কোটি মানুষ কংগ্রেসকে মাথায় করে রাখে । কংগ্রেস পার্টি গডসের পার্টি নয়, গান্ধির পার্টি । যে গান্ধিজিকে গডসে হত্যা করেছিল ।"