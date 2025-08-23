ETV Bharat / politics

বাংলা ভাষার উপর যেন কোনও আঘাত না-আসে, তৃণমূলের মঞ্চ থেকে বললেন ঋতুপর্ণা - RITUPARNA SENGUPTA IN TMC RALLY

শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হিন্দ বাহিনীর এক কর্মসূচিতে উপস্থিত হন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷

Rituparna Sengupta in TMC Rally
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 9:46 PM IST

কলকাতা, 23 অগস্ট: বাংলার মানুষকে পুজোর রাজনৈতিক উপহার দিল তৃণমূল ৷ এই প্রথম তৃণমূলের কোনও সংগঠনের মঞ্চে উপস্থিত হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷ শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, ওই মঞ্চ থেকে বাংলা ভাষার মহিমা বর্ণনা করে তিনি নাম না-করে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন ৷

ওই সমাবেশে উপস্থিত বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, “বাংলার মাটি বাংলার জল আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র ৷ বাংলা ভাষায় কথা বলে আমরা গর্ববোধ করি ৷ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাংলা বিশ্বে তিন নম্বর ভাষা ৷ বাংলা ভাষার উপর যাতে কোনোরকম আঘাত না আসে ৷ বাংলা ভাষায় সিনেমা করে আমি গর্বিত ৷ বিশ্বের সবচেয়ে মধুর এবং প্রিয় ভাষা বাংলা ৷”

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে কুণাল ঘোষ-সহ অন্যরা (নিজস্ব ছবি)

ওই মঞ্চ থেকেই শনিবার ছাব্বিশের ভোটের আগেই ঊনত্রিশের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজেক্ট করে দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ বিভিন্ন ইস্যুতে এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করেন ৷ ফের তিনি জানিয়ে দেন, ছাব্বিশের ভোটে আড়াইশোর বেশি আসন দখল করে চতুর্থ দফায় মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা ৷

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ অন্যরা (নিজস্ব ছবি)

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল বলেন, “বিজেপি সংসদে দমন পীড়নের জন্য একটি অবাস্তব বিল এনেছে ৷ এনিয়ে আমাদের জাতীয়স্তরের নেতৃত্ব নীতিগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ৷ আমরা এখান থেকে কিছু করছি না ৷ এবিষয়ে আমাদের দলের সর্বভারতীয় নেতারা যা জানানোর জানাবেন ৷ তবে ওই কমিটিতে থাকা মানে সময় নষ্ট করা ৷ যে বিল জীবনে আসবে না, তার নানা ধরনের বিকৃত প্রচার করার জন্য বিজেপি বিভিন্ন বিষয় ব্যবহার করছে ৷ তাই ওই কমিটির কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই ৷’’

কুণাল আরও বলেন, ‘‘বিল পরের কথা ৷ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মহারাষ্ট্র-সহ দেশের যে যে রাজ্যে এমন কিছু নেতা ছিলেন, যাঁদের গ্রেফতারির দাবি উঠেছিল ৷ পরে তাঁরাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁদের বিভিন্ন ধরনের পদ দেওয়া হয়েছে৷ এই বিল ওরা আনতে পারবে না ৷ কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে এই দলবদলুদের আগে দল থেকে বহিষ্কার করে দেখাক ৷’’

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বাঁচতে চাই তাই বিজেপিতে যাই ৷ অর্থাৎ যদি কোথাও যদি কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত থাকেন, তাহলে বিজেপিতে যোগ দিলে তাঁদের বাঁচিয়ে দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ বিজেপি হল বাঁচার প্যাকেজ ৷ এই বিল বিরোধীদের উপর চাপ সৃষ্টি করার একটা অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় ৷”

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

জয়হিন্দ বাহিনীর সমাবেশে কুণাল বলেন, “বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে জিততে পারে না ৷ তাই ওদের এত রাগ ৷ বাংলার প্রতি প্রতিহিংসাবশত বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে ৷ সব শেষে তারা বাংলা ও বাঙালির শিকড় ধরে টান দিচ্ছে ৷ বাংলায় কথা বলা ভারতীয় বাঙালিকে হয়রান করছে ৷ বাংলা ভাষা নাকি এখানে নেই ৷ সেটা নাকি বাংলাদেশি ভাষা ৷ গতকাল প্রধানমন্ত্রী যখন ভেজাল বাংলায় কথা বলছেন, তখন তাঁর পিছনে বসে থাকা লোকটি দু’দিন আগেই বলেছে, বাংলা ভাষা বলে কিছু হয় না ৷ এদের জবাব দিতে হবে ৷’’

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘যুগ যুগ ধরে বাংলা মিনি ভারতবর্ষ ৷ এখানে বিভিন্ন জায়গা, ভাষা ও ধর্মের মানুষ আছেন ৷ কিন্তু ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে ৷ এটা হতে দেওয়া যাবে না ৷ বাংলার 22 লাখ মানুষ বাইরের রাজ্যে কাজ করেন ৷ কিন্তু দেড় কোটি অবাঙালি বাংলায় কাজ করতে আসেন ৷ বাংলা তাঁদের বুকে আগলে রেখেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলা থেকে কাউকে যাতে বাইরে কাজ করতে যেতে না হয় ৷ তাঁর ক্ষমতা থাকলে বলুন, অন্য রাজ্য থেকে যেন বাংলায় আসতে না হয় ৷ বাংলার মানুষ যুগ যুগ ধরে বাইরে কাজ করতে যান ৷ তাঁরা দক্ষ শ্রমিক ৷’’

Trinamool protest Rally
তৃণমূলের কর্মসূচিতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

কুণাল আরও বলেন, ‘‘একটা কথা বলে দিতে পারি, নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ এই রাজ্যের যেখানে যেখানে মঞ্চ বাঁধবেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে সেসব কেন্দ্রে আমরা জিতবই জিতব ৷ অল টাইম রেকর্ড গড়ে ছাব্বিশের নির্বাচনে আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷”

